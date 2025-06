News & Trends 4 4

Tech-telmechtel Folge 257: Switch 2, WWDC, Xbox-Handheld, «Ballerina», «Dune Awakening»

Die Switch 2 bricht Rekorde und auch wir sind begeistert. Apple präsentiert ein neues Bertriebssystem-Design. Der Xbox-Handheld kommt. «Ballerina» ballert über die Kinoleinwand und «Dune Awakening» macht alle zu Spice-Schürfern.

Ist die Switch 2 die prophezeite Heilsbringerin? Die ersten Verkaufszahlen erwecken den Anschein. Nachdem fast alle von uns ausgiebig mit Nintendos neuem Spielzeug gezockt haben, haben wir auch einiges zu erzählen. Ebenfalls nicht kurz gehalten hat sich Apple an der Entwicklerkonferenz WWDC. Dort wurde ein neues Betriebssystem-Design vorgestellt mit den Schlagworten Glass und Liquid. Durchschaubar ist auch die Strategie dahinter. Anschliessend reden wir über das Summer Game Fest. Dort wurden nicht nur hunderte neue Spiele vorgestellt, sondern auch zwei Xbox-Handhelds.

Actionreich geht es im Big Screen zu und her. Luca hat sich «From the World of John Wick: Ballerina» angeschaut. Trotz prestigeträchtigem Namen kann er mit der Vorlage nicht mithalten.

Besser verhält es sich mit «Bravely Default Flying Fairy HD Remaster». Der Remaster-Aspekt ist zwar dürftig, spielerisch überzeugt das einstige 3DS-Game hingegen heute noch. Genau wie «Dune Awakening». Das MMO macht genauso süchtig wie die begehrte Ressource, um die sich alles dreht: Spice.

Wo findest du den Podcast? Digitec Podcasts mit all unseren Tech-Podcasts gibt es bei Spotify, Apple Podcast oder Pocketcasts

«Tech-telmechtel» als separater Podcast-Feed gibt es bei Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast.

Eine Übersicht über uns und unsere Folgen findest du hier.

Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel