Il nuovo Siri di Apple potrebbe ricevere un cervello da OpenAI o Anthropic

Samuel Buchmann 1.7.2025

Poiché lo sviluppo del proprio modello vocale sta vacillando, pare che Apple stia valutando un cambio di strategia: il nuovo Siri potrebbe essere basato su software di fornitori terzi.

Apple sta pensando di far funzionare il nuovo Siri con un modello linguistico (LLM) di OpenAI o Anthropic. Questo è riportato da «Bloomberg», che cita fonti interne. Le relative trattative sono in corso e si dice che i californiani abbiano già richiesto delle versioni di prova. Tuttavia, una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Questo significherebbe che Apple non solo abbandonerebbe la sua precedente strategia di rigoroso sviluppo interno, ma ammetterebbe anche di essere rimasta indietro nella corsa all'intelligenza artificiale generativa (AI). Finora gli utenti possono già chiedere a Siri di fare richieste di ChatGPT. Tuttavia, un LLM interno avrebbe dovuto servire come base per l'assistente vocale stesso. Tuttavia, il suo sviluppo ha recentemente incontrato dei problemi. Di conseguenza, il nuovo Siri è stato posticipato di almeno un anno al 2026.

La nuova Siri è stata annunciata come fulcro dell'Apple Intelligence nel giugno 2024.

La concorrenza non dorme mai: Google, Amazon e Samsung hanno dotato i loro assistenti vocali di potenti modelli di intelligenza artificiale che stanno facendo sembrare Siri sempre più vecchia. Secondo «Bloomberg», le prove interne hanno dimostrato che i Foundation Model di Apple sono significativamente inferiori alle soluzioni di OpenAI e Anthropic in termini di precisione e funzionalità. ChatGPT e Claude sono attualmente considerati il punto di riferimento del settore per l'IA generativa e l'elaborazione multimodale del linguaggio.

Controllo vs. velocità

Il cambio di strategia sarebbe la prima volta per Apple e comporta dei rischi. La dipendenza da partner esterni potrebbe indebolire il controllo sulle funzioni centrali e mettere a rischio l'innovazione interna a lungo termine. Inoltre, fornitori come Anthropic richiedono costi di licenza elevati. D'altro canto, Siri potrebbe recuperare rapidamente il ritardo rispetto ad altri bot come Google Assistant, integrando modelli di IA all'avanguardia.

Una promessa fondamentale fatta al momento del lancio di Apple Intelligence era che i dati degli utenti non sarebbero stati trasmessi a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione, ad esempio nel caso di una richiesta di ChatGPT. Per mantenere questo standard con gli LLM di altri fornitori, sembra che Apple voglia far funzionare i modelli sui propri server di calcolo cloud privati. Questo probabilmente comporterà complesse versioni personalizzate, dato che questi server non funzionano con GPU Nvidia ma con chip Mac.

A lungo termine, pare che Apple stia perseguendo una strategia ibrida: per attività particolarmente delicate e sui dispositivi stessi, continuerà a utilizzare i propri modelli compatti di AI. Tuttavia, per le richieste complesse basate sul cloud potrebbero essere utilizzati modelli esterni come ChatGPT o Claude. L'obiettivo di Apple è trovare un equilibrio tra il ritmo dell'innovazione e la protezione dei dati.

Turbolenze interne e fuga di talenti

Secondo «Bloomberg», il potenziale cambiamento di strategia sta già lasciando il segno nell'azienda. Si dice che l'atmosfera nei team di AI sia tesa. Il famoso esperto Tom Gunter si è dimesso la scorsa settimana. Inoltre, quasi tutto il team MLX, responsabile dello sviluppo dell'IA sui chip Apple, ha lasciato l'azienda.

Mark Zuckerberg avrebbe attirato talenti dell'IA con bonus di firma fino a 100 milioni di dollari.

Molti dipendenti si sentirebbero ingiustamente svalutati dall'eventuale esternalizzazione di Siri AI. Inoltre, Meta sta attualmente corteggiando talenti dell'IA per il suo nuovo «Superintelligence Lab» con stipendi fino a 40 milioni di dollari all'anno. Secondo «Bloomberg», il dipartimento di Apple per lo sviluppo di LLM comprende attualmente circa 100 persone.

