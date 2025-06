Novità e trend 7 8

Questi sono i nuovi sistemi operativi di Apple

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.6.2025

Apple ha presentato le nuove versioni dei suoi sistemi operativi alla conferenza degli sviluppatori. Tutte portano il numero 26 e si concentrano su una riprogettazione con la parola chiave "Liquid Glass".

Apple presenta nuovi software alla World Wide Developer Conference (WWDC). I prossimi sistemi operativi per iPhone, Mac, iPad e simili hanno tutti il numero di versione 26. Questo schema vuole essere più chiaro e si riferisce all'anno in cui il software trascorre la maggior parte della sua vita.

Il capo del software Craig Federighi e il suo team hanno fatto di tutto per dare l'impressione che il software sia stato presentato con il numero di versione 26.

Il capo del software Craig Federighi e il suo team si sono impegnati a fondo durante la presentazione di lunedì sera per dare l'impressione che Apple stia facendo progressi anche nel campo dell'intelligenza artificiale: l'Apple Intelligence viene utilizzata in nuovi ambiti e sono state aggiunte alcune nuove funzionalità. Gli sviluppatori avranno accesso al modello di intelligenza artificiale di Apple e potranno incorporarlo nelle loro applicazioni. Tuttavia, l'elefante nella stanza non è stato discusso: Non c'è ancora traccia della nuova Siri a un anno dal suo annuncio.

Invece, i californiani si sono concentrati principalmente su un nuovo design con lo slogan «Liquid Glass». Se ti fossi fatto un bicchierino ogni volta che il termine è stato menzionato durante il keynote, probabilmente non saresti più tra noi. Ecco una panoramica delle innovazioni annunciate.

Riprogettazione trasversale dei sistemi

Apple sta facendo un gran parlare del nuovo linguaggio di design del software. Il nuovo look si chiama «Liquid Glass» - ovvero «vetro liquido». Le icone e gli altri elementi sono trasparenti e assomigliano a un liquido quando si attiva un'animazione. Riflettono l'ambiente circostante e dovrebbero quindi apparire particolarmente vivaci.

Questo aspetto è bello e coerente e presumibilmente richiede una maggiore potenza di calcolo. Questo è possibile perché i chip sono diventati molte volte più potenti dall'ultima importante riprogettazione di 12 anni fa (iOS 7). Oltre al nuovo look, Apple sta dando ai sistemi operativi più menu contestuali e li sta armonizzando maggiormente. È disponibile anche un nuovo look «All Clear» che rende tutte le icone incolori.

Il look incolore è disponibile su tutti i sistemi operativi.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

iOS 26

La novità più importante di iOS 26: il Liquid Glass.

Per fortuna, l'iPhone riceve anche qualche aggiornamento funzionale:

L'app Fotocamera ha un layout semplificato. Ora è divisa nelle due funzioni principali «Foto» e «Video». Solo quando scorri il dito verso sinistra o verso destra diventano visibili altre modalità come «Slow-Mo».

ha un layout semplificato. Ora è divisa nelle due funzioni principali «Foto» e «Video». Solo quando scorri il dito verso sinistra o verso destra diventano visibili altre modalità come «Slow-Mo». Foto ha schede separate per la «libreria» e le «collezioni».

ha schede separate per la «libreria» e le «collezioni». Safari ora occupa l'intero schermo, la barra degli indirizzi fluttua in modo trasparente nella parte inferiore e si riduce quando si scorre verso il basso.

ora occupa l'intero schermo, la barra degli indirizzi fluttua in modo trasparente nella parte inferiore e si riduce quando si scorre verso il basso. L' applicazione per telefono ha un nuovo layout. Invece di dover passare da una scheda all'altra, ora puoi vedere i tuoi preferiti con un'immagine in alto. Sotto di essa, Apple riunisce le chiamate passate e i messaggi vocali in un unico elenco.

ha un nuovo layout. Invece di dover passare da una scheda all'altra, ora puoi vedere i tuoi preferiti con un'immagine in alto. Sotto di essa, Apple riunisce le chiamate passate e i messaggi vocali in un unico elenco. Call Screening risponde automaticamente alle chiamate provenienti da numeri sconosciuti e disattiva l'iPhone durante questo periodo. Solo quando il chiamante annuncia il proprio nome, il telefono inizia a squillare e a visualizzare il nome. Questa funzione ha lo scopo di ridurre le fastidiose chiamate di spam.

risponde automaticamente alle chiamate provenienti da numeri sconosciuti e disattiva l'iPhone durante questo periodo. Solo quando il chiamante annuncia il proprio nome, il telefono inizia a squillare e a visualizzare il nome. Questa funzione ha lo scopo di ridurre le fastidiose chiamate di spam. Hold Assist riconosce la musica in attesa e la disattiva. Questo ti permette di continuare a utilizzare il tuo iPhone normalmente mentre la chiamata rimane connessa in background. Non appena l'assistente riconosce che qualcuno sta rispondendo all'altro capo della linea, riceverai un messaggio e potrai tornare alla chiamata.

La nuova app telefonica (sinistra), Hold Assist (centro) e Call Screening (destra).

Fonte: Apple

Nei messaggi sono ora disponibili immagini di sfondo e sondaggi nelle chat di gruppo, in modo simile a quanto già offerto da WhatsApp, ad esempio.

sono ora disponibili immagini di sfondo e sondaggi nelle chat di gruppo, in modo simile a quanto già offerto da WhatsApp, ad esempio. L'iPhone può tradurre le conversazioni in diretta utilizzando Apple Intelligence. Questo funziona sia nelle chat di testo che nelle chiamate video e vocali. La traduzione viene visualizzata in tempo reale attraverso i sottotitoli oppure viene pronunciata dalla voce del computer non appena l'interlocutore fa una pausa. Quest'ultima funziona in entrambe le direzioni, anche se l'interlocutore non utilizza un iPhone.

utilizzando Apple Intelligence. Questo funziona sia nelle chat di testo che nelle chiamate video e vocali. La traduzione viene visualizzata in tempo reale attraverso i sottotitoli oppure viene pronunciata dalla voce del computer non appena l'interlocutore fa una pausa. Quest'ultima funziona in entrambe le direzioni, anche se l'interlocutore non utilizza un iPhone. L'app Musica avrà presto una funzione DJ che collegherà i brani tra loro senza soluzione di continuità. Inoltre, un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale riconoscerà meglio i tuoi gusti musicali.

avrà presto una funzione DJ che collegherà i brani tra loro senza soluzione di continuità. Inoltre, un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale riconoscerà meglio i tuoi gusti musicali. Le Mappe di Apple impareranno i tuoi percorsi preferiti e li suggeriranno come opzione. Ad esempio, se ogni giorno fai una piccola deviazione verso la panetteria mentre vai al lavoro. I «Luoghi visitati» sono l'equivalente Apple della timeline di Google. Ti mostrano dove sei stato in passato. Queste informazioni vengono memorizzate in modo criptato sul dispositivo.

di Apple impareranno i tuoi percorsi preferiti e li suggeriranno come opzione. Ad esempio, se ogni giorno fai una piccola deviazione verso la panetteria mentre vai al lavoro. I «Luoghi visitati» sono l'equivalente Apple della timeline di Google. Ti mostrano dove sei stato in passato. Queste informazioni vengono memorizzate in modo criptato sul dispositivo. L'intelligenza visiva è stata ampliata: puoi cercare informazioni sulle immagini direttamente su Google Screenshot o chiedere a ChatGPT. Si tratta di una ricerca inversa di immagini con il supporto dell'intelligenza artificiale. La funzione è simile a «Circle To Search» sui dispositivi Android.

Ecco come appare il nuovo iOS - All Clear (a sinistra), in Dark Mode (al centro) e normale (a destra).

Fonte: Apple

macOS Tahoe 26

La caratteristica principale del nuovo macOS Tahoe? Hai indovinato. Liquid Glass.

Oltre a questo, ora ci sono più opzioni per personalizzare l'aspetto dei computer Apple. Ad esempio, puoi colorare le cartelle o rendere tutte le icone incolori con la modalità «All Clear». Proprio come sull'iPhone. L'elenco delle altre novità è chiaro:

Spotlight può fare di più rispetto al passato. La ricerca a livello di sistema è stata progettata per personalizzare e filtrare meglio i risultati in modo da trovare più rapidamente cartelle, app e messaggi. Puoi anche avviare direttamente delle offerte, come impostare un'e-mail o creare una nota.

Spotlight diventa più potente che mai con il nuovo aggiornamento di macOS.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

Le macro di Apple ( Scorciatoie ) possono ora essere programmate per essere eseguite in un momento specifico. Puoi assegnare le scorciatoie di uso frequente alle abbreviazioni delle lettere («Quick Keys») e poi eseguirle direttamente tramite Spotlight. Anche le funzioni AI di Apple e ChatGPT possono essere integrate nelle macro.

) possono ora essere programmate per essere eseguite in un momento specifico. Puoi assegnare le scorciatoie di uso frequente alle abbreviazioni delle lettere («Quick Keys») e poi eseguirle direttamente tramite Spotlight. Anche le funzioni AI di Apple e ChatGPT possono essere integrate nelle macro. La funzione Continuity è stata ampliata di due aspetti: ora puoi vedere le attività live del tuo iPhone anche sul Mac, se lo desideri. E puoi anche effettuare chiamate sul computer tramite la nuova app Phone.

iPadOS 26

Lo conosci già. Vetro liquido.

Escludendo il nuovo design, iPadOS 26 può essere riassunto come segue: Assomiglia a macOS e può fare quasi le stesse cose. Ma è ancora un sistema operativo separato che esegue solo le app per iPad. Se non capisci la logica che c'è dietro, non sei il solo. Ecco le novità specifiche:

Le finestre liberamente personalizzabili garantiscono finalmente un migliore multitasking . Possono essere spostate, ridotte a icona, chiuse e agganciate magneticamente a un lato. Proprio come in macOS.

. Possono essere spostate, ridotte a icona, chiuse e agganciate magneticamente a un lato. Proprio come in macOS. L'iPad ha ora un App-Expose una panoramica di tutte le app quando scorri con quattro dita verso l'alto sul touchpad. Proprio come su macOS.



Windows come su un computer fa precipitare l'iPad in una crisi di identità.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

Quando colleghi un mouse, ottieni un vero e proprio puntatore del mouse invece del precedente cerchio impreciso. Proprio come con macOS.

invece del precedente cerchio impreciso. Proprio come con macOS. C'è ora una vera e propria barra dei menu quando sposti il mouse sul bordo superiore. Proprio come in macOS.

L'iPad può continuare molti processi in background quando cambi app. Ad esempio, l'esportazione di un video. Proprio come in macOS.

Parliamoci chiaro, Apple: siamo arrivati al punto in cui un iPad è un MacBook con funzionalità touch. Porta macOS su iPad, aggiungi le funzionalità di gesture e penna e rimuovi questo confine artificiale.

watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26

Gli aggiornamenti per Watch, Apple TV e Vision Pro sono piuttosto modesti. Tranne ovviamente: Liquid! Glass!

Gli avatar digitali ( Personas ) del Vision Pro diventeranno più realistici

) del Vision Pro diventeranno più realistici Il Vision Pro riceve il supporto per i controller del PSVR2 e per la Logitech Muse Pen con quest'ultima è possibile disegnare nello spazio tridimensionale

e per la Il Vision Pro sarà un po' meno uno-alla-volta: In futuro, più persone potranno guardare insieme film su schermi virtuali o interagire in applicazioni AR. Tutto ciò che serve è un paio di cuffie da 3500 dollari a persona.

Le nuove personas (a sinistra) hanno un aspetto migliore di quelle vecchie (a destra).

Fonte: Screenshot Apple Keynote

L'Apple Watch si arricchisce di un nuovo gesto: con il Flick del polso puoi scrollare via i messaggi, ad esempio.

puoi scrollare via i messaggi, ad esempio. Un Workout Buddy sull'Apple Watch ti dà dei motivanti» Pep Talks attraverso le cuffie «e ti elogia per i tuoi progressi. Proprio nel caso in cui tu abbia sempre cercato una conferma da un computer per le tue prestazioni sportive.

sull'Apple Watch ti dà dei motivanti» Pep Talks attraverso le cuffie «e ti elogia per i tuoi progressi. Proprio nel caso in cui tu abbia sempre cercato una conferma da un computer per le tue prestazioni sportive. Proprio come Netflix, puoi creare diversi profili utente su Apple TV+. In futuro, potrai visualizzarli automaticamente al risveglio dallo standby, invece di dover andare ogni volta nel menu.

Il nuovo software verrà distribuito in autunno. Puoi trovare il comunicato stampa ufficiale con tutte le nuove funzionalità qui: Liquid Glass Redesign, Apple Intelligence, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26. Ed ecco il keynote da seguire:

Immagine di copertina: Screenshot Apple Keynote

