Lacune nella protezione dei bambini: Stiftung Warentest critica aspramente Apple

Video violenti, gangsta rap o Candy Crush senza fine: sui dispositivi Apple i bambini possono fare cose che i genitori non vogliono. I meccanismi di protezione sono facili da aggirare, come ha dimostrato una ricerca della Stiftung Warentest.

I bambini devono poter utilizzare contenuti protetti con i dispositivi Apple. A tal fine, i genitori possono impostare diverse funzioni di controllo parentale. Grazie a restrizioni appropriate, i bambini dovrebbero poter fare con il loro iPhone o iPad solo ciò che i genitori hanno autorizzato in precedenza. Negli ultimi anni i controlli sono diventati sempre più sofisticati. Ad esempio, in qualità di genitore o tutore, puoi definire limiti di tempo per le singole app o limitare la spesa nell'App Store.

Dove c'è una volontà, c'è un modo. Questo vale anche per il mondo ideale di Apple, fatto di permessi per le famiglie, controlli parentali e tempo dedicato allo schermo. Stiftung Warentest, insieme a SWR, ha scoperto "significative debolezze" nella protezione dei bambini (qui il rapporto). Probabilmente non si tratta di una novità per i bambini intelligenti che da tempo conoscono e utilizzano queste scappatoie. Le abilità dei nativi digitali non devono essere sottovalutate quando si tratta di aggirare le funzioni restrittive.

Consiglio per i genitori: controlla regolarmente i tempi di utilizzo delle singole app. Se ci sono anomalie, vale la pena parlarne con i tuoi figli e rinegoziare i limiti, se necessario.

Filtrare i contenuti in base all'età? Non funziona ovunque

I bambini non devono nemmeno essere particolarmente creativi per accedere a contenuti non adatti alla loro età. Il fatto è che anche con i filtri attivati, puoi trovare tutto ciò che non vuoi come genitore: scene di tortura da film horror, video rap con testi misogini, contenuti sessualizzati, immagini e video di incidenti e altri contenuti sgradevoli. Il motivo: l'app di YouTube non si preoccupa dell'età del bambino memorizzata sul dispositivo Apple e dei filtri sui contenuti definiti dai genitori. Se il tuo bambino naviga su YouTube in modalità incognito, l'intera offerta di contenuti è praticamente aperta a lui.

Apple ha spiegato nella sua dichiarazione che i filtri impostati si applicano solo alle proprie app, ad esempio Apple Music, Safari o Apple TV. Tuttavia, gli sviluppatori di app di terze parti potrebbero utilizzare le interfacce Apple per garantire il controllo parentale. Questa piccola ma sottile differenza tra le app Apple e le altre non è stata chiarita a sufficienza da Stiftung Warentest.

\"Se questa importante restrizione non viene menzionata, è probabile che molti genitori diano per scontato che le funzioni di controllo parentale di Apple funzionino in tutte le app installate sul dispositivo dei loro figli.\"

"Accesso supportato" come scappatoia?

La funzione "Screen Time" è comunque un buon strumento per i genitori, dice Apple. Questo è probabilmente vero nella stragrande maggioranza dei casi. I genitori possono stabilire che un'app di gioco possa essere utilizzata più a lungo durante il fine settimana. Per evitare di chattare fino a tarda notte, è possibile impedirne l'uso dopo le 21.00. Se il bambino non gradisce questo paternalismo genitoriale, può rimuovere le limitazioni in "Accesso di supporto". Questa funzione è in realtà fatta per le persone con problemi cognitivi. Quando è attiva, ad esempio, mostra icone delle app più grandi nella schermata iniziale.

Il bello per i bambini è che in questa modalità il dispositivo Apple dimentica tutti i limiti e le restrizioni che si applicano in modalità normale. È così facile come sostengono i critici di Stiftung Warentest? Apple non è d'accordo. Per attivare la funzione "Accesso assistito", i bambini devono inserire la password Screen Time dei genitori. Stiftung Warentest, invece, sostiene che i bambini possono definire da soli qualsiasi codice di quattro cifre e cambiarlo in qualsiasi momento.

Ho provato questo sistema e non posso confermare l'esperienza di Stiftung Warentest. Sull'iPad di nostra figlia, il PIN dei genitori è stato richiesto prima di passare ad "Accesso assistito". Tuttavia, Apple afferma che "in alcuni casi" questo potrebbe essere effettivamente il caso, come criticato dai critici.

Chiudere le lacune - o meglio parlare dell'uso dei media

Nel comunicato stampa sulla sua ricerca, Stiftung Warentest fornisce un'intera lista di raccomandazioni su come i genitori possono impostare in modo ideale le funzioni di Apple. L'obiettivo è la massima protezione dei bambini. Ad esempio, i genitori potrebbero vietare l'installazione di nuove app o azzerare il tempo di utilizzo di alcune applicazioni. Oppure, cosa molto drastica, impostare l'iPhone del bambino in modalità "accesso assistito" e consentire solo le app desiderate. E se YouTube è un problema, ad esempio, basta escluderlo.

Gli acquisti o i download di app possono essere rigorosamente limitati dai genitori.

Fonte: Screenshot Apple

Il modo migliore e più adulto, tuttavia, sarebbe quello di parlare con i giovani utenti e prendere accordi. Quando il bambino può usare l'iPhone per cosa? Anche la responsabilità digitale deve essere appresa. E a volte aiuta quando è chiaro che né iPhone né iPad sono ammessi a letto.

Cosa ne pensi di limiti, filtri e restrizioni sugli smartphone e simili per i bambini? Utilizzi Android? Com'è la situazione? Quali esperienze hai avuto? Fallo sapere alla Community in un commento.