Liquido-non-troppo-vetro

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.7.2025

Vetro smerigliato invece di vetro trasparente: a seguito delle critiche mosse al nuovo design, Apple ha ridotto la trasparenza dei controlli nell'ultima beta di iOS 26. Anche questo non piace a tutti.

È passato esattamente un mese da quando Apple ha presentato un'importante riprogettazione dei suoi sistemi operativi. Il nuovo linguaggio di design con lo slogan «Liquid Glass» vuole apparire elegante e dinamico. Tuttavia, in seguito si sono levate voci critiche: La leggibilità e l'accessibilità potrebbero risentire dell'interfaccia utente semitrasparente.

Apple sta rispondendo alle critiche: nella terza beta per sviluppatori di iOS 26, diversi elementi dell'interfaccia sono meno trasparenti e assomigliano a un vetro smerigliato. In altri, Apple ha scurito lo sfondo, che offre un maggiore contrasto rispetto al design originale. I californiani hanno già risolto i problemi del Centro di Controllo con l'ultima beta. In precedenza, le icone delle app sulla schermata iniziale brillavano attraverso la superficie trasparente, cosa che gli utenti trovavano confusa. Il portale «MacRumors» ha riassunto tutti i cambiamenti tra la seconda e la terza beta https://www.macrumors.com/guide/ios-26-beta-3-liquid-glass-changes/.

Nella beta 3 (sotto), gli elementi sono meno trasparenti rispetto alla beta 2 (sopra)

Fonte: Apple

Apple non può mai accontentare tutti: La nuova beta sta facendo discutere anche su X. Molti sono frustrati dai cambiamenti: Apple farebbe inutilmente marcia indietro e rovinerebbe l'estetica del Liquid Glass. In questo modo sembra molto più economico. Alcuni utenti suggeriscono un cursore con cui personalizzare la trasparenza. Tuttavia, è lecito chiedersi se tanta libertà sia in linea con l'etica del design di Apple.

In alcuni casi, lo sfondo diventa più scuro (beta 3, in basso) rispetto a prima (beta 2, in alto).

Fonte: Apple

Con tutto l'entusiasmo per il vetro trasparente e meno trasparente, è importante ricordare che si tratta solo di una beta per sviluppatori. Si tratta di una beta per sviluppatori, che ha lo scopo di raccogliere feedback e apportare correzioni prima che Apple rilasci la versione finale di iOS 26 a settembre.

Immagine di copertina: Apple

