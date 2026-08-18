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Video trapelato mostra AirPods con fotocamera integrata

Apple vuole lanciare gli AirPods con fotocamera: una fuga di notizie in macOS Tahoe 26.7 li mostra in azione.

Da tempo circolano voci in rete secondo cui Apple intende lanciare AirPods con fotocamera integrata. Ora sembra che il segreto sia stato svelato: in una versione quasi definitiva di macOS Tahoe 26.7, il portale MacRumors ha scoperto un video sul prodotto pianificato. Si tratta apparentemente di un video dimostrativo interno.

Nel video si vede un uomo che tiene in mano un libro. Il titolo del libro viene catturato dalla fotocamera. La voce fuori campo nel video spiega che l'ambiente di chi indossa gli AirPod può essere memorizzato grazie alla «Visual Intelligence».

Tuttavia, non si tratta né di foto classiche né di video. I sensori forniscono a Siri una visione in tempo reale dell'ambiente. In un'analisi successiva, Siri ricerca informazioni contestuali e le comunica tramite le cuffie. Inoltre, in seguito potrai porre domande come: «Sono passato davanti a una libreria oggi?», «Ho preso un autobus la settimana scorsa?», «C'era la lasagna nel menu di ieri?» ecc.

Internamente ad Apple, gli AirPods con fotocamera sono presumibilmente chiamati «Nome in codice B790». Una denominazione che anche Bloomberg aveva già menzionato in precedenza. L'analista Mark Gurman è certo che ne esisteranno due versioni. Il progetto «B798», che è stato posticipato al 2027 a causa dei modelli di intelligenza artificiale necessari – ma anche il progetto «B790», che dovrebbe essere presentato già al keynote di settembre. I nomi che circolano in rete sono «AirPods Pro 4» o «AirPods Ultra».

Le sezioni dei commenti nei rispettivi rapporti contengono molte voci scettiche. La privacy di altre persone, la protezione dei dati a causa di un'elaborazione incerta dei dati e le routine di archiviazione delle informazioni preoccupano i lettori.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

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