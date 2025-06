News & Trends 4 5

Erfolgreichster Launch in Nintendos Geschichte: Switch 2 bricht Rekorde

3,5 Millionen Exemplare in vier Tagen: Nintendo meldet einen historischen Start: Die Switch 2 verkauft sich schneller als jede eigene Konsole zuvor. Auch gegenüber PS4 und PS5 kann sie sich behaupten.

Nintendo hat mit der Switch 2 einen Rekordstart hingelegt. Die neue Konsole verkaufte sich weltweit über 3,5 Millionen Mal in nur vier Tagen. Das ist schneller und besser als jede andere Hardware des Unternehmens zuvor. Das gab Nintendo in einer Mitteilung bekannt.

Zum Vergleich: Die erste Nintendo Switch erreichte im März 2017 in ihrem gesamten ersten Monat rund 2,7 Millionen Verkäufe. Schon damals sprach man von einem gelungenen Launch. Noch deutlicher wird der Erfolg im Vergleich zur Wii U: Diese kam in ihrer gesamten Lebenszeit auf lediglich 13,5 Millionen verkaufte Geräte.

Verfügbarkeit als Erfolgsfaktor

Ein wesentlicher Grund für den erfolgreichen Start der Switch 2 liegt in der breiten Verfügbarkeit der Konsole zum Launch. Anders als bei früheren Hardware-Releases, etwa der PlayStation 5 oder auch der ersten Switch, konnte Nintendo diesmal größere Lagerbestände bereitstellen. Das Unternehmen hatte frühzeitig angekündigt, die Produktion hochzufahren, um Lieferengpässe zu vermeiden.

Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, betonte in einem Interview, dass man in der Lage sei, die Nachfrage in den USA «durch den Sommer bis in die Weihnachtszeit hinein» zu decken.

Dennoch lief der Launch nicht überall reibungslos. Viele Händler vermeldeten am ersten Tag eine hohe Nachfrage mit schnell ausverkauften Lagerbeständen. Auch bei uns kam es so zu einem kurzfristigen Ausverkauf. Mittlerweile ist die Konsole jedoch wieder erhältlich.

Spielkonsole Neu CHF 469.– Nintendo Switch 2 146

Ein Blick auf die Konkurrenz

Auch im Vergleich zur Konkurrenz kann sich Nintendo sehen lassen. Die PlayStation 4, lange Zeit als Maßstab für erfolgreiche Konsolenstarts gehandelt, erreichte im Jahr 2013 innerhalb der ersten Wochen rund 4,2 Millionen Verkäufe. Dies gelang allerdings über einen längeren Zeitraum von etwa sechs bis sieben Wochen und mit gestaffeltem Marktstart in verschiedenen Regionen. Nach ungefähr zwei Wochen lag der Absatz bei rund 2,1 Millionen Exemplaren.

Die Playstation 5, die im November 2020 erschien, tat sich im direkten Vergleich schwerer. Sie kam laut Sony in den ersten vier Wochen auf etwa 3,4 Millionen ausgelieferte Geräte: allerdings unter erschwerten Produktionsbedingungen infolge der COVID-19-Pandemie.

Technische Neuerungen sprechen breiteres Publikum an

Die Switch 2 bietet eine leistungsfähigere Hardware, verbesserte Joy-Con-Controller und unterstützt erstmals 4K-Ausgabe im TV-Modus: Mein Kollege Domi zeigt sich bislang begeistert. Er hat für dich den ultimativen Launch-Ratgeber für die Switch 2 verfasst, in dem du die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Nintendo-Konsole findest.

Ratgeber Der ultimative Launch-Ratgeber für die Nintendo Switch 2 von Domagoj Belancic

Nintendos ambitionierte Ziele

Nintendo hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende März 2026 weltweit 15 Millionen Geräte zu verkaufen. Laut Bowser orientiert sich die Prognose bewusst an den Erfolgen der ersten Switch-Generation. Nach dem erfolgreichen Start scheint dieses Ziel erreichbar, sofern die Lieferketten stabil bleiben und die Nachfrage anhält. Zusätzlich plant Nintendo, im selben Zeitraum noch 4,5 Millionen Einheiten der alten Switch-Modelle zu verkaufen.

Titelbild: agustin.photo / Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel