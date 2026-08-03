Novità e trend 8 4

Questi sono i giochi più importanti di agosto

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 3.8.2026

Polli spaziali, alieni bavosi e cani volanti: agosto è all'insegna di insoliti giochi di fantascienza. Ma il mese ha in serbo qualcosa anche per la maggior parte degli altri gusti.

Già dieci anni fa, lo spazio con le sue infinite distese attirava. «No Man’s Sky» prometteva più di quanto inizialmente offriva – ma nel corso degli anni è diventato migliore di quanto si potesse sognare. Speriamo che i punti salienti di questo mese siano un successo fin dall'inizio.

«Beast of Reincarnation»

Ce la fanno! Game Freak, lo studio dietro a numerosi giochi Pokémon, ha sviluppato un gioco che sembra davvero grandioso. «Beast of Reincarnation» è un action RPG che mescola elementi in tempo reale e a turni. Vale la pena dare un'occhiata anche solo per il design insolito dei mostri.

Quando: 3 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Multiplayer: no

«Big Walk»

Dopo aver deliziato il mondo dei giochi con «Untitled Goose Game», lo Studio House House torna con un gioco cooperativo. Fino a dodici amici esplorano un vasto mondo e risolvono enigmi insieme. Sembra molto insolito e si unisce alla serie dei cosiddetti titoli Friend-Slop. Le prime anteprime suonano estremamente positive.

Quando: 4 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Multiplayer: Co-op online per un massimo di 12 persone

«Korea. IL-2 Series»

Un simulatore di volo realistico in cui si pilotano macchine storiche durante la Guerra di Corea. In modalità carriera, si gestisce un reggimento aereo come comandante e si pianificano le operazioni.

Quando: 4 agosto (Early Access)

Dove: PC

Multiplayer: PvP e Co-op online

«Restory: Chill Electronics Repairs»

In questo gioco, in un'officina a Tokyo negli anni 2000, ripari console di gioco iconiche, telefoni cellulari e lettori musicali. I nomi non sono originali, ma i modelli come Playstation o Nokia sono comunque inconfondibili.

Quando: 6 agosto

Dove: PC

Multiplayer: no

«Marvel Tokon: Fighting Souls»

Gli esperti di picchiaduro di Arc System Works si cimentano con il franchise Marvel. La beta aperta ha lasciato un'impressione estremamente positiva a molti – tra cui il collega Domagoj. Quando Wolverine, Dr. Doom o Hulk si picchiano, l'effetto è davvero spettacolare.

Quando: 6 agosto

Dove: PC, PS5

Multiplayer: no

«Iron Nest: Heavy Turret Simulator»

Se, come me, devi ingannare l'attesa fino all'uscita di «PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant», allora dai un'occhiata a «Iron Nest». Anche qui controllerai un cannone colossale. Preparati a una grande dose di dieselpunk, misurazioni meticolose e calcoli complessi per lanciare granate oltre l'orizzonte.

Quando: 6 agosto

Dove: PC

Multiplayer: no

«Duskfade»

Hai voglia di un colorato platform d'azione 3D? Allora segnati «Duskfade». Sembra il successore spirituale di «Jak and Daxter».

Quando: 13 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Multiplayer: no

«Hell Let Loose: Vietnam»

Come il suo predecessore «Hell Let Loose», anche il capitolo «Vietnam» si concentra sulla simulazione di guerra piuttosto che sull'azione esplosiva alla «Battlefield». Per avere successo in questo sparatutto multiplayer, è necessario il lavoro di squadra, perché anche un solo colpo può essere fatale.

Quando: 13 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Wild Blue Skies»

Sono ancora indeciso se il tempismo sia perfetto o disastroso. Solo due mesi dopo il remake di «Star Fox» arriva questo titolo indie, che senza dubbio si ispira all'iconico gioco d'azione spaziale di Nintendo. Anche qui ti muovi come su binari, mentre i nemici ti sfrecciano addosso seguendo schemi apparentemente fissi. Alla fine ti aspetta un boss, dove dovrai sfoderare tutte le tue abilità. Lo guarderò sicuramente.

Quando: 13 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Mafia: The Old Country – Man of Honor»

In questa espansione, tornerai a vestire i panni di Enzo Favara. Il tuo compito sarà quello di aiutare Ennio Salieri. Esatto, lo stesso Salieri che nel primissimo gioco di «Mafia» è il Don di New Heaven. Qui potrai visitare la Sicilia in relax, senza prenderti un colpo di sole.

Quando: 14 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«The Sinking City 2»

In questo Arkham non ti aspetta Batman, ma una maledizione soprannaturale e mostri spaventosi. La città è allagata e senza la tua barca non andrai lontano. Esplora luoghi inquietanti in questo gioco survival horror e fai attenzione agli Slither, che possono riportare in vita i morti.

Quando: 18 agosto

Dove: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Starsand Island»

Dopo questo shock, avrai sicuramente bisogno di qualcosa di rilassante. Ed è qui che «Starsand Island» arriva al momento giusto. Dopo sei mesi di Early Access, la versione 1.0 di questo accogliente gioco di fattoria sarà presto disponibile. Offre tutto ciò che il genere tradizionalmente propone, come agricoltura, pesca, allevamento di animali e creazione di amicizie.

Quando: 18 agosto

Dove: PC (già in Early Access), PS5, Xbox Series X/S (già in Early Access), Switch 1, Switch 2

Multiplayer: no

«Mortal Shell 2»

Come nel predecessore, in questo action RPG affronterai innumerevoli orrori. Il sistema di combattimento appare magnificamente potente e brutale. Le armature sono impressionanti, così come l'intera presentazione del gioco. Sarà una delizia sanguinosa.

Quando: 20 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Stalker 2: Cost of Hope»

Nella prima espansione, si parte per una nuova spedizione nella Zona. Lì ti aspettano una nuova area, nuove armi, nuovo equipaggiamento e nuove minacce mutate.

Quando: 20 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Aliens: Fireteam Elite 2»

La prima parte era insensata e ripetitiva, ma con il gruppo giusto era comunque divertente. Il seguito sembra offrire più dello stesso. Marines che devono affrontare gli Xenomorfi che sbavano acido e sparano finché le dita non fanno male. Carica e spara, baby.

Quando: 25 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: Co-op online

«Blood Dungeon»

Potrebbe sembrare insignificante, ma quando i creatori di «Nidhogg» presentano un nuovo gioco, mi metto in ascolto. E quello che ho sentito finora di questo sparatutto automatico platform 2D suona estremamente promettente. Azione stridente, design stravagante e una colonna sonora assassina. Cosa vuoi di più?

Quando: 25 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Resonance: A Plague Tale Legacy»

Il collega Domagoj ha già avuto modo di provarlo. Descrive il terzo capitolo della serie «Plague Tale» come «Uncharted» con le spade. Sembra fantastico. Non ci sono più ratti, ma un toro furioso sotto forma di Minotauro. Un buon scambio, se me lo chiedi.

Quando: 27 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Star Wars Zero Company»

«Xcom» con «Star Wars» è il confronto più ovvio. Ma «Star Wars Zero Company» dovrebbe essere molto di più. Nel gioco tattico a turni, combatti come Hawks, un ex ufficiale della Repubblica, durante le Guerre dei Cloni contro una minaccia crescente che vuole inghiottire l'intera galassia. Con una squadra di agenti composta da Jedi, Astromech e canaglie, l'obiettivo è superare in astuzia i nemici.

Quando: 27 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Captain Tsubasa II: World Fighters»

Chi ha bisogno della Fifa quando può giocare per il titolo mondiale con Captain Tsubasa? 22 squadre nazionali e oltre 110 personaggi giocabili che si affrontano nei duelli più epici che il mondo abbia mai visto. Il primo capitolo è diventato un po' troppo ripetitivo per me col tempo, ma è stato comunque uno spettacolo d'azione incomparabile.

Quando: 28 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1, Switch 2¹

Multiplayer: PvP online

«Breathedge 2»

«Breathedge 2» continua la storia ironica e retro-futuristica di un uomo e del suo pollo. Insieme, in questo gioco di sopravvivenza, combattono contro una corporazione intergalattica senza perdere la testa. Perché lo spazio è spietato.

Quando: 31 agosto (Early Access)

Dove: PC, PS5 (2027)

Multiplayer: no

¹ Versione Switch-1, compatibile anche con Switch 2.

Anteprima di gioco Agosto Qual è il gioco che attendi di più? "Bestia della Reincarnazione" «Big Walk» «Corea. Serie IL-2» «Restory: Chill Electronics Repairs» «Marvel Tokon: Fighting Souls» «Iron Nest: Heavy Turret Simulator» «Duskfade» "L'inferno si scatena: il Vietnam" «Wild Blue Skies» «Mafia: The Old Country – Man of Honor» «The Sinking City 2» «Starsand Island» «Mortal Shell 2» «Stalker 2: Cost of Hope» «Aliens: Fireteam Elite 2» «Blood Dungeon» "Risonanza: l'eredità di un racconto di peste" «Star Wars Zero Company» «Captain Tsubasa II: World Fighters» «Breathedge 2» un altro Votare

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