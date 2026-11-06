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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (31.10. bis 07.11.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (31.10. bis 07.11.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (Warzone)», «The Lost Wild», «Fragmentary Order», «Frostpunk 2: The Surge».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

«The King's Surveyor»

Du spielst einen Landvermesser, der im Auftrag des Königs unbekannte Teile der Spielwelt kartografiert. Ich liebe die Retro-Grafik und den chilligen Soundtrack im Trailer. Ich hoffe, dass ich den CRT-Filter auch ausschalten kann, falls ich davon Kopfweh bekomme.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Metamorphosis»

Ich kann dir nicht sagen, was dich in diesem Game erwartet. Aber der Artstyle und das Zusammenspiel zwischen Musik und Bild im Trailer machen mich neugierig. HELP!

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Bill & Ted's Excellent Adventure: Arcade»

«Party on, dudes!» Das Sci-Fi-Comedy-Franchise bekommt einen neuen Videospiel-Ableger, inklusive Synchro der zwei Hauptdarsteller Keanu Reeves und Alex Winter. Der Pixelart-Sidescroller des australischen Entwicklers Art of Play ist für 2027 bestätigt, braucht aber noch einen finanziellen Zustupf, um es über die Ziellinie zu schaffen. Eine Crowdfunding-Kampagne soll’s nun richten, damit «Bill and Ted’s Excellent Adventure: Arcade» auch wirklich «breathtaking» wird.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Neue PS5-Controller

Okay, das ist kein Game-Trailer. Trotzdem wollte ich dir diese wunderschönen neuen Controller (und Faceplates) nicht vorenthalten. Ich habe mir eigentlich geschworen, keine mehr zu kaufen. Aber hier werde ich nochmal schwach.

Datum: 4. Februar 2027

Erscheint für: PS5, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Fragmentary Order»

Kein Bock auf «Call of Duty»? Dann spricht dich vielleicht das langsamere Hardcore-Gameplay von «Fragmentary Order» an. Der Extraction-Shooter stammt vom «Escape from Tarkov»-Entwickler Nikita Buyanov. Trotz düsterem Sci-Fi-Setting soll das Game Simulationscharakter haben und sich realistisch anfühlen. Im neuen Trailer bekommst du 14 Minuten Gameplay zu sehen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«The Elder Scrolls VI: Sentinel»

Bethesda-Daddy Todd Howard enthüllt den Namen des neuen «The Elder Scrolls»-Games. Alle Infos zur Ankündigung liest du hier nach:

News & Trends «The Elder Scrolls VI»: Bethesda zeigt neuen «Trailer» Domagoj Belancic 101 Likes 101 51 Kommentare 51

«The Lost Wild»

Das britische Entwicklerstudio Great Ape Games gewährt in dieser Mini-Doku Einblicke in den Entwicklungsprozess vom Dino-Horrorspiel «The Lost Wild». Besonders toll finde ich, dass die Dinosaurier als Tiere und nicht als Monster dargestellt werden. Ich will mir dieses Game intravenös spritzen. Sofort.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, PC

«Ghost Haunting»

Sieht nach einem wunderschönen Point-and-Click-Adventure im Stile alter «Monkey Island»-Titel aus. Für Phil war das Game einer der Geheimtipps der Gamescom. Möchtest du dich selbst davon überzeugen, kannst du das ab sofort mit einer Demo auf Steam tun.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«The Citadel Project»

Sieht aus wie «Thief», wurde aber von einem Solo-Entwickler umgesetzt. Bald kannst du dir im Early Access selbst ein Bild davon machen.

Datum: 11. November

Erscheint für: PC (Early Access)

«Rayman Legends Retold»

Schon bald hüpft das gliedmassenlose Maskottchen im Remake zu «Rayman Legends» wieder durch kunterbunte 2,5D-Level. Playstation-Fans können sich über ein exklusives «Astro Bot»-Kostüm freuen. Falls du «Astro Bot» noch nicht gespielt hast: Unbedingt nachholen!

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«10 Million Pixels»

10 Millionen Pixel. Darunter irgendwo ein goldenes. Das musst du finden. Viel Glück. Eine erfrischend andere Spielidee mit einem entspannten Trailer, der mich verführt, die Demo auf Steam herunterzuladen.

Datum: 27. November

Erscheint für: PC

«Stronghold 4»

Schlechte Nachrichten für «Stronghold»-Fans. Der vierte Teil wird auf nächstes Jahr verschoben. Im Video erklären die Entwickler, wieso.

Datum: 20. April 2027

Erscheint für: PC (Early Access)

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Nach dem Launch von «Call of Duty: Modern Warfare 4» zeigt Entwicklerstudio Infinity Ward, was dich in den kommenden Wochen im Multiplayer, DMZ-Modus und «Warzone» erwartet.

Datum: November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Guild Wars Afterlife»

Das über 20 Jahre alte «Guild Wars» bekommt eine Erweiterung. Meine Redaktionskollegin Debora wird's freuen.

Datum: 13. Januar 2027

Erscheint für: PC, Mobile

«Final Fantasy XIV: Evercold»

Die grosse Erweiterung zum «Final Fantasy»-MMO zeigt sich in einem epischen Trailer – und verrät ein Release-Datum. Bis du selbst Hand anlegen kannst, musst du dich aber noch etwas gedulden.

Datum: 23. Februar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Arc Raiders»

«Arc Raiders» feiert seinen ersten Geburtstag. Yay! Phils Kritik vom November 2025 liest du hier nach:

Kritik «Arc Raiders»: der Extraction Shooter für die Massen Philipp Rüegg 63 Likes 63 34 Kommentare 34

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sonic Racing: CrossWorlds»

Auch «Sonic Racing: CrossWorlds» feiert Geburtstag. Sega zeigt, was Fans im zweiten Jahr des Fun-Racers erwarten können. Währenddessen schläft Nintendo und überlässt «Mario Kart World» seinem Schicksal.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Cronos: Lazarus»

Das hervorragende Sci-Fi-Horrorspiel vom polnischen Studio Bloober Team bekommt eine erste Erweiterung. «Cronos: Lazarus» soll actionreicher sein als das Hauptspiel. Im neuen Trailer gibt's erstmals ein konkretes Releasedatum.

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Powerwash Simulator 2: Barbie Pack»

🩷🩷🩷

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Hintergrund «Powerwash Simulator» und Co: Warum wir in Games gerne langweilige Arbeiten ausführen Rainer Etzweiler 83 Likes 83 38 Kommentare 38

«Dune: Awakening»

Funcom zeigt, wie es nach dem Konsolen-Launch von «Dune: Awakening» weitergeht. Im Video kündigt das Studio eine kostenlose Erweiterung, neue Events, Crossplay und Offline-Singleplayer an.

Datum: 1. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Frostpunk 2: The Surge»

Das unbarmherzige Simulationsspiel «Frostpunk 2» bekommt eine umfangreiche Erweiterung mit einer storybasierten Kampagne und einer neuen Region. Ob das reicht, um Simon nach seiner 3/5-Wertung nochmal vom Spiel zu überzeugen?

Datum: 14. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky Forsaken»

Der Rekord-Dauergast dieser Liste meldet sich wieder mal mit einem neuen Content-Update. Alles schön und gut, aber ich würd gern mal mehr das neue Projekt des Studios erfahren. Lebt «Light no Fire» noch?

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mobile

«Hogwarts Legacy»

Das hervorragende «Harry Potter»-Spiel bekommt ein DLSS-5-Update. Im Trailer siehst du die Unterschiede zwischen der alten und neuen Version von Nvidias Upscaler. Öh, ja. Sieht halt anders aus. Nicht besser oder schlechter. Für mich: viel Lärm um nichts.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (Warzone)», «The Lost Wild», «Fragmentary Order», «Frostpunk 2: The Surge».

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