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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana (8-14 agosto)

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 15.8.2026

La redazione ha raccolto per voi i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (8-14 agosto).

Sulla copertina, da in alto a sinistra a in basso a destra: «Warrior Cats: Clans of the Forest», «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition», «Phantom Blade Zero», «Warhammer 40,000: Dawn of War 4».

Buon divertimento a curiosare e a creare la tua lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente.

«The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition»

Dal nulla, questa settimana Aspyr ha rilasciato «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition». Il gioco espande l'originale «War in the North» con nuovi contenuti di storia. Se eri un fan dell'action RPG originale di Snowblind Studios del 2011, dovresti dare un'occhiata più da vicino a questo titolo.

Data: 11 agosto 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 1 e 2, PC

«Warrior Cats: Clans of the Forest»

Se ti piacciono i gatti e il fantasy, questo gioco potrebbe fare al caso tuo. Ispirato all'omonima serie di libri di Erin Hunter, in questo RPG a turni vestirai i panni di un felino a tua scelta. Potrai cacciare, migliorare le tue abilità e difendere la tua casa dai rivali, salendo così di grado nel tuo clan.

Data: Autunno 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 1 e 2, PC

«Hordeguard: Winds of the North»

«Hordeguard: Winds of the North» promette una strategia tower defense con elementi action RPG al suo meglio. Difenderai un insediamento vichingo contro orde di nemici. Nel frattempo, raccoglierai risorse ed esplorerai un mondo vario. Puoi farlo da solo o in modalità cooperativa.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PC

«Precognition»

Il nuovo gioco di Sam Barlow – il creatore di «Her Story» e «Immortality» – ha finalmente un nome: «Precognition». Dovrai setacciare archivi pieni di videoclip per svelare un mistero. Questi consistono nei futuri ricordi della protagonista Diana. Il gioco combina sequenze live-action con una narrazione non lineare e si concentra sulla libertà di scelta.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Phantom Blade Zero»

C'è un nuovo gameplay da vedere per il prossimo action RPG di S-Game. Vestirai i panni di Soul, uno spadaccino con una ferita mortale. Ti rimangono esattamente 66 giorni per farti strada nel mondo e scoprire una cospirazione. Il 18 agosto dalle 10 ci sarà un State of Play con ancora più informazioni.

Data: 29 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, PC

«Hope In The City»

Il gioco narrativo misterioso convince nel trailer demo con il suo stile artistico unico. Giochi nei panni di Hope, una diciassettenne. Un giorno, tornando a casa da scuola, i suoi genitori sono semplicemente scomparsi. Poiché non riceve risposte ufficiali sulla scomparsa, decide di indagare da sola.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PC

«Stranger than Heaven»

Gli sviluppatori del prossimo action-adventure offrono uno sguardo sulla creazione del gioco. «Stranger than Heaven» è un prequel remoto del franchise «Like a Dragon». Nel gioco, assumi il ruolo di Makoto Daito, un emarginato nippo-americano che cerca una nuova vita in Giappone. La storia si estende per un periodo di 50 anni della sua vita.

Data: 15 gennaio 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Way of the Hunter 2»

La simulazione di caccia lascerà presto l'accesso anticipato. «Way of the Hunter 2» mira a trasmetterti il brivido della caccia mentre vaghi per le terre selvagge del Nord America o della savana africana, sempre alla ricerca di prede.

Data: 29 settembre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

L'ultimo capitolo dello sparatutto in prima persona arriverà a ottobre. Il collega Domagoj ha già potuto dare un'occhiata. Il nuovo trailer mostra un inseguimento mozzafiato per le strade di Parigi.

Data: 23 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Elden Ring Tarnished Edition»

Finalmente, tutti coloro che possiedono una Nintendo Switch 2 potranno godere del capolavoro di FromSoftware. Con la Tarnished Edition riceverai anche il DLC «Shadow of the Erdtree». Sono state aggiunte anche due nuove classi iniziali: il Cavaliere Pesante e il Cavaliere Idus.

Data: 28 ottobre 2026

Disponibile per: Switch 2; già disponibile per PS5, Xbox Series, PC

«Warhammer 40,000: Dawn of War 4»

L'ultimo capitolo dell'universo di «Warhammer» è in ritardo. Invece del 17 settembre, i fan dovranno aspettare fino a poco prima di Natale. Secondo gli sviluppatori, devono ancora migliorare le prestazioni, eliminare i bug e dare gli ultimi ritocchi al gameplay. Vogliono offrire la migliore esperienza di gioco possibile al momento del lancio.

Data: 3 dicembre 2026

Disponibile per: PC

«Neo Berlin 2087»

Nello sparatutto d'azione cyberpunk di Elysium Game Studios, esplori una città dilaniata con una cospirazione al centro. Ricostruisci i ricordi dalle scene del crimine, scoprendo ciò che gli altri non sono riusciti a fare. Fantastico: puoi passare dalla prospettiva in prima persona a quella in terza persona in qualsiasi momento.

Data: presto

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

Trailer di nuovi contenuti per giochi già pubblicati

«Overwatch»

Con «Season 4: Heroes of Busan» di «Overwatch», lo sparatutto eroico si arricchisce della nuova eroina tank D.Mon. La pilota di mech fa parte della lore dal 2018 ed è ora giocabile. Inoltre, la nuova stagione offre modifiche alle mappe e ai sistemi.

Data: già pubblicato

Disponibile per: PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series, Switch 1 e 2, PC

«Total War: Warhammer 3»

Il gioco di strategia a turni di Creative Assembly e Feral Interactive riceve un nuovo DLC: in «Lords of the End Times» dovrai affrontare nuove sfide e nemici. Il DLC offre nuove unità, nuovi scenari, miglioramenti al gameplay e molto altro.

Data: gioco base già pubblicato; DLC in arrivo

Disponibile per: PC

Sulla copertina, da in alto a sinistra a in basso a destra: «Warrior Cats: Clans of the Forest», «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition», «Phantom Blade Zero», «Warhammer 40,000: Dawn of War 4».

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