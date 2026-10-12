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À cause de l'IA : Nikon disqualifie le gagnant d'un concours

David Lee Traduction : traduction automatique 12/10/2026

Lors d'un concours de vidéos prises au microscope, le gagnant initial a été disqualifié pour utilisation d'IA. De tels cas risquent de se multiplier à l'avenir.

Nikon ne fabrique pas seulement des appareils photo, mais aussi des microscopes. Sous le nom «Small World», le fabricant traditionnel organise depuis 1975 un concours de photos prises au microscope. Sur le site web, vous pouvez voir les 20 meilleures photos de chaque année, soit un total de 1000 clichés. Une visite vaut vraiment le détour, surtout si vous aimez les couleurs.

Gagnant 2019 : Embryon de tortue

Source : Theresa Zgoda, Theresa Kugler Gagnant 2017 : Cellules de peau

Source : Dr. Bram van den Broek Andriy Volkov, Dr. Kees Jalink, Dr. Reinhard Windoffer, Dr. Nicole Schwarz 2e place 2003 : Myrianida pachycera (ver marin)

Source : Dr. Greg Rouse Vainqueur 1990 : Cristaux d'une solution de sulfate de magnésium et d'acide tartrique

Source : Richard H. Lee Vainqueur 1975 : Cristaux d'acide oxalique

Source : James Dvorak

Depuis 2011, en plus du concours photo, il existe également une compétition vidéo. Celle-ci fait désormais la une des journaux car le gagnant a été disqualifié a posteriori. La vidéo gagnante originale montre prétendument les cils vibratiles lors d'une maladie respiratoire rare appelée PCD. Comme le rapporte la BBC, des scientifiques se sont tournés vers Nikon après l'annonce, signalant que la vidéo ne ressemblait pas du tout aux cils vibratiles dans le cadre de cette maladie. Lors d'une réévaluation, Nikon a conclu que la vidéo avait été créée à l'aide de l'intelligence artificielle, ce qui est interdit selon les conditions du concours.

Le nouveau gagnant est l'ancien numéro deux du concours. Il montre une scène avec un nématode et un protozoaire Dileptus. Elle a été enregistrée par le Vietnamien Nguyen Nam.

Les concours de photo et de vidéo sont-ils en danger ?

Même avant la révolution de l'IA, les concours photo étaient vulnérables à la fraude. Par exemple, en 2023, une photo mise en scène a remporté le CEWE Photo Award et donc un prix de 25 000 euros. Elle montre prétendument une scène dans un café indonésien, mais il s'agissait en réalité d'une scène de studio réalisée dans le cadre d'une promotion Fujifilm pour l'appareil photo X-T5 de l'époque. Le gagnant du concours, comme tous les participants à cet événement, a photographié la même scène mise en scène de A à Z.

L'image gagnante ne montre pas ce qui était prétendu.

Source : Dikye Ariani

Avec les nouvelles possibilités de l'intelligence artificielle, les tentatives de fraude vont continuer à augmenter. Le concours de microscopie devrait être particulièrement vulnérable, car même les vraies images ressemblent parfois à de l'art abstrait. Sans connaissances spécialisées spécifiques, il est difficile d'évaluer si une telle image semble authentique.

Dans les médias, il est souvent question récemment de détecteurs d'IA. Mais ces outils ne peuvent pas démasquer les fraudes par IA. En règle générale, ils fonctionnent en écrivant une preuve d'origine infalsifiable dans le fichier. De cette manière, il est possible, par exemple, de prouver qu'une photo a été prise avec un appareil photo spécifique – ou qu'elle a été créée avec un outil d'IA spécifique. Dans tous les cas, cela nécessite un utilisateur qui souhaite documenter cela ou qui, du moins, ne l'empêche pas activement. C'est certes utile, cela favorise la transparence. Mais ce n'est pas le remède contre la fraude.

À l'avenir, il sera peut-être possible de prouver sans faille un travail authentique grâce à une telle documentation. Pour le moment, les outils sont encore trop difficiles d'accès pour être exigés comme condition de participation aux concours créatifs.

En ce sens : oui, les concours photo sont en danger. Et avec eux, les performances photographiques exceptionnelles en général.

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