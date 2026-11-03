News & Trends 21 14

«The Elder Scrolls VI»: Bethesda zeigt neuen «Trailer»

Zum 40. Geburtstag des Studios zeigt Bethesda einen neuen «Trailer» zum heiss erwarteten «The Elder Scrolls VI». Zu viel solltest du nicht erwarten. Noch besser: Erwarte gar nichts.

Acht Jahre ist es her, seit Bethesda «The Elder Scrolls VI» angekündigt hat. Todd Howard stand 2018 auf der E3-Bühne (ach, E3 – ich vermisse dich) und verkündete, dass sein Studio nicht nur am Sci-Fi-Epos «Starfield» arbeite:

«We're also building toward the game after that. And it's the one you keep asking about.»

Die Menge dreht durch. Der Trailer zu «The Elder Scrolls VI» startet:

Ein Gänsehaut-Moment. Niemand konnte damals ahnen, dass wir ganze acht Jahre warten müssen, bis sich Todd erbarmt und uns neue Info-Krümel zum nächsten «Elder Scrolls»-Projekt füttert.

Nun ist es soweit. Anlässlich des 40. Geburtstags von Bethesda belohnt das Studio seine Fans mit einem neuen Trailer.

Bereit? Enjoy:

Warte... das war's schon? Ein bisschen Sand, das Bethesda-Logo, geile Musik. Und dann? Nur ein Name: «The Elder Scrolls VI: Sentinel».

Acht Jahre. Dafür haben wir acht Jahre gewartet. Todd, du kannst grausam sein. Mein Frust wird immerhin durch zahlreiche unterhaltsame Kommentare unter dem Youtube-Video gelindert. Ein kleiner Auszug:

«The dust is symbolic of the dust that's gathered on us while waiting for this»

«Fun fact: the word “elder” in the title refers to the age group who can remember when this game was first announced»

«Now the development can begin»

«elder scrolls VI name reveal before GTA VI»

«my retirement home is going to go absolutely feral when this drops in 40 years»

Um Salz in die Wunde zu streuen den Geburtstag des Studios noch mehr zu feiern, lädt Todd in einem weiteren Video in die heiligen Hallen ein, in denen die Game-Magie entsteht (dieses Mal ohne Lederjacke).

Er blickt zurück auf die Simulations-Anfänge Bethesdas («Gridiron», 1986) und zeigt, wie sich das Unternehmen mit «The Elder Scrolls» und «Fallout» zum Rollenspiel-Powerhouse entwickelt hat, das wir heute kennen.

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