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Un nuovo Twitter viene lanciato e sfida la X di Elon Musk

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

L'uccellino blu è tornato, anche se con un nuovo fornitore. Operation Bluebird ha lanciato un social network su Twitter.now e ne rivendica il vecchio nome di X. Se ciò sia legalmente sostenibile rimane da vedere.

Dietro Twitter.now c'è la startup statunitense Operation Bluebird. Tra i soggetti coinvolti figura, tra gli altri, Stephen Coates, che in passato si è occupato di diritto dei marchi per Twitter. La piattaforma riprende consapevolmente elementi del vecchio Twitter, inclusi tweet, retweet e l'uccellino blu. Non è collegata all'azienda X di Elon Musk.

Il lancio intensifica una disputa sui marchi in corso dalla fine del 2025. Operation Bluebird sostiene che X abbia abbandonato i marchi «Twitter» e «Tweet», così come il logo dell'uccellino. La startup sottolinea che X ha rimosso gradualmente il precedente marchio Twitter dalla sua presenza sulla piattaforma dopo il rebranding. Musk aveva ristrutturato Twitter dopo l'acquisizione nel 2022 e rinominato la piattaforma in X nel 2023.

Per questo motivo, nel dicembre 2025, Operation Bluebird ha richiesto all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti la cancellazione di diversi marchi Twitter di proprietà di X. Allo stesso tempo, la startup ha registrato essa stessa «Twitter» come marchio per un social network.

X vuole mantenere il nome

X si oppone e ha fatto causa a Operation Bluebird alla fine del 2025. Davanti a un tribunale federale del Delaware, l'azienda ha chiesto di bloccare il rilancio previsto. X sostiene che il rebranding non abbia annullato i suoi diritti sui marchi. Nei suoi termini di servizio, l'azienda continua a elencare Twitter e Tweet come marchi.

Una decisione è ancora in sospeso. Durante un'udienza ad aprile, il giudice Colm Connolly ha espresso dubbi sul fatto che X possa ancora far valere sufficientemente i propri diritti sul termine «Tweet» e sul logo dell'uccellino. Ha anche messo in discussione la posizione di X riguardo al nome Twitter.

Con questo lancio, Operation Bluebird si assume un rischio legale. Secondo Ars Technica, l'esperto di diritto dei marchi Josh Gerben ritiene che l'argomentazione della startup sia fondamentalmente difendibile, ma considera l'esito della disputa ancora incerto.

Twitter con controllo automatico dei fatti

Twitter.now si ispira visivamente e funzionalmente al vecchio Twitter. I post si chiamano di nuovo tweet e gli utenti possono rispondere o ritwittarli. Il servizio è ancora in una fase iniziale e conta finora centinaia di utenti.

Qui Vera verifica l'affermazione secondo cui George Washington sarebbe stato il secondo presidente degli Stati Uniti. Il sistema può contrassegnare dichiarazioni sospette per un'ulteriore verifica o per un controllo umano.

Fonte: Operation Bluebird

Operation Bluebird punta su un approccio distintivo nella gestione delle informazioni. Un sistema basato su Gemini di Google, chiamato «Vera», dovrebbe analizzare automaticamente i tweet e fornire indicazioni sulla loro veridicità. Allo stesso tempo, l'azienda vuole dare agli utenti maggiore controllo sui contenuti messi in evidenza dal proprio feed. Operation Bluebird ha spiegato solo parzialmente, finora, come funzioni il sistema nel dettaglio.

L'accesso è attualmente a pagamento. Per l'iscrizione in accesso anticipato, Operation Bluebird richiede 20 dollari statunitensi. Con questa misura, l'azienda intende, tra le altre cose, tenere lontani i bot e ridurre la dipendenza dalla pubblicità.

Immagine di copertina: Operazione Bluebird

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