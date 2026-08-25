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Finestra sulla zona umida

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 26.8.2026

"Che cosa guardi?" Questa libellula ha convinto la giuria del concorso fotografico "BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology" 2026. L'immagine ha vinto.

Con questa immagine della specie di libellula Ceriagrion cerinorubellum, lo studente indiano Sritam Kumar Sethy ha conquistato i giurati del concorso fotografico 2026 «BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology». L'aspirante scienziato ha premuto il pulsante di scatto esattamente al momento giusto, mentre l'insetto guardava attraverso un buco in una foglia in una zona umida nello stato indiano di Odisha. Con la sua foto, Sethy vuole attirare maggiore attenzione sullo «stato spesso trascurato» della biodiversità degli ecosistemi d'acqua dolce. A differenza delle foreste, ad esempio, molte persone prestano loro poca attenzione. Eppure, vengono spesso inquinati, interrati o drenati e quindi distrutti.

Ecco l'immagine in tutto il suo splendore:

Sritam Kumar Sethy / Window to the Wetlands / CC BY 4.0

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: Sritam Kumar Sethy / Finestra sulle zone umide / CC BY 4.0

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