Novità e trend 37 18

Più sicurezza per i bambini: Apple ottimizza gli account per i minori

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 7.7.2025

Se i tuoi figli hanno un dispositivo Apple, ora come genitore puoi controllare in modo più preciso cosa possono o non possono fare con esso. Ad esempio, i più piccoli non potranno più vedere determinate app nello Store.

È un bene per Apple se i bambini si abituano ai dispositivi Apple fin da piccoli. Dopo tutto, potrebbero diventare tutti futuri clienti. Ma Apple sa anche cosa è importante per i genitori: i più piccoli non dovrebbero frequentare gli angoli bui del mondo digitale.

Ecco perché Apple offre account per bambini. Insieme agli account dei genitori, è possibile creare una famiglia Apple. Il genitore o il tutore controlla ciò a cui la prole può o non può accedere. Tuttavia, ci sono sempre segnalazioni di scappatoie.

Novità e trend Lacune nella protezione dei bambini: Stiftung Warentest critica aspramente Apple di Martin Jungfer

Con il lancio del nuovo OS 26 a partire da quest'autunno, Apple sta ampliando le funzioni per la protezione di bambini e ragazzi e per il controllo parentale. Alcune funzioni arriveranno prima o sono già attive. I genitori possono ora assegnare una fascia d'età ai propri figli, in modo da mostrare loro solo contenuti adatti all'età nelle app.

Quali siano queste funzioni viene deciso dopo che lo sviluppatore ha presentato un'app ad Apple. Durante questo processo, lo sviluppatore deve fornire informazioni sul contenuto dell'applicazione. Apple le verifica e poi fornisce una raccomandazione specifica per l'età dell'app.

Più gradazioni per i giovani

Apple sta anche introducendo nuove categorie di età. In futuro ce ne saranno cinque: 4 anni, 9 anni, 13 anni, 16 anni e 18 anni, il che significa che ci sarà una maggiore differenziazione per i giovani rispetto al passato. In precedenza esistevano solo i livelli di età 12 e 17 anni. A seconda del livello di sviluppo e di severità, i genitori potranno quindi differenziare maggiormente ciò che i loro figli possono fare e ciò che non possono fare.

Dall'autunno, i livelli di età possono essere utilizzati anche per fornire ai fornitori di app le informazioni necessarie sull'età dei giovani utenti senza dover richiedere la loro data di nascita.

I fornitori di app non potranno più richiedere la data di nascita esatta.

Fonte: Apple

Riconoscimento delle foto di nudo

Il riconoscimento di foto di nudo sarà migliorato con il nuovo OS 26. Ad esempio, la vista nelle chiamate Facetime sarà sfocata se la nudità appare all'improvviso. Alcuni beta tester della funzione riportano che attualmente scatta l'allarme nudo anche quando due adulti sono al telefono. Tuttavia, questo dovrebbe essere dovuto alla fase beta. Il rilevamento della nudità entra in funzione anche negli album fotografici condivisi e sfuma le foto per i bambini.

Secondo Apple, gli sviluppatori di app hanno anche accesso al «Sensitive Content Analysis Framework» per il riconoscimento delle immagini di nudo e possono incorporare questa protezione nelle loro applicazioni.

I ragazzi sono più protetti di default

Fino ad ora, «communication security» e «web content filter» erano attivati per impostazione predefinita nelle impostazioni della famiglia se l'account apparteneva a un bambino di età inferiore ai 13 anni. Con l'aggiornamento, queste due funzioni sono state impostate anche per gli adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni. In precedenza, non c'erano restrizioni in questo senso.

Codice craccato?

Una piccola innovazione non è stata inserita nel comunicato stampa ufficiale, ma è molto utile nella vita quotidiana. In futuro, i genitori riceveranno una notifica quando il codice sarà stato utilizzato per prolungare il tempo di visione. Di norma, dovresti inserire tu stesso il codice. Tuttavia, potrebbe accadere che un bambino intelligente abbia rubato il codice e lo stia utilizzando. In questo caso lo scoprirai molto velocemente in futuro.

Come genitore, probabilmente riceverai più notifiche a partire dall'autunno. Se tuo figlio vuole aggiungere il nuovo numero di telefono di un compagno di scuola come contatto, può farlo se lo autorizzi. Questo vale anche se vuole aggiungere un amico «» in un'app con funzioni sociali.

In futuro, avrai un maggiore controllo sulle persone con cui tuo figlio comunica.

Se questo diventa troppo per te, puoi anche modificare le regole memorizzate nell'impostazione predefinita. Puoi controllare meno o semplicemente consentire un numero minore di richieste. Perché una cosa è chiara: anche il miglior sistema di controllo degli account non può svolgere il lavoro educativo di gestione dei media e dei gadget, la costante negoziazione.

Sicurezza per i bambini Cosa possono fare i tuoi figli sul loro smartphone? Non vieto nulla, i bambini devono fare le loro esperienze. Quale smartphone? I miei figli non ne hanno uno e non ne avranno uno. Utilizzo le funzioni di controllo di iOS e Android. Ne parlo con il bambino e poi confido che si attenga a quanto concordato. Condizioni di partecipazione Partecipa

Immagine di copertina: Martin Jungfer

Mi piace questo articolo! A 37 persone piace questo articolo