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"Transport Fever 3" erscheint Ende September und hat eine Collector’s Edition

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 25.8.2026

Finalmente Urban Games ha annunciato la data di uscita di "Transport Fever 3": la simulazione di trasporti arriverà il 29 settembre. Per la prima volta, il gioco sarà disponibile al lancio in tre edizioni, inclusa una Collector's Edition.

Circa un anno e mezzo dopo l'annuncio di «Transport Fever 3», è finalmente chiaro: il gioco dello studio di sviluppo di Sciaffusa Urban Games uscirà il 29 settembre 2026. E non solo per PC Windows su Steam, Epic Games Store e GOG, ma contemporaneamente anche su sistemi Mac e Linux, nonché su PS5 e Xbox Series X|S.

I preordini sono disponibili da subito. Se acquisti «Transport Fever 3» prima del rilascio, riceverai tre contenuti aggiuntivi: il transatlantico «Queen Mary», la Grande Piramide di Giza come monumento costruibile e gli elefanti asiatici come ulteriore fauna selvatica per la zona climatica tropicale.

Il gioco costa regolarmente circa 50 euro/franchi per PC e circa 60 euro/franchi per console. Se possiedi già «Transport Fever 2», riceverai uno sconto del dieci percento sull'acquisto del successore fino a 14 giorni dopo il rilascio, a condizione che tu lo acquisti sulla stessa piattaforma.

Per la prima volta nella storia della serie, al momento del lancio potrai scegliere tra tre versioni: la Standard Edition, la Deluxe Edition e la Collector’s Edition limitata.

Deluxe Edition: contenuti digitali aggiuntivi

Per «Transport Fever 2», Urban Games ha rilasciato una Deluxe Edition solo circa tre anni e mezzo dopo la pubblicazione, insieme al rilascio del gioco per le console. Ora entrambe sono disponibili fin dal lancio.

La Deluxe Edition include alcuni contenuti di gioco e cosmetici aggiuntivi:

sei ulteriori veicoli utilizzabili, tra cui l'aereo supersonico Concorde, lo storico Trans-Europ-Express e il noto autobus a due piani rosso di Londra

due monumenti aggiuntivi: la Torre Eiffel e il Taj Mahal

tre mappe realizzate a mano, ognuna delle quali porta con sé la propria sfida

quattro ulteriori animali selvatici per tutte le zone climatiche del gioco, tra cui orche e bufali

A ciò si aggiungono altri «contenuti divertenti», che non mi sono ancora del tutto chiari. Nel comunicato stampa si parla di auto Tycoon che dovrebbero «portare il traffico stradale al livello successivo», nonché di tre «extra divertenti» che potrai scoprire nel gioco. Inoltre, sono incluse le colonne sonore di tutti i giochi precedenti della serie.

Altri veicoli, monumenti e tre mappe predefinite sono disponibili a un prezzo leggermente superiore.

Fonte: Urban Games

La Deluxe Edition costa circa 65 euro/franchi per PC e circa 75 euro/franchi per console. I veterani di «Transport Fever 2» più veloci riceveranno uno sconto del dieci percento anche sulla Deluxe Edition.

Collector’s Edition: gadget tangibili

Una Collector’s Edition è una novità per la serie di giochi «Transport Fever». Secondo Urban Games, è inizialmente limitata a 10.000 pezzi. Oltre alla chiave di download per la Deluxe Edition inclusi i bonus preordine, contiene diversi gadget fisici.

Spicca la statua alta 13 centimetri, ispirata alla schermata iniziale del gioco. Si vedono quattro veicoli accennati, disposti uno sopra l'altro e uno accanto all'altro: una nave, un camion, una locomotiva a vapore e un aereo. Per i fan, anche l'artbook con copertina rigida è un extra elegante. Su 200 pagine vengono rappresentati tutti i veicoli del gioco. In linea con ciò, c'è un gioco di carte Quartetto. Inoltre, sono inclusi:

un carillon e un biglietto, progettato come una carta d'imbarco storica per un treno di lusso, che ti offre l'accesso a tutte le colonne sonore del gioco tramite un codice QR stampato

un set di adesivi

un portachiavi

un poster stampato su entrambi i lati

un biglietto di ringraziamento firmato dagli sviluppatori.

La Collector’s Edition costa circa 120 euro o franchi su tutte le piattaforme. Non è previsto alcuno sconto.

Questi gadget ti attendono nella Collector’s Edition.

Fonte: Urban Games

Immagine di copertina: Giochi urbani

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