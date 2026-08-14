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Il disastro del rebranding di Instagram

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 14.8.2026

La piattaforma di social media si concede un nuovo logo e riceve incomprensioni.

Instagram ha svelato il suo nuovo marchio denominativo. Una strana miscela di semi-corsivo e stampatello sostituisce il vecchio carattere corsivo. «Il logo non è cambiato da dieci anni, quindi era ora di rinfrescarlo», scrive il CEO Adam Mosseri. La nuova scritta è «più semplice e moderna, con richiami all'originale e alla semplicità e all'artigianalità che hanno sempre contraddistinto Instagram».

Ok, Adam. Ma perché c'è scritto Instagzam?

Le reazioni sono miste. Numerosi commenti sottolineano che la «r» sembra una «z». Altri rimpiangono il vecchio carattere corsivo. E altri ancora trovano il nuovo marchio denominativo ben riuscito.

Instagram / Adam Mosseri

La modernizzazione delle scritte spesso fallisce

I rebranding di marchi popolari sono sempre un'impresa rischiosa. Spesso il desiderio di modernizzazione si scontra con la nostalgia dei clienti. Con il suo fallimento, Instagram si trova in buona compagnia.

Nel 2022, il produttore automobilistico sudcoreano Kia ha cambiato la sua scritta. Il nuovo logo unisce le tre lettere con un unico zigzag e un solo tratto aggiuntivo, che dovrebbe caratterizzare sia la K che la A. Peccato che molte persone abbiano letto la parte destra del logo come una N rovesciata: dopo il rebranding ci sono state 30.000 ricerche Google al mese per «KN car».

Kia

Un vero e proprio passo falso è stato fatto nel 2024 da Jaguar. Il produttore automobilistico britannico ha lanciato un rebranding completo, bandendo il caratteristico felino dal cofano e presentando una scritta con un look minimalista. Questa, a un'analisi più attenta, consiste in una miscela di lettere maiuscole e minuscole della stessa altezza. Le reazioni di fan e stampa alla modernizzazione del marchio tradizionale sono state devastanti.

Jaguar

Immagine di copertina: Instagram / Adam Mosseri

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