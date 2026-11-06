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La nébuleuse de la Tête de Chat dans la constellation de la Carène

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 7/11/2026

Une petite partie de la nébuleuse de la Carène, située dans la constellation australe de la Carène, est appelée nébuleuse de la Tête de Chat en raison de sa forme. De nouvelles étoiles y sont en train de se former.

Dans la constellation australe de la Carène (en latin : Carina), à environ 7500 années-lumière de la Terre, se trouve la nébuleuse de la Carène, une vaste région de gaz et de poussière où de nouvelles étoiles sont en train de se former. Une petite partie de celle-ci est appelée nébuleuse de la Tête de Chat en raison de sa forme, sa désignation au catalogue étant HH 903. L'« œil » brillant du chat dans la partie supérieure de l'image est une étoile très jeune qui est en train de percer le cocon de gaz et de poussière dans lequel elle s'est formée. De plus, elle éjecte des jets de matière par ses pôles, qui s'échappent dans l'espace environnant. Là, ils entrent en collision avec le gaz de la matière interstellaire et donnent naissance à un objet dit de Herbig-Haro. Ces objets portent le nom des astronomes américains George Herbig et Guillermo Haro, qui, dans les années 1950, ont établi indépendamment des catalogues de cette classe d'objets. Les objets de Herbig-Haro sont des phénomènes éphémères et constituent un signe de formation stellaire active.

Ces trois images ont été réalisées avec le télescope spatial James Webb (JWST) et le télescope spatial Hubble (HST) et montrent la nébuleuse de la Tête de Chat dans des domaines de longueurs d'onde très différents. L'image tout à gauche a été prise avec le HST et montre la nébuleuse dans le spectre visible à 475 nanomètres (cyan), 502 nanomètres (bleu), 656 nanomètres (vert) et 673 nanomètres (rouge). De plus, du proche infrarouge a été ajouté en orange. Par conséquent, l'image de gauche ne reflète pas l'impression visuelle perçue par l'œil humain.

Les deux images au centre et à droite ont été réalisées avec le JWST et la caméra proche infrarouge (NIRCam, au centre) et l'instrument moyen infrarouge (MIRI, à droite) embarqués. L'image NIRCam montre la nébuleuse dans le proche infrarouge à des longueurs d'onde comprises entre 900 et 4700 nanomètres, et l'image MIRI entre 7700 et 15 000 nanomètres. Dans l'infrarouge, la poussière de la nébuleuse de la Tête de Chat est beaucoup plus transparente que dans le visible, ce qui permet de voir plus profondément à l'intérieur. Dans l'image MIRI en particulier, on peut bien distinguer des volutes de nébuleuse individuelles et l'« œil de chat » brille très intensément.

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Article original sur Spektrum

Photo d’en-tête : NASA et ESA / Nébuleuse de la Tête de Chat (images Hubble WFC3, Webb NIRCam et Webb MIRI) / CC BY 4.0

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