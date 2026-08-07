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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (1er au 8 août)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 8/8/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (1er août au 8 août).

Sur la photo de couverture, de gauche à droite : «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», «Attack on Titan 3», «Crimson Moon», «ShipShaper».

Amusez-vous bien à naviguer et à créer vos listes de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«Bergwerk: A Mining Sim»

Vous avez toujours voulu travailler dur dans une mine sombre ? Alors «Bergwerk: A Mining Sim» est fait pour vous. Vous creusez des puits de mine sombres, planifiez des itinéraires et organisez la logistique. Un cadre intéressant pour un jeu de simulation.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Probably Stolen»

Vous incarnez un vendeur sur une station spatiale douteuse. Dans votre boutique, vous vendez des articles légaux mais aussi des marchandises volées. La bande-annonce donne un aperçu du quotidien stressant d'une boutique cyberpunk.

Date : 2026

Sortie sur : PC

«Ladder Lad»

Un jeu de plateforme où vous ne pouvez pas sauter ? Oui, c'est possible. Dans «Ladder Lad», vous franchissez des obstacles verticaux avec votre échelle. La bande-annonce montre déjà quelques utilisations créatives.

Date : 2027

Sortie sur : Switch, PC

«Cat Me If You Can»

Dans ce jeu de photographie cosy, vous recherchez plus de 700 chatons dans une ville en noir et blanc. Chaque photo prise ramène un peu de couleur dans ce monde gris. Cela ressemble à un jeu agréable pour un dimanche après-midi pluvieux.

Date : 8 septembre

Sortie sur : PC, plus tard aussi sur consoles

«Hi-Fi Roller»

Rien que la bande-annonce de ce jeu de plateforme-puzzle me rend fou. En tant que petite boule, vous roulez à travers des parcours d'obstacles et essayez de vous faire un trou.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Beaten Path»

À en juger par la bande-annonce, «Beaten Path» est manifestement inspiré de la série de jeux «Fire Emblem» de Nintendo. Pour moi, c'est un peu trop évident. Néanmoins, il est impressionnant que ce projet provienne d'un développeur solo.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus plus approfondis du gameplay et de l'histoire.

«Fire Emblem: Fortune’s Weave»

À propos de «Fire Emblem» : Nintendo présente dans une présentation d'environ 20 minutes des aperçus approfondis du gameplay du prochain épopée stratégique «Fire Emblem: Fortune’s Weave». Avec cinq personnages principaux jouables et une histoire épique de voyage dans le temps, le dernier opus de la longue série japonaise semble devenir énormément vaste.

Date : 17 septembre

Sortie sur : Switch 2

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Lara Croft montre comment les énigmes fonctionnent dans son nouveau jeu. La vidéo fait partie d'une mini-série documentaire sur «Tomb Raider: Legacy of Atlantis». Vous pouvez revoir les épisodes précédents ici :

Date : 12 février 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Attack on Titan 3»

Pour la première fois, un gameplay détaillé du troisième jeu «Attack on Titan» est présenté – ainsi qu'une date de sortie. Dans ce jeu, vous revivez tous les grands événements de l'anime.

Date : 10 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«ShipShaper»

Ne pas couler des navires, mais en construire. Dans «ShipShaper», vous assemblez vos navires de rêve. Vous pouvez exporter les modèles vers d'autres applications compatibles et même les utiliser pour l'impression 3D.

Date : 3 septembre (Accès anticipé)

Sortie sur : PC

«Dungeon Lurker»

Il n'est pas facile pour un jeu indépendant de se démarquer de la masse incroyable de nouvelles sorties. Le roguelike-dungeon-crawler «Dungeon Lurker» y parvient dans la nouvelle bande-annonce avec un look rétro unique dans le style des téléviseurs CRT. Une démo est disponible sur Steam.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Voidface»

Bullethell avec risque d'épilepsie. La nouvelle bande-annonce surprend avec une date de sortie prochaine.

Date : 18 août

Sortie sur : PC

«Crimson Moon»

Et une autre surprise. Le RPG d'action hardcore «Crimson Moon» sortira le 1er septembre – et il ne coûtera que 20 dollars. Il a l'air joliment coloré et brutal.

Date : 1er septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nightmare Operator»

Tokyo en 2036. L'humanité est traquée par des démons et des fantômes. Vous incarnez une «opératrice de sécurité publique» et tentez de contenir le fléau surnaturel. La bande-annonce convainc par ses graphismes rétro atmosphériques et sa bande-son électro tonitruante.

Date : ???

Sortie sur : PC

«EA Sports FC 27»

Le nouveau jeu de football d'EA présente son nouveau mode «The Grounds», dans lequel vous rencontrez jusqu'à 100 joueurs pour jouer à des mini-jeux et au football de rue. Cela semble assez intéressant.

Date : 25 septembre

Sortie sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Mafia: The Old Country - Man of Honor»

La première extension de l'histoire de «Mafia: The Old Country» vous ramène en Sicile. La bande-annonce montre le contenu et les nouveautés de gameplay qui vous attendent.

Date : 14 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast»

Dans la dernière extension du gestionnaire de parc d'attractions de dinosaures, cinq nouvelles espèces et divers éléments de construction pour les installations aquatiques vous attendent.

Dans cette bande-annonce, vous verrez en avant-première le crocodile préhistorique Deinosuchus en action :

Date : 11 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Sur la photo de couverture, de gauche à droite : «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», «Attack on Titan 3», «Crimson Moon», «ShipShaper».

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