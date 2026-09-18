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Leggende della scena musicale: Rockstar presenta la colonna sonora di "GTA VI"

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 18.9.2026

Due mesi prima dell'uscita di "GTA VI", Rockstar annuncia la colonna sonora del gioco. Contiene brani esclusivi di star del mondo della musica. Puoi ascoltare sei tracce gratuitamente adesso.

Le colonne sonore memorabili appartengono a «GTA» tanto quanto le auto rubate e i passanti investiti. La musica nei giochi si ascolta principalmente attraverso le stazioni radio in-game e contribuisce notevolmente all'atmosfera dei titoli. Lo studio di sviluppo Rockstar Games punta molto su musica concessa in licenza da artisti di fama mondiale: ad esempio, Michael Jackson, The Who, Elton John e 2Pac sono presenti nei giochi precedenti.

Ora Rockstar presenta l'album ufficiale della colonna sonora di «GTA VI». Il team non è stato molto creativo nella scelta del nome, intitolandolo «Grand Theft Auto VI: The Album». Ma non importa, il disco è speciale per un altro motivo: i brani sono stati scritti e interpretati da superstar esclusivamente per il gioco. Secondo la descrizione, le 34 tracce dovrebbero «catturare l'energia elettrizzante di Grand Theft Auto VI con Vice City e Leonida».

Digitale, su CD o vinile

Naturalmente puoi anche acquistare l'album: in versione digitale, su CD e persino in vinile. I prezzi sono di 17 euro (CD), 52 euro (vinile) e 124 euro (vinile in edizione limitata). L'edizione limitata, tuttavia, è già esaurita. Il disco uscirà insieme al gioco il 19 novembre, ma per la spedizione dei supporti fisici è indicata la data del 20 novembre.

Puoi già ascoltare gratuitamente sei brani. I link alle piattaforme di streaming si trovano sul sito web dell'album. Le canzoni spaziano dal Latin pop al country fino all'hip-hop. Rockstar non ha ancora annunciato gli altri titoli.

Ecco le sei canzoni e i loro interpreti

La tracklist inizia con «That's It» di Yung Lean feat. Future & Metro Boomin. Yung Lean è un rapper svedese considerato un pioniere del malinconico cloud rap. Future è un rapper statunitense ed è considerato influente per la scena trap. Metro Boomin è uno dei produttori hip-hop più importanti al mondo.

Il numero due è Travis Scott con la canzone «RHYNO». Anche Travis Scott dovrebbe essere un nome noto ai fan del rap: è annoverato tra le più grandi star del genere a livello mondiale. Il brano è prodotto da Guy-Manuel de Homem-Christo, uno dei due membri del duo elettronico Daft Punk.

Il terzo titolo, «Sexy Magic», si colloca a metà strada tra house, elettronica, rap e pop. È contribuito da CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again e Etienne de Crécy: un'insolita collaborazione internazionale di diversi artisti e produttori.

Con «Last Thing You Need» di Morgan Wallen, l'album si lascia alle spalle Vice City e si avventura nell'ambiente rurale dello stato di Leonida: Morgan Wallen è spesso presente nelle classifiche statunitensi e contribuisce all'album con un brano country pop.

Immagino la traccia numero 5 come un accompagnamento perfetto per i classici inseguimenti nel gioco. Rauw Alejandro è uno dei musicisti di lingua spagnola di maggior successo a livello internazionale. Con «Macacoa 2000» propone una canzone che unisce in qualche modo reggae, hip-hop e salsa latinoamericana.

Come fan dei leggendari Rolling Stones, sono rimasto molto sorpreso nel trovare sull'album di «GTA VI» una canzone dell'ormai 82enne chitarrista degli Stones, Keith Richards. Con «Bright Lights, Big City» contribuisce con un brano blues in cui si riconosce immediatamente la firma del rocker di culto.

Immagine di copertina: Giochi Rockstar

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