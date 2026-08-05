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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 5/8/2026

Microsoft ajoute "Beast of Reincarnation", "Bounty Star" et "Grounded 2" au Xbox Game Pass en août. Plusieurs nouveaux jeux rejoindront également le niveau Premium.

Microsoft débloquera ou ajoutera douze jeux au Xbox Game Pass entre le 4 et le 18 août. Parmi eux, « Beast of Reincarnation » et « Sandustry » seront disponibles dès leur lancement dans l'abonnement. Ce dernier est cependant encore en Game Preview et n'est donc pas encore entièrement développé.

De plus, les membres du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass auront un accès anticipé à la bêta ouverte de « Gears of War: E-Day » à partir du 6 août. Ils pourront y essayer le nouveau mode PvE « Horde Siege ». Celui-ci offre des cartes plus grandes, plus de joueurs et des combats plus intenses que le mode Horde classique.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. Il existe également le PC Game Pass. Le niveau Essential offre un accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à une vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de titres jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux du Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft, ainsi qu'à EA Play et au Cloud Gaming.

« Heretic + Hexen »

Quand : 4 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu de tir à la première personne

Type de jeu : Solo, coopération et multijoueur compétitif



« Heretic + Hexen » regroupe les jeux de tir fantastiques « Heretic », « Hexen » et leurs extensions dans une réédition techniquement remaniée. Contrairement aux représentants classiques du genre, la série mise sur la magie, les armes médiévales et les mondes fantastiques sombres. Selon le personnage, différentes armes et compétences sont à votre disposition.

« Beast of Reincarnation »

Quand : 4 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu de rôle et d'action

Type de jeu : Solo



Le nouveau jeu du développeur de Pokémon, Game Freak, vous emmène dans un Japon post-apocalyptique envahi par la végétation. Vous incarnez Emma, marquée par une épidémie, qui voyage avec son chien Kuu à travers les vestiges de la civilisation.

Le système de combat combine l'action en temps réel avec des éléments au tour par tour : tandis qu'Emma attaque directement, vous donnez des ordres précis à Kuu. Ensemble, ils vainquent de puissantes créatures et s'approprient leurs pouvoirs pour finalement défier la bête de la réincarnation éponyme.

« Monsters are Coming! »

Quand : 6 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Roguelite d'action et Tower Defense

Type de jeu : Solo



Dans « Monsters are Coming! », vous ne défendez pas une base fixe, mais une ville sur roues. Pendant qu'elle se déplace à travers le monde du jeu, vous collectez des ressources, construisez des défenses et repoussez des hordes de monstres de plus en plus grandes.

Votre personnage combat directement sur le champ de bataille, tandis que des tourelles et d'autres bâtiments protègent la forteresse mobile. Après chaque tentative échouée, vous recommencez une nouvelle partie et combinez d'autres améliorations.

« PowerWash Simulator 2 »

Quand : 6 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Simulation de nettoyage

Type de jeu : Solo ainsi que coopération locale et en ligne



Comme dans le prédécesseur, dans « PowerWash Simulator 2 », vous nettoyez la saleté des véhicules, des bâtiments et d'autres objets avec un nettoyeur haute pression. Différentes buses, produits de nettoyage et équipements vous aident à éliminer les dépôts particulièrement tenaces. La suite étend le principe de jeu délibérément calme avec de nouveaux lieux, une base propre et des équipements supplémentaires.

« Bounty Star »

Quand : 11 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu d'action avec combats de mechs, agriculture et construction de base

Type de jeu : Solo



« Bounty Star » combine des combats de mechs avec l'agriculture et le développement de sa propre base. Vous incarnez l'ancienne soldate Clem, qui survit en tant que chasseuse de primes dans une version post-apocalyptique du sud-ouest américain. Entre ses missions, elle cultive des légumes, fabrique des munitions et de l'équipement, et agrandit sa base isolée.

Vous personnalisez son robot de combat avec différentes armes, propulsions et systèmes de défense. En même temps, le jeu raconte le passé de Clem et sa tentative d'assumer la responsabilité de ses actions passées.

« Date Everything! »

Quand : 11 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Simulation de rencontre et Visual Novel

Type de jeu : Solo



Dans « Date Everything! », vous pouvez rencontrer non seulement des personnes, mais aussi de nombreux objets dans votre maison. Des lunettes spéciales transforment les meubles, les appareils ménagers et même les concepts abstraits en personnages doublés. Parmi les 100 connaissances possibles se trouvent votre lit, le détecteur de fumée et l'incarnation de l'angoisse existentielle. Selon les choix de dialogue, des amitiés, des romances ou des inimitiés se développent. Ainsi, l'idée absurde se transforme en une simulation de rencontre complète avec différentes intrigues et fins.

« Grounded 2 »

Quand : 11 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Survie en monde ouvert

Type de jeu : Solo et coopération



Dans « Grounded 2 », vous êtes à nouveau réduit à la taille d'un insecte dans un vaste parc. Là, vous collectez des ressources, fabriquez des armes et des armures, et construisez une base avec d'autres adolescents. Les nouveautés sont les Buggys : des insectes apprivoisables qui servent de montures et vous aident à explorer et à combattre.

La mise à jour « Into the Abyss » ouvre l'étang comme nouvelle zone et étend le jeu avec des sections sous-marines, des défis supplémentaires et le Buggy amphibie Toe-biter.

« Ball x Pit »

Quand : 12 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Roguelite, casse-briques et construction

Type de jeu : Solo



Dans « Ball x Pit », des projectiles rebondissent à travers des arènes étroites et frappent constamment des ennemis. Le système de combat rappelle les jeux classiques comme « Breakout », mais combine leurs balles rebondissantes avec des vagues d'ennemis et des améliorations aléatoires. Différents types de balles peuvent être fusionnés et équipés d'effets spéciaux. Entre les parties, vous développez la colonie de New Ballbylon, produisez des ressources et débloquez des personnages supplémentaires.

« Cricket 26 »

Quand : 13 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Simulation sportive

Type de jeu : Solo ainsi que multijoueur local et en ligne



« Cricket 26 » représente différentes équipes, stades et compétitions du cricket international. Dans le mode carrière remanié, vous ne dirigez pas seulement des joueurs individuels, mais prenez également des décisions en tant que manager concernant la composition et le développement de votre équipe.

« Mio: Memories in Orbit »

Quand : 13 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Metroidvania et jeu d'action-aventure

Type de jeu : Solo



Le Metroidvania dessiné à la main « Mio: Memories in Orbit » se déroule sur le « Vessel », une gigantesque arche technologique. Ses machines sont devenues incontrôlables, tandis que les plantes reconquièrent de vastes zones du vaisseau spatial. En tant qu'androïde Mio, vous explorez des zones interconnectées, combattez des robots et cherchez les causes de la dégradation.

« Sandustry »

Quand : 13 août

Où : PC

Comment : Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Construction d'usine, automatisation et bac à sable

Type de jeu : Solo



Dans « Sandustry », le monde entier du jeu devient un entrepôt de matières premières. Vous creusez à travers des paysages entièrement destructibles, extrayez des matériaux et construisez des installations de production de plus en plus complexes. Des convoyeurs et des machines se chargent du transport, du tri et du traitement. Plus vous vous enfoncez dans le sous-sol, plus vous pouvez découvrir de traces d'une civilisation disparue.

« Egging On »

Quand : 18 août

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu d'adresse et de plateforme

Type de jeu : Solo



En tant qu'œuf fragile, dans « Egging On », vous essayez de vous échapper d'un poulailler. Le chemin vers la liberté passe par un magasin de ferme, une usine et d'autres parcours d'obstacles. Vous roulez, sautez et grimpez sur des plateformes étroites, des machines mobiles et des murs escarpés. Chaque atterrissage imprudent peut briser la coquille et vous renvoyer à un point de contrôle précédent.

Ces jeux quittent le Xbox Game Pass

Le 15 août, Microsoft retirera quatre jeux du Game Pass. D'ici là, vous pouvez encore jouer à « Menace », « Atlas Fallen », « Aliens: Fireteam Elite » et « Firewatch ».

Photo d’en-tête : Xbox Game Studios

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