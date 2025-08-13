Novità e trend 28 17

Elon Musk vuole fare causa ad Apple

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 13.8.2025

L'uomo più ricco del mondo sostiene che Apple stia manipolando le classifiche del suo App Store. Finora non ha fornito alcuna prova di ciò.

Il CEO di X Elon Musk accusa Apple di favorire sistematicamente ChatGPT nell'App Store e di distorcere così la concorrenza. In diversi articoli su X, Musk ha annunciato un'azione legale contro Apple per presunte violazioni della legge antitrust. In particolare, l'uomo più ricco del mondo critica l'impossibilità per altre aziende di intelligenza artificiale di raggiungere le prime posizioni nelle classifiche dell'App Store.

Musk sostiene che Apple manipola le classifiche dell'App Store a favore di OpenAI e non include X e il chatbot Grok di xAI nell'elenco delle app iOS consigliate. ChatGPT occupa attualmente la prima posizione tra le app gratuite per iPhone negli Stati Uniti. Grok è al sesto posto. Musk non ha ancora fornito alcuna prova e non è chiaro se abbia effettivamente intentato la causa annunciata.

Musk si scaglia contro Apple su X, ma viene subito corretto dalle note della Community.

Fonte: Screenshot X / Elon Musk

Apple respinge le accuse. In una dichiarazione a «Bloomberg», l'azienda ha sottolineato che l'App Store «è equo e privo di pregiudizi». Migliaia di app sono evidenziate da raccomandazioni algoritmiche e da elenchi curati basati su criteri oggettivi. Anche altre app di intelligenza artificiale come DeepSeek o Perplexity hanno occupato a volte le prime posizioni negli ultimi mesi.

Musk manipola personalmente gli algoritmi?

La controversia fa parte di un conflitto che dura da tempo tra Musk e il CEO di OpenAI Sam Altman. I due hanno fondato insieme OpenAI nel 2015, ma Musk ha lasciato l'azienda nel 2018 a seguito di divergenze interne. Da allora, Musk ha accusato OpenAI di essersi allontanata dalla sua missione originaria senza scopo di lucro e di essersi concentrata troppo sugli interessi commerciali.

Altman, invece, contesta che lo stesso Musk sia un manipolatore di algoritmi. Da quando ha acquisito Twitter (ora noto come X), Musk avrebbe deliberatamente aumentato la visibilità dei suoi articoli. Questa è anche la conclusione di uno studio della Queensland University of Technology. A giugno si è anche saputo che il ricercatore di verità massime «» Grok consulta sistematicamente l'opinione di Musk su questioni controverse

L'attuale controversia si svolge sullo sfondo di un maggiore controllo normativo sull'App Store di Apple. Sono in corso procedimenti antitrust contro Apple sia negli Stati Uniti che nell'UE, che accusano l'azienda di detenere una posizione dominante nella distribuzione delle app.

Immagine di copertina: Shutterstock

