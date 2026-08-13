Novità e trend 4 0

Questi sono i nuovi giochi PS Plus di agosto 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 13.8.2026

«Kingdom Come: Deliverance 2», «Helldivers 2» e «Two Point Museum» sono tra le più grandi novità di Playstation Plus ad agosto.

Sony aggiunge otto titoli al catalogo di giochi di Playstation Plus Extra e Premium ad agosto. A questi si aggiungono due classici, disponibili esclusivamente con Playstation Plus Premium.

«Helldivers 2» è già disponibile dal 12 agosto. Le altre novità seguiranno il 18 agosto.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e amplia l'offerta con un vasto catalogo di giochi PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include inoltre una collezione di titoli classici delle ere PS1, PS2, PSP e PS3, versioni di prova a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di cloud streaming.

Novità per l'abbonamento Premium

«Onimusha: Dawn of Dreams» (2006)

Quando: 18 agosto

Dove: PS4, PS5

Genere: Gioco di ruolo d'azione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Onimusha: Dawn of Dreams» ti porta nel Giappone feudale della fine del XVI secolo. Dopo la morte di Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi prende il potere. Allo stesso tempo, i demoni Genma ritornano. Giochi nei panni del giovane guerriero Soki, che combatte i demoni insieme a diversi alleati. Le battaglie si svolgono in tempo reale e combinano veloci duelli con la spada con diverse abilità dei personaggi giocabili.

«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» (2001)

Quando: 18 agosto

Dove: PS4, PS5

Genere: Azione-avventura / Platform 3D

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» è basato sull'omonimo film d'animazione Disney. Insieme a Milo Thatch e a una spedizione, ti metti alla ricerca della città sommersa di Atlantide. Esplori livelli tridimensionali, salti ostacoli e risolvi piccoli compiti. Nel corso dell'avventura, controlli diversi membri della spedizione, ognuno con le proprie abilità.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Helldivers 2» (2024)

Quando: 12 agosto

Dove: PS5

Genere: Sparatutto cooperativo

Tipo di gioco: Cooperativa online per un massimo di quattro persone



In «Helldivers 2» combatti come parte di un'unità militare d'élite per la cosiddetta democrazia gestita. Fino a quattro giocatori completano missioni insieme su pianeti alieni e incontrano insetti giganti, eserciti di macchine e altri nemici. Una parte importante dei combattimenti è costituita da armi di supporto, attacchi aerei e artiglieria pesante, che richiedi tramite combinazioni di tasti.

Recensione «Helldivers 2» è uno spettacolo d'azione apocalittico Philipp Rüegg 55 like 55 35 commenti 35

«Kingdom Come: Deliverance 2» (2025)

Quando: 18 agosto

Dove: PS5

Genere: Gioco di ruolo d'azione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Kingdom Come: Deliverance 2» continua la storia di Enrico di Skalitz. Il gioco di ruolo ti porta nella Boemia del XV secolo e si basa fortemente su eventi storici. Enrico si trova tra nobili rivali, intrighi politici e una guerra civile. Molti conflitti possono essere risolti con armi, attraverso conversazioni o con un'azione abile. Il mondo di gioco aperto combina città, villaggi e foreste con numerose missioni, dialoghi estesi e un impegnativo sistema di combattimento corpo a corpo.

Recensione «Kingdom Come Deliverance 2» alla prova: più Medioevo di così non si può Philipp Rüegg 98 like 98 44 commenti 44

«Vampire Survivors» (2022)

Quando: 18 agosto

Dove: PS4, PS5

Genere: Roguelite / Sparatutto automatico

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa per un massimo di quattro persone



In «Vampire Survivors» controlli principalmente il movimento del tuo personaggio, mentre gli attacchi avvengono automaticamente. All'inizio incontri solo piccoli gruppi di nemici. Nel giro di pochi minuti, tuttavia, lo schermo si riempie di orde di mostri sempre più grandi. I nemici sconfitti lasciano punti esperienza, con i quali scegli nuove armi e miglioramenti. Questo crea una combinazione diversa di proiettili, attacchi ad area e bonus passivi in ogni partita.

«Hell is Us» (2025)

Quando: 18 agosto

Dove: PS5

Genere: Azione-avventura

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Hell is Us» è ambientato in un paese fittizio devastato da una guerra civile. Assumi il ruolo del soldato Rémi, che cerca i suoi genitori scomparsi. In questo modo, si imbatte in conflitti umani, creature soprannaturali e le conseguenze di una misteriosa catastrofe. Lo sviluppatore Rogue Factor combina combattimenti corpo a corpo in terza persona con un mondo di gioco semi-aperto.

Recensione Alla prova di "L'inferno siamo noi": alla ricerca di una famiglia nella guerra civile Simon Balissat 17 like 17 1 commento 1

«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» (2024)

Quando: 18 agosto

Dove: PS4

Genere: Party game

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer locale e online per un massimo di quattro persone



«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» trasforma i personaggi dell'omonima serie anime e di giochi in personaggi pixelati. Nel cosiddetto Slapdash Grand Prix, quattro squadre si sfidano in diverse discipline. Queste includono corse a ostacoli, basket, dodgeball e una gara di cibo. Prima di ogni disciplina, scegli un personaggio dalla tua squadra e raccogli il maggior numero possibile di punti per la classifica generale.

«Two Point Museum» (2025)

Quando: 18 agosto

Dove: PS5

Genere: Simulazione economica e gestionale

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Dopo ospedali e università, Two Point Studios si dedica questa volta ai musei. Come curatore, in «Two Point Museum» progetti sale espositive, assumi personale e ti occupi delle esigenze dei tuoi visitatori. Ottieni nuovi reperti tramite spedizioni, a cui invii le tue squadre di esperti. Successivamente, devi presentare i reperti in modo significativo e allo stesso tempo tenere d'occhio entrate, personale e flussi di visitatori.

Recensione «Two Point Museum» è il trionfo della monotonia creativa Debora Pape 13 like 13 3 commenti 3

«Metro Exodus» (2019)

Quando: 18 agosto

Dove: PS, PS5

Genere: Sparatutto in prima persona / Survival horror

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Metro Exodus» abbandona per lunghi tratti i tunnel della metropolitana di Mosca dei suoi predecessori. Il protagonista Artjom viaggia con un gruppo di sopravvissuti attraverso la Russia post-apocalittica. La storia ti porta attraverso diverse grandi aree che puoi esplorare liberamente. Gli scontri a fuoco si alternano a passaggi stealth ed elementi survival. Munizioni, filtri e altre risorse giocano di conseguenza un ruolo importante.

video Test del prodotto digitec gioca a "Metro Exodus": finalmente non siamo noi i mostri più brutti Philipp Rüegg 12 like 12 2 commenti 2

«Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition» (2022)

Quando: 18 agosto

Dove: PS4, PS5

Genere: Gioco di ruolo d'azione / Survival horror

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online per un massimo di quattro persone



Sui tetti, sulle facciate e sulle rovine ti muovi in «Dying Light 2 Stay Human» attraverso una città aperta popolata da infetti. Il gioco combina parkour con combattimenti corpo a corpo. Nei panni di Aiden Caldwell, in seguito utilizzerai anche strumenti come il parapendio e il rampino. Dopo il tramonto, gli infetti particolarmente pericolosi lasciano i loro nascondigli e rendono le strade molto più rischiose.

Test del prodotto «Dying Light 2»: la lunga attesa è valsa la pena Philipp Rüegg 25 like 25 8 commenti 8

Immagine di copertina: Warhorse Studios

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