L'UE impone le prime multe DMA contro Apple e Meta

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 23.4.2025

Secondo le autorità europee, Apple e Meta hanno violato la legge antitrust. Le prime multe previste dalla legge sui mercati digitali arrivano in un momento delicato.

La Commissione UE multa Apple per 500 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act (DMA). Meta riceve una multa di 200 milioni di euro per la stessa infrazione.

Si tratta delle prime due multe specifiche per Apple.

Si tratta delle prime due multe specifiche imposte dall'autorità di regolamentazione in base alla nuova legge antitrust. Entrambi i casi sono stati preceduti da avvertimenti. Tuttavia, la Commissione conclude che le due aziende tecnologiche non hanno corretto gli abusi con sufficiente rapidità.

Apple rende più difficili gli acquisti al di fuori delle app

Apple è stata sanzionata perché ha violato le cosiddette norme di indirizzo. Secondo queste norme, gli sviluppatori di app devono essere in grado di indirizzare gli utenti verso canali alternativi per offerte e contenuti. Ad esempio, un sito web dove l'abbonamento è più economico rispetto a quello sottoscritto direttamente nell'app.

Tuttavia, secondo la Commissione UE, i termini e le condizioni di Apple rendono tutto ciò inutilmente difficile. Ad esempio, gli sviluppatori non possono fornire informazioni sui prezzi all'interno dell'applicazione. Inoltre, Apple applica una commissione troppo alta se il clic sul link esterno porta alla vendita. Si applica a tutti gli acquisti di prodotti digitali effettuati da un utente entro sette giorni dall'uscita dall'app.

Secondo il comunicato stampa dell'UE, Apple ha ora 60 giorni di tempo per correggere le irregolarità denunciate. Se Apple non si adeguerà alla richiesta, potrebbe incorrere in ulteriori multe.

La decisione ha un impatto negativo sulla sicurezza dei nostri utenti e dei nostri prodotti. Apple-Unternehmenssprecher

I californiani vogliono appellarsi alla sentenza. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato a The Verge: «Gli annunci sono un esempio di come la Commissione Europea abbia ingiustamente preso di mira Apple prendendo una serie di decisioni che hanno un impatto negativo sulla privacy e sulla sicurezza dei nostri utenti, oltre che dei nostri prodotti.»

Meta ha obbligato gli utenti a usare la tecnologia per la loro sicurezza.

Meta ha costretto gli utenti a pagare per la pubblicità personalizzata

La Commissione ha imposto la multa a Meta perché Facebook e Instagram hanno dato ai loro utenti la possibilità di scegliere nel novembre 2023: o acconsentivano all'utilizzo dei loro dati utente per la pubblicità personalizzata su tutte le piattaforme - o avrebbero dovuto pagare dieci euro al mese. In base alla DMA, Meta avrebbe dovuto offrire un'alternativa «meno personalizzata ma equivalente». L'azienda non è riuscita a farlo nemmeno dopo l'entrata in vigore della legge nel marzo 2024.

Dopo alcuni mesi e un braccio di ferro con le autorità, Meta ha introdotto una nuova versione di pubblicità personalizzata nel novembre 2024, con un'opzione che presumibilmente fa un uso minore dei dati degli utenti. La Commissione sta attualmente esaminando questa nuova opzione e chiede prove concrete.

Il tracciamento cross-app è una parte importante del modello di business del marchio Zuckerberg. L'utilizzo dei dati degli utenti consente a Meta di vendere pubblicità mirata. L'azienda sta quindi combattendo con le unghie e con i denti contro l'applicazione delle direttive dell'UE.

La Commissione Europea sta cercando di penalizzare le aziende americane di successo. Joe Kaplan, Meta Chief Global Affairs Officer

Joe Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Metas, ha criticato in una dichiarazione il fatto che la Commissione Europea stia penalizzando «le aziende americane di successo, permettendo invece alle aziende cinesi ed europee di operare secondo standard diversi.» Non si tratta solo di una multa. La Commissione sta costringendo Meta a cambiare il suo modello di business e a offrire un servizio inferiore.

Sanzione moderata, tempistica delicata

La multa corrisponde a poco più dello 0,1% del fatturato globale di Meta e Apple. Teoricamente, sarebbero possibili anche multe più salate, fino al 10 percento del fatturato. Si tratterebbe di oltre un terzo dei profitti annuali di entrambe le aziende. In caso di recidiva, la sanzione massima potrebbe arrivare fino al 20 percento del fatturato globale.

Era prevedibile che le prime multe sarebbero state piuttosto moderate. I reati non sembrano essere particolarmente gravi e le sanzioni dovrebbero essere viste più come un primo avvertimento. La decisione arriva anche nel bel mezzo dei negoziati doganali tra USA e UE. L'amministrazione Trump si è già lamentata più volte in passato dell'ingiustizia di «» leggi dell'UE. La DMA si applica alle cosiddette aziende gatekeeper Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta e ByteDance.

