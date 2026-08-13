Questi sono i nuovi giochi PS Plus di agosto 2026
«Kingdom Come: Deliverance 2», «Helldivers 2» e «Two Point Museum» sono tra le più grandi novità di Playstation Plus ad agosto.
Sony aggiunge otto titoli al catalogo di giochi di Playstation Plus Extra e Premium ad agosto. A questi si aggiungono due classici, disponibili esclusivamente con Playstation Plus Premium.
«Helldivers 2» è già disponibile dal 12 agosto. Le altre novità seguiranno il 18 agosto.
Novità per l'abbonamento Premium
«Onimusha: Dawn of Dreams» (2006)
Quando: 18 agosto
Dove: PS4, PS5
Genere: Gioco di ruolo d'azione
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Onimusha: Dawn of Dreams» ti porta nel Giappone feudale della fine del XVI secolo. Dopo la morte di Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi prende il potere. Allo stesso tempo, i demoni Genma ritornano. Giochi nei panni del giovane guerriero Soki, che combatte i demoni insieme a diversi alleati. Le battaglie si svolgono in tempo reale e combinano veloci duelli con la spada con diverse abilità dei personaggi giocabili.
«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» (2001)
Quando: 18 agosto
Dove: PS4, PS5
Genere: Azione-avventura / Platform 3D
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» è basato sull'omonimo film d'animazione Disney. Insieme a Milo Thatch e a una spedizione, ti metti alla ricerca della città sommersa di Atlantide. Esplori livelli tridimensionali, salti ostacoli e risolvi piccoli compiti. Nel corso dell'avventura, controlli diversi membri della spedizione, ognuno con le proprie abilità.
Novità per gli abbonati Extra e Premium
«Helldivers 2» (2024)
Quando: 12 agosto
Dove: PS5
Genere: Sparatutto cooperativo
Tipo di gioco: Cooperativa online per un massimo di quattro persone
In «Helldivers 2» combatti come parte di un'unità militare d'élite per la cosiddetta democrazia gestita. Fino a quattro giocatori completano missioni insieme su pianeti alieni e incontrano insetti giganti, eserciti di macchine e altri nemici. Una parte importante dei combattimenti è costituita da armi di supporto, attacchi aerei e artiglieria pesante, che richiedi tramite combinazioni di tasti.
«Kingdom Come: Deliverance 2» (2025)
Quando: 18 agosto
Dove: PS5
Genere: Gioco di ruolo d'azione
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Kingdom Come: Deliverance 2» continua la storia di Enrico di Skalitz. Il gioco di ruolo ti porta nella Boemia del XV secolo e si basa fortemente su eventi storici. Enrico si trova tra nobili rivali, intrighi politici e una guerra civile. Molti conflitti possono essere risolti con armi, attraverso conversazioni o con un'azione abile. Il mondo di gioco aperto combina città, villaggi e foreste con numerose missioni, dialoghi estesi e un impegnativo sistema di combattimento corpo a corpo.
«Vampire Survivors» (2022)
Quando: 18 agosto
Dove: PS4, PS5
Genere: Roguelite / Sparatutto automatico
Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa per un massimo di quattro persone
In «Vampire Survivors» controlli principalmente il movimento del tuo personaggio, mentre gli attacchi avvengono automaticamente. All'inizio incontri solo piccoli gruppi di nemici. Nel giro di pochi minuti, tuttavia, lo schermo si riempie di orde di mostri sempre più grandi. I nemici sconfitti lasciano punti esperienza, con i quali scegli nuove armi e miglioramenti. Questo crea una combinazione diversa di proiettili, attacchi ad area e bonus passivi in ogni partita.
«Hell is Us» (2025)
Quando: 18 agosto
Dove: PS5
Genere: Azione-avventura
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Hell is Us» è ambientato in un paese fittizio devastato da una guerra civile. Assumi il ruolo del soldato Rémi, che cerca i suoi genitori scomparsi. In questo modo, si imbatte in conflitti umani, creature soprannaturali e le conseguenze di una misteriosa catastrofe. Lo sviluppatore Rogue Factor combina combattimenti corpo a corpo in terza persona con un mondo di gioco semi-aperto.
«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» (2024)
Quando: 18 agosto
Dove: PS4
Genere: Party game
Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer locale e online per un massimo di quattro persone
«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» trasforma i personaggi dell'omonima serie anime e di giochi in personaggi pixelati. Nel cosiddetto Slapdash Grand Prix, quattro squadre si sfidano in diverse discipline. Queste includono corse a ostacoli, basket, dodgeball e una gara di cibo. Prima di ogni disciplina, scegli un personaggio dalla tua squadra e raccogli il maggior numero possibile di punti per la classifica generale.
«Two Point Museum» (2025)
Quando: 18 agosto
Dove: PS5
Genere: Simulazione economica e gestionale
Tipo di gioco: Giocatore singolo
Dopo ospedali e università, Two Point Studios si dedica questa volta ai musei. Come curatore, in «Two Point Museum» progetti sale espositive, assumi personale e ti occupi delle esigenze dei tuoi visitatori. Ottieni nuovi reperti tramite spedizioni, a cui invii le tue squadre di esperti. Successivamente, devi presentare i reperti in modo significativo e allo stesso tempo tenere d'occhio entrate, personale e flussi di visitatori.
«Metro Exodus» (2019)
Quando: 18 agosto
Dove: PS, PS5
Genere: Sparatutto in prima persona / Survival horror
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Metro Exodus» abbandona per lunghi tratti i tunnel della metropolitana di Mosca dei suoi predecessori. Il protagonista Artjom viaggia con un gruppo di sopravvissuti attraverso la Russia post-apocalittica. La storia ti porta attraverso diverse grandi aree che puoi esplorare liberamente. Gli scontri a fuoco si alternano a passaggi stealth ed elementi survival. Munizioni, filtri e altre risorse giocano di conseguenza un ruolo importante.
«Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition» (2022)
Quando: 18 agosto
Dove: PS4, PS5
Genere: Gioco di ruolo d'azione / Survival horror
Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online per un massimo di quattro persone
Sui tetti, sulle facciate e sulle rovine ti muovi in «Dying Light 2 Stay Human» attraverso una città aperta popolata da infetti. Il gioco combina parkour con combattimenti corpo a corpo. Nei panni di Aiden Caldwell, in seguito utilizzerai anche strumenti come il parapendio e il rampino. Dopo il tramonto, gli infetti particolarmente pericolosi lasciano i loro nascondigli e rendono le strade molto più rischiose.
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