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Questi sono i trailer della Gamescom Opening Night Live 2026

Come ogni anno, Geoff Keighley e soci hanno dato vita a un fuoco d'artificio di trailer durante la Gamescom Opening Night Live. Qui puoi trovare i momenti salienti dello show del 2026

«Final Fantasy VII Revelation» e gli aggiornamenti e l'espansione per «The Witcher 3» sono stati probabilmente i giochi più grandi e importanti mostrati all'ONL. Ma c'era molto altro da vedere: circa 50 trailer, per l'esattezza. Di seguito elenchiamo altri punti salienti e i restanti trailer. Se desideri rivedere lo spettacolo, lo trovi qui:

«Witcher 3 Wild Hunt Remastered» e «Songs Of The Past»

«Once a witcher…». Oltre alla versione rimasterizzata, il trailer della Gamescom offre uno sguardo alla nuova espansione «Songs Of The Past». È stata creata in collaborazione con gli sviluppatori di «The Witcher 3» e ti permette di vivere nuove avventure con Geralt di Rivia, prima di intraprendere il cammino di Ciri in «The Witcher 4».

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Final Fantasy VII Revelation»

Nientemeno che Naoki Hamaguchi, il director del gioco, ha annunciato il nuovo trailer. Questa volta in programma: le Weapons. Fantastico, ma voglio finalmente giocarci e concludere l'epica storia di Cloud e compagni.

Data: Primavera 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Nodus Fall»

Draghi giganti, tizi appesi a fili, titani ancora più grandi e tanto sangue nel titolo appena annunciato. Giochi in un mondo misterioso che sembra in qualche modo unico, ma anche familiare. Non si sa ancora molto altro.

Data: sconosciuta

Disponibile per: sconosciuto

«Gears of War E-Day»

È stato mostrato un trailer della storia per il prossimo gioco di «Gears». In esso si vede come le Locuste emergono dal sottosuolo e attaccano gli umani per la prima volta. I personaggi principali, Marcus e Dom, stringono il loro legame.

Data: 6 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Rayman Legends Retold»

Ci sono maggiori informazioni sul remake. Si può vedere un livello musicale che sembra un perfetto trip da droga, e suona anche come tale. Deve essere divertente.

Data: 1 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Lofsöng»

Lofsöng è un gioco artistico di esplorazione e puzzle ambientato in un mondo post-apocalittico brutalista e in rovina. Interpreti un essere infantile con uno strano elmo e un compagno a forma di origami. Sembra interessante.

Data: sconosciuta

Disponibile per: Xbox Series, PC

«Exodus»

Il nuovo trailer si concentra sul personaggio Salt, un polpo in tuta da combattimento. Fantastico, è tutto ciò che devo sapere. Ah, sì: il gioco ha finalmente una data di uscita.

Data: 27 aprile 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Warlock»

Il primo trailer di gameplay del prossimo action-adventure in terza persona mostra un mondo cupo ispirato a Dungeons & Dragons. Come Warlock, manipoli l'ambiente creando scale, abbattendo ostacoli o teletrasportandoti. Ma colpisci anche con la spada.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Crazy Taxi: World Tour»

Il leggendario franchise di Sega sta tornando, questo si sapeva già da tempo. Ora è chiaro che ci sarà anche una modalità multiplayer. Sembra assolutamente caotico.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Gravhounds»

Strano. Cani antropomorfi combattono per rendere abitabili pianeti alieni. Probabilmente attirerà davanti allo schermo il collega e amante dei cani Domagoj.

Data: sconosciuta

Disponibile per: sconosciuto

«Zoopunk»

Ancora più animali antropomorfi, questa volta un coniglio, un rinoceronte e uno scoiattolo. Nel trailer puoi vedere il gameplay di squadra in azione. E un quarto personaggio.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Heroes of Might and Magic III Remake»

Il classico in chiave moderna, in 3D. Il gioco è stato originariamente pubblicato nel 1999 ed è considerato il capitolo più famoso della serie di giochi di strategia a turni. Una riedizione in HD era già uscita nel 2015, ora segue un remake "vero e proprio".

Data: sconosciuta

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Rainbow Six: Tactics»

«Rainbow is back!». L'ultimo capitolo di Ubisoft della serie «Rainbow Six» ti permette di affrontare missioni in tutto il mondo. Scegli tra 15 operatori unici, ognuno con gadget specializzati e possibilità apparentemente mai viste prima.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Tides of Annihilation»

L'action-adventure fantasy «Tides of Annihilation» è ispirato alla leggenda di Re Artù. Giochi dal punto di vista di Gwendolyn, l'unica sopravvissuta in una Londra completamente distrutta. Come ultima abitante sopravvissuta, combatti contro mostri dell'aldilà e risolvi enigmi per salvare la tua famiglia e ricostruire il mondo distrutto.

Data: presto disponibile

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Mega Man: Dual Override»

Nell'ultimo capitolo di Mega Man, salvi il mondo nei panni del Blue Bomber in livelli futuristici e combatti contro cattivi come Twinkle Girl.

Data: 2027

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox Series, Switch 1 e 2, PC

«Game of Thrones: War for Westeros»

PlaySide mostra un trailer di gameplay per il gioco di strategia in tempo reale ambientato nel mondo di «Game Of Thrones». Combatti nei Sette Regni per il Trono di Spade. Il trailer mostra, tra le altre cose, draghi furiosi e mammut scatenati.

Data: inizio 2027

Disponibile per: PC

«1001: Threads Of Mizan»

Mille e una notte su tappeti volanti sembra romantico? Non se si tratta di un gioco d'azione fantasy con epiche battaglie contro i boss e armi luminose stravaganti. Un coraggioso gioco AAA per il nuovo studio MBC Games. Giocabile in co-op fino a tre giocatori.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Metro 2039»

Il nuovo sparatutto in prima persona di 4A Games è ambientato nella cupa Mosca post-apocalittica. Con il trailer di gameplay ottieni nuove informazioni sul protagonista, chiamato «lo Straniero». Il mondo è oscuro e i tunnel ti stanno già aspettando.

Data: febbraio 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Stage Tour»

«Guitar Hero» chiama e vuole indietro il suo palco! In «Stage Tour» suoni oltre 90 canzoni iconiche di leggende come i Rolling Stones, Ghost e Babymetal. In questo gioco ritmico puoi collezionare oltre 180 strumenti che esistono realmente. Ti aspettano scalette iconiche e palchi famosi dove potrai dimostrare di essere la prossima grande star!

Let there be rock!

Data: 10 dicembre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Lego: Skylines»

Finalmente una conferma delle voci su un nuovo gioco Lego: «Lego: Skylines» è l'ultimo capitolo del city builder «City: Skylines», combinato con i famosi mattoncini. Costruisci la tua città Lego, da un terreno vuoto a una grande metropoli. La città deve essere funzionale, ma per il resto hai piena libertà.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

Altri trailer

Ovviamente non è tutto. Ecco tutti i link agli altri giochi mostrati:

Immagine di copertina: CD Project Red

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