Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2026
Microsoft ajoute "Beast of Reincarnation", "Bounty Star" et "Grounded 2" au Xbox Game Pass en août. Plusieurs nouveaux jeux rejoindront également le niveau Premium.
Microsoft débloquera ou ajoutera douze jeux au Xbox Game Pass entre le 4 et le 18 août. Parmi eux, « Beast of Reincarnation » et « Sandustry » seront disponibles dès leur lancement dans l'abonnement. Ce dernier est cependant encore en Game Preview et n'est donc pas encore entièrement développé.
De plus, les membres du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass auront un accès anticipé à la bêta ouverte de « Gears of War: E-Day » à partir du 6 août. Ils pourront y essayer le nouveau mode PvE « Horde Siege ». Celui-ci offre des cartes plus grandes, plus de joueurs et des combats plus intenses que le mode Horde classique.
« Heretic + Hexen »
Quand : 4 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Jeu de tir à la première personne
Type de jeu : Solo, coopération et multijoueur compétitif
« Heretic + Hexen » regroupe les jeux de tir fantastiques « Heretic », « Hexen » et leurs extensions dans une réédition techniquement remaniée. Contrairement aux représentants classiques du genre, la série mise sur la magie, les armes médiévales et les mondes fantastiques sombres. Selon le personnage, différentes armes et compétences sont à votre disposition.
« Beast of Reincarnation »
Quand : 4 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Jeu de rôle et d'action
Type de jeu : Solo
Le nouveau jeu du développeur de Pokémon, Game Freak, vous emmène dans un Japon post-apocalyptique envahi par la végétation. Vous incarnez Emma, marquée par une épidémie, qui voyage avec son chien Kuu à travers les vestiges de la civilisation.
Le système de combat combine l'action en temps réel avec des éléments au tour par tour : tandis qu'Emma attaque directement, vous donnez des ordres précis à Kuu. Ensemble, ils vainquent de puissantes créatures et s'approprient leurs pouvoirs pour finalement défier la bête de la réincarnation éponyme.
« Monsters are Coming! »
Quand : 6 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Roguelite d'action et Tower Defense
Type de jeu : Solo
Dans « Monsters are Coming! », vous ne défendez pas une base fixe, mais une ville sur roues. Pendant qu'elle se déplace à travers le monde du jeu, vous collectez des ressources, construisez des défenses et repoussez des hordes de monstres de plus en plus grandes.
Votre personnage combat directement sur le champ de bataille, tandis que des tourelles et d'autres bâtiments protègent la forteresse mobile. Après chaque tentative échouée, vous recommencez une nouvelle partie et combinez d'autres améliorations.
« PowerWash Simulator 2 »
Quand : 6 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Simulation de nettoyage
Type de jeu : Solo ainsi que coopération locale et en ligne
Comme dans le prédécesseur, dans « PowerWash Simulator 2 », vous nettoyez la saleté des véhicules, des bâtiments et d'autres objets avec un nettoyeur haute pression. Différentes buses, produits de nettoyage et équipements vous aident à éliminer les dépôts particulièrement tenaces. La suite étend le principe de jeu délibérément calme avec de nouveaux lieux, une base propre et des équipements supplémentaires.
« Bounty Star »
Quand : 11 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Jeu d'action avec combats de mechs, agriculture et construction de base
Type de jeu : Solo
« Bounty Star » combine des combats de mechs avec l'agriculture et le développement de sa propre base. Vous incarnez l'ancienne soldate Clem, qui survit en tant que chasseuse de primes dans une version post-apocalyptique du sud-ouest américain. Entre ses missions, elle cultive des légumes, fabrique des munitions et de l'équipement, et agrandit sa base isolée.
Vous personnalisez son robot de combat avec différentes armes, propulsions et systèmes de défense. En même temps, le jeu raconte le passé de Clem et sa tentative d'assumer la responsabilité de ses actions passées.
« Date Everything! »
Quand : 11 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass
Genre : Simulation de rencontre et Visual Novel
Type de jeu : Solo
Dans « Date Everything! », vous pouvez rencontrer non seulement des personnes, mais aussi de nombreux objets dans votre maison. Des lunettes spéciales transforment les meubles, les appareils ménagers et même les concepts abstraits en personnages doublés. Parmi les 100 connaissances possibles se trouvent votre lit, le détecteur de fumée et l'incarnation de l'angoisse existentielle. Selon les choix de dialogue, des amitiés, des romances ou des inimitiés se développent. Ainsi, l'idée absurde se transforme en une simulation de rencontre complète avec différentes intrigues et fins.
« Grounded 2 »
Quand : 11 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Survie en monde ouvert
Type de jeu : Solo et coopération
Dans « Grounded 2 », vous êtes à nouveau réduit à la taille d'un insecte dans un vaste parc. Là, vous collectez des ressources, fabriquez des armes et des armures, et construisez une base avec d'autres adolescents. Les nouveautés sont les Buggys : des insectes apprivoisables qui servent de montures et vous aident à explorer et à combattre.
La mise à jour « Into the Abyss » ouvre l'étang comme nouvelle zone et étend le jeu avec des sections sous-marines, des défis supplémentaires et le Buggy amphibie Toe-biter.
« Ball x Pit »
Quand : 12 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Roguelite, casse-briques et construction
Type de jeu : Solo
Dans « Ball x Pit », des projectiles rebondissent à travers des arènes étroites et frappent constamment des ennemis. Le système de combat rappelle les jeux classiques comme « Breakout », mais combine leurs balles rebondissantes avec des vagues d'ennemis et des améliorations aléatoires. Différents types de balles peuvent être fusionnés et équipés d'effets spéciaux. Entre les parties, vous développez la colonie de New Ballbylon, produisez des ressources et débloquez des personnages supplémentaires.
« Cricket 26 »
Quand : 13 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC
Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass
Genre : Simulation sportive
Type de jeu : Solo ainsi que multijoueur local et en ligne
« Cricket 26 » représente différentes équipes, stades et compétitions du cricket international. Dans le mode carrière remanié, vous ne dirigez pas seulement des joueurs individuels, mais prenez également des décisions en tant que manager concernant la composition et le développement de votre équipe.
« Mio: Memories in Orbit »
Quand : 13 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Metroidvania et jeu d'action-aventure
Type de jeu : Solo
Le Metroidvania dessiné à la main « Mio: Memories in Orbit » se déroule sur le « Vessel », une gigantesque arche technologique. Ses machines sont devenues incontrôlables, tandis que les plantes reconquièrent de vastes zones du vaisseau spatial. En tant qu'androïde Mio, vous explorez des zones interconnectées, combattez des robots et cherchez les causes de la dégradation.
« Sandustry »
Quand : 13 août
Où : PC
Comment : Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Construction d'usine, automatisation et bac à sable
Type de jeu : Solo
Dans « Sandustry », le monde entier du jeu devient un entrepôt de matières premières. Vous creusez à travers des paysages entièrement destructibles, extrayez des matériaux et construisez des installations de production de plus en plus complexes. Des convoyeurs et des machines se chargent du transport, du tri et du traitement. Plus vous vous enfoncez dans le sous-sol, plus vous pouvez découvrir de traces d'une civilisation disparue.
« Egging On »
Quand : 18 août
Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC
Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Genre : Jeu d'adresse et de plateforme
Type de jeu : Solo
En tant qu'œuf fragile, dans « Egging On », vous essayez de vous échapper d'un poulailler. Le chemin vers la liberté passe par un magasin de ferme, une usine et d'autres parcours d'obstacles. Vous roulez, sautez et grimpez sur des plateformes étroites, des machines mobiles et des murs escarpés. Chaque atterrissage imprudent peut briser la coquille et vous renvoyer à un point de contrôle précédent.
Ces jeux quittent le Xbox Game Pass
Le 15 août, Microsoft retirera quatre jeux du Game Pass. D'ici là, vous pouvez encore jouer à « Menace », « Atlas Fallen », « Aliens: Fireteam Elite » et « Firewatch ».
Mes intérêts sont variés, j'aime simplement profiter de la vie. Toujours à l'affût de l'actualité dans le domaine des fléchettes, des jeux, des films et des séries.
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