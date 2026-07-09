Nouveautés + tendances 1 1

Nouveaux détails sur « Transport Fever 3 » : Urban Games travaille aux finitions

Debora Pape Traduction : traduction automatique 9/7/2026

Urban Games présente une nouvelle vidéo de première approche pour « Transport Fever 3 » : les fans peuvent s'attendre à une interface plus fluide, des fonctionnalités environnementales intelligentes et un support complet des mods dès la sortie.

Pendant des mois, il n'y a eu pratiquement aucune nouvelle information sur «Transport Fever 3». Aujourd'hui, le studio schaffhousois Urban Games a publié une nouvelle vidéo de première approche, qui présente quelques détails inédits sur le jeu de simulation économique. Avant que vous ne posiez la question : il n'y a toujours pas de date de sortie pour le jeu. Urban Games vise toujours une sortie cette année.

La cinquième vidéo ne se concentre pas, comme les précédentes premières approches, sur des aspects thématiques spécifiques de «Transport Fever 3». Au lieu de cela, elle offre un aperçu des améliorations et des développements sur lesquels l'équipe a travaillé ces derniers mois. Il s'agit donc plutôt de finesses. J'ai moi-même essayé une version préliminaire du jeu en février et je vois dans la vidéo des choses que je ne connaissais pas encore de la prévisualisation.

En coulisse « Transport Fever 3 » en avant-première : la chasse aux embouteillages est ouverte Debora Pape 104 27

Optimisations de l'interface

Urban Games a déjà souligné dans l'interview que j'ai menée l'année dernière avec les développeurs que «Transport Fever 3» devrait être plus accessible que ses prédécesseurs. Des interfaces de gestion claires et intuitives jouent un rôle important à cet égard : vous devriez passer moins de temps avec les menus et les tableaux, explique Sam Bennett, Community Manager d'Urban Games, en référence aux flots de fenêtres de contrôle dans les jeux précédents.

Le gestionnaire de lignes regroupe la gestion des lignes, des stations et des véhicules dans une seule vue. Une nouveauté est que vous pouvez modifier le tracé des lignes directement dans le monde par glisser-déposer. Auparavant, il fallait d'abord placer un point de passage sur la route, puis sélectionner la bonne section de ligne dans le gestionnaire de lignes et insérer manuellement le nouveau point de passage.

Urban Games

Lors du remplacement de véhicules, vous voyez maintenant dans un affichage clair et coloré les avantages et les inconvénients du véhicule choisi par rapport au véhicule actuel. La gestion des feux de signalisation est également meilleure que dans la prévisualisation. Les phases vertes et rouges des différentes voies sont affichées directement dans le monde pour le feu de signalisation sélectionné et la gestion des phases de feux est plus clairement présentée dans la fenêtre associée.

Urban Games

Niveaux de développement et fonctionnalités déblocables

Votre entreprise atteint des niveaux de développement supérieurs en répondant aux besoins de la ville. Vous débloquez ainsi des bâtiments et des fonctions supplémentaires. C'est connu depuis longtemps. La vidéo montre maintenant une nouvelle installation qui réduit la pollution dans le district communal et stimule ainsi le développement urbain. Comme presque tout dans le jeu, l'installation n'offre pas que des avantages : elle est très bruyante, vous devez donc choisir soigneusement son emplacement.

Les industries contribuent également à la pollution. Bennett explique dans la vidéo que tous les quelques niveaux de développement, vous avez la possibilité de réduire de 80 % la pollution et le bruit d'une industrie sélectionnée par «végétalisation».

Urban Games

Les fonctionnalités déblocables incluent également les campagnes marketing. Une fois tous les cinq ans, vous pouvez ainsi inciter la population d'une ville à utiliser davantage les transports en commun, stimuler l'économie et réduire les émissions.

De plus, la vidéo de première approche aborde brièvement la possibilité déjà connue de développer activement de nouvelles sources de matières premières par prospection. Les Schaffhousois ne donnent pas de détails à ce sujet. La vidéo suggère qu'un avion survole le district à la recherche de matières premières. Les industries n'apparaissent en principe que dans les régions où elles sont attendues, par exemple les carrières dans les montagnes et les raffineries de pétrole près des cours d'eau. Cela devrait rendre le monde du jeu plus réaliste.

Parc de véhicules, monuments et améliorations cosmétiques

Le nouveau système audio dynamique devrait également y contribuer. Selon le paysage et la météo, vous entendez des bruits ambiants appropriés près du sol : par exemple, des grenouilles qui coassent dans le marais et des bruits de jungle dans la forêt tropicale.

De plus, les modèles de voies et la logique des signaux ont été révisés. Ils devraient vous offrir «de nombreuses nouvelles possibilités» dans le transport ferroviaire.

Urban Games

Urban Games continue d'implémenter d'autres véhicules : il y en aurait plus de 300 maintenant et d'autres s'ajoutent. La vidéo montre également un nouveau monument : Neuschwanstein. Les monuments sont des monuments uniques qui confèrent des bonus spéciaux au district communal concerné.

Il y aura déjà des mods à la sortie

Les mods seront disponibles sur toutes les plateformes dès le jour de la sortie. Urban Games indique que des dizaines de moddeurs ont déjà accès au jeu depuis près d'un an et veillent à ce que plusieurs mods soient déjà disponibles au lancement.

À la fin de la vidéo, Bennett annonce une autre vidéo de première approche, qui se concentrera notamment sur la campagne du jeu. Les huit missions de campagne devraient servir d'introduction au jeu et offrir également des défis supplémentaires par la suite. J'ai déjà pu jouer à deux d'entre elles, le défilé de carnaval «Mardi Gras» et le festival de Woodstock, lors de la prévisualisation. La vidéo annonce une autre mission : il semble que vous soyez responsable du lancement réussi d'une fusée dans l'espace.

Photo d’en-tête : Jeux urbains

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







