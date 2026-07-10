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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 11/7/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 4 au 11 juillet).

Sur la photo de couverture, de gauche à droite : «The Henchmen», «Dune: Awakening», «The Cloudrooms».

Amusez-vous bien à naviguer et à ajouter à votre liste de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«Vampirium: 1997»

Qui a besoin de graphismes ? Cette démo de gameplay de «Vampirium: 1997» présente une interface utilisateur extrêmement simplifiée, avec beaucoup de texte et des accents visuels minimalistes. Côté gameplay, attendez-vous à un «bac à sable immersif» où vous pouvez résoudre des missions de nombreuses manières différentes. Rafraîchissant et différent.

Date : ???

Sortie sur : PC

«In Tenebris»

Nous restons dans les graphismes minimalistes. Dans ce jeu, vous êtes aveugle et vous vous orientez grâce à l'écholocation. Plus vous faites de bruit, plus il est probable que les ennemis vous entendent. Excellente idée pour un jeu d'horreur !

Date : ???

Sortie sur : PC

«King in the Mountain»

Et on continue avec le minimalisme. La bande-annonce de «King in the Mountain» rappelle des jeux comme «Dwarf Fortress». Vous incarnez un roi exilé dans une montagne qui veut retrouver le pouvoir avec de l'or, des pierres précieuses et des artefacts.

Date : ???

Sortie sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus approfondis du gameplay et de l'histoire.

«Orbitals»

Ce jeu coopératif ressemble à un anime old-school. Dans la bande-annonce, vous voyez la séquence d'ouverture. Pour savoir ce que le jeu a d'autre à offrir, lisez le rapport d'aperçu de Franziska :

Date : 3 septembre

Sortie sur : Switch 2

«Transport Fever 3»

Urban Games présente une nouvelle vidéo de gameplay pour «Transport Fever 3». Les fans de trains peuvent s'attendre à une interface plus fluide, des fonctionnalités environnementales sophistiquées et un support complet des mods dès la sortie. Cependant, une date de sortie manque toujours. Vous en saurez plus sur le jeu dans cet article de presse :

Nouveautés + tendances Nouveaux détails sur « Transport Fever 3 » : Urban Games travaille aux finitions Debora Pape 9 5

Date : ???

Sortie sur : PC

«Cloudrooms»

Comme les Backrooms, mais au-dessus des nuages. Vous êtes piégé dans un «espace liminal» et devez vous échapper en cherchant de petites anomalies. La bande-annonce suggère que le titre se joue à peu près comme «Exit 8».

Date : 21 juillet

Sortie sur : PC

«The Henchmen»

«Nous avons GTA à la maison.»

Date : dès maintenant

Sortie sur : PC

«Dreadwoods Gatekeeper»

Vous incarnez un gardien de porte dans un avant-poste isolé et décidez qui peut entrer et qui ne le peut pas. La bande-annonce suggère que beaucoup de choses folles vous attendent.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Dragon Ball Xenoverse 3»

Envie de «Dragon Ball» ? Le nouveau jeu «Xenoverse» présente dans sa nouvelle bande-annonce des aperçus approfondis du gameplay et du système de combat. Ça a l'air génial. C'est aussi l'avis de Franziska, qui a déjà consigné ses premières impressions dans cet aperçu :

En coulisse Aperçu : « Dragon Ball Xenoverse 3 » permet de se transformer en Super Saiyan Franziska Behner-Thang 9 1

Bandes-annonces pour les jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Doom: The Dark Ages – Revelations»

Un aperçu approfondi du DLC «Revelations» de «Doom: The Dark Ages». Mon impression : oui, ça ressemble à «Doom». Je souhaite le meilleur aux employés d'id Software – après tout, leur studio a été particulièrement touché par la dernière vague de licenciements de Microsoft.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dune Awakening»

Le MMO «Dune» de Funcom arrive sur consoles. Avec le portage, le jeu reçoit également une grande mise à jour, également pour PC. La nouveauté la plus importante est un mode solo. Vous en saurez plus sur ce que vous pouvez attendre d'autre dans la vidéo.

Vous pouvez lire les impressions de Phil sur la version PC dans cet article :

En coulisse "Dune : Awakening" joué : captivant et dépassant l'entendement Philipp Rüegg 69 28

Date : 22 septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, déjà disponible sur PC

«The Alters: The Last Variable»

Le jeu de survie de science-fiction inhabituel reçoit une extension d'environ 20 heures (!). Vous pouvez lire ce que mon collègue Kevin pense du jeu de base dans sa critique :

Critique Entre la simulation de développement et le survival adventure : "The Alters" en essai Kevin Hofer 6 3

Date : 13 juillet

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cronos: Lazarus»

Wohoooo ! L'excellent «Cronos: The New Dawn» reçoit également une extension. Elle devrait être beaucoup plus axée sur l'action que l'original. Si vous n'avez pas encore joué au jeu, vous devriez absolument le faire – un must pour tous les fans d'horreur.

Critique Essai de "Cronos : The New Dawn" : un chef-d'œuvre d'horreur terrifiant et presque parfait Domagoj Belancic 27 9

Date : fin 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Tetris 99»

Hmm, peut-être que je devrais rejouer à «Tetris 99». Le nouvel événement de coupe offre un joli skin «Star Fox» en récompense.

Date : jusqu'au 13 juillet

Sortie sur : Switch

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