Novità e trend 11 14

iOS 26 nell'UE: castrato ancora prima del rilascio

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 3.7.2025

Il sistema operativo per dispositivi mobili iOS 26 di Apple sarà rilasciato in autunno. Tuttavia, è già chiaro che gli utenti europei dovranno accontentarsi di funzioni limitate. Il motivo è la reazione di Apple alla legge sui mercati digitali.

Alla conferenza degli sviluppatori di quest'anno, Apple ha presentato l'ultima versione del suo sistema operativo mobile: iOS 26. Oltre al nuovo design Liquid Glass, in autunno arriveranno sugli iPhone di questo mondo anche diverse altre caratteristiche. Ora Apple ha fatto un passo indietro, mesi prima del rilascio definitivo in autunno. Almeno per quanto riguarda l'UE. Diverse funzioni che verranno introdotte con iOS 26 non funzioneranno nell'UE. Tuttavia, questo non vale per la Svizzera.

Quali sono le funzioni mancanti?

Una funzione che probabilmente gli utenti dell'UE non riceveranno con iOS 26 al momento del lancio è la funzione «Visited Places» in Apple Maps. Questa funzione registra automaticamente i luoghi visitati dagli utenti e memorizza questi dati localmente sul dispositivo. Apple considera questa funzione un elemento centrale dell'app. In futuro, sarà in grado di suggerire percorsi personalizzati o di fornire suggerimenti sulla situazione del traffico attuale.

Anche la possibilità di controllare gli iPhone direttamente da un Mac, nota come iPhone Mirroring, rimane bloccata nell'UE. Questa funzione è già stata introdotta in altri mercati nel 2024, ma non è disponibile in Europa per motivi di concorrenza. Ciò è legato alla richiesta del DMA che impone ad Apple di aprire le sue tecnologie a terzi - il cosiddetto obbligo di interoperabilità «» . Si tratta di una novità interessante per le altre grandi aziende tecnologiche. Tuttavia, Apple teme che tali diritti di accesso possano comportare problemi di privacy. Inoltre, altre funzioni come «Live Activities» potrebbero essere rimosse. Questa funzione consente di visualizzare le notifiche delle app dell'iPhone contemporaneamente su un Mac ed è strettamente legata al mirroring dell'iPhone.

Perché gli utenti dell'UE dovranno fare a meno di queste funzioni?

La ragione di questo ritardo risiede nell'adattamento delle nuove funzioni al Digital Markets Act (DMA) dell'UE. Questo regolamento legale obbliga le grandi aziende tecnologiche a raggiungere una maggiore interoperabilità e una concorrenza più equa, il che sembra porre Apple di fronte a significative sfide.

Apple cita in particolare problemi di sicurezza. Le interfacce che possono essere utilizzate da terzi rappresentano una potenziale vulnerabilità per la sicurezza. Se e come Apple e l'UE raggiungeranno un accordo in merito è ancora tutto da vedere.

Apple cita in particolare i problemi di sicurezza delle interfacce che possono essere utilizzate da terzi.

Immagine di copertina: Apple

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo