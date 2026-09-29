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Flourish 1 : Un robot apprend les tâches ménagères en 30 minutes

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 29/9/2026

Flourish Robots lance le Flourish 1, un robot domestique humanoïde sur roues. Vous devriez pouvoir lui apprendre des tâches vous-même via votre smartphone.

Ranger des chaussures, charger le lave-vaisselle ou arroser des plantes : ce sont des tâches que le Flourish 1 est censé prendre en charge à la maison. Au lieu de s'appuyer sur une vaste bibliothèque de routines prédéfinies, Flourish Robots mise sur un apprentissage personnalisé. Le robot doit apprendre comment vous souhaitez concrètement qu'une tâche soit effectuée chez vous.

Voici comment fonctionne l'apprentissage

Tout d'abord, vous définissez les différentes étapes dans l'application. Pour ranger une chaussure, il s'agirait par exemple de se déplacer vers la porte d'entrée, de la ramasser et de la déposer dans le placard. Flourish estime cette étape à environ cinq minutes. Ensuite, vous guidez le robot plusieurs fois à travers la séquence via votre smartphone, en partant de différentes positions dans la pièce.

Ces démonstrations durent environ 30 minutes selon le fabricant. Environ une heure plus tard, le système devrait avoir traité l'apprentissage et être capable d'exécuter la tâche de manière autonome. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation pour cela.

Le Flourish 1 apprend ainsi à connaître les spécificités de votre logement. Il mémorise par exemple l'emplacement de certains placards ou l'endroit où les chaussures doivent être déposées. Lors de l'exécution ultérieure, personne ne le pilote à distance. Selon Flourish, la télécommande sert exclusivement à l'apprentissage.

Outre le rangement de vêtements, de chaussures et de jouets, Flourish a déjà mis en œuvre le débarrassage de la vaisselle. Le robot peut placer des couverts et des assiettes dans le lave-vaisselle, essuyer des tables, arroser des plantes et aller chercher des objets. Il devrait également être capable de transférer le linge de la machine à laver au sèche-linge.

Vous pouvez lancer les tâches apprises par commande vocale ou les programmer pour des heures précises. Flourish cite comme exemple le nettoyage quotidien de la litière du chat à une heure fixe.

L'application Flourish affiche les tâches enregistrées et leurs heures de démarrage programmées.

Source : Flourish Robotics

Les routines apprises peuvent être partagées avec d'autres propriétaires via un «Robot Store». D'autres peuvent adopter ces compétences. Flourish n'explique pas encore dans quelle mesure cela fonctionne dans des logements aménagés différemment.

Trois caméras et LiDAR pour l'orientation

Le Flourish 1 se déplace sur des roues et possède un haut du corps humanoïde avec deux bras. Il mesure 1,09 mètre de haut et pèse environ 20 kilogrammes. Ses bras atteignent une hauteur d'environ 89 centimètres depuis le sol. Le fabricant indique une charge utile maximale d'environ 1,5 kilogramme.

De nombreux composants du Flourish 1 sont encore exposés et ne sont pas carénés.

Source : Flourish Robotics

Pour la navigation, le robot utilise un capteur LiDAR. Celui-ci mesure par laser la distance aux objets dans son environnement. Trois caméras aident à reconnaître et à saisir les objets. Pour cela, le Flourish 1 utilise des modèles d'image entraînés à partir de vos démonstrations.

À l'intérieur, un Raspberry Pi 5 est à l'œuvre. Il prend en charge, entre autres, la navigation, les fonctions vocales et des modèles d'IA plus légers. Les modèles plus gourmands en calcul tournent dans le cloud.

La batterie devrait tenir environ douze heures. Une charge complète prend environ neuf heures. Il n'y a pas de station de charge automatique pour la première version.

Les escaliers et le pliage du linge le dépassent encore

Le Flourish 1 dépend de séquences apprises individuellement. Il ne saisit donc pas un foyer de manière autonome et ne décide pas non plus lui-même des tâches à effectuer.

Il ne peut pas franchir d'escaliers. Avec une charge utile d'environ 1,5 kilogramme, les objets plus lourds sont également exclus. Il ne maîtrise pas non plus le pliage du linge pour le moment. Flourish indique travailler sur cette compétence.

De plus, ses mains ne sont pas étanches. Il ne peut donc pas laver les casseroles et les poêles. Flourish prévoit des mains étanches pour une version ultérieure.

Les 50 premiers exemplaires devraient être disponibles en précommande à partir du 29 septembre pour 3555 dollars américains. La livraison est prévue pour décembre 2026. Flourish ne donne pour l'instant aucune information sur un lancement commercial plus large ou sur la disponibilité en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Photo d’en-tête : Flourish Robots

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