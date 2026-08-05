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Questi sono i nuovi giochi di Xbox Game Pass nell'agosto 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 5.8.2026

Con "Beast of Reincarnation", "Bounty Star" e "Grounded 2", Microsoft espande l'Xbox Game Pass ad agosto. Inoltre, diversi nuovi giochi si aggiungono al livello Premium.

Microsoft rilascerà dodici nuovi giochi o ulteriori livelli di Xbox Game Pass tra il 4 e il 18 agosto. Due di questi, «Beast of Reincarnation» e «Sandustry», saranno disponibili direttamente al lancio dell'abbonamento. Quest'ultimo, tuttavia, è ancora in Game Preview e quindi non è ancora completamente sviluppato.

Inoltre, i membri di Game Pass Ultimate e PC Game Pass avranno accesso anticipato alla beta aperta di «Gears of War: E-Day» a partire dal 6 agosto. Potranno provare la nuova modalità PvE «Horde Siege», che offre mappe più grandi, più giocatori e battaglie più estese rispetto alla classica modalità Orda.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Inoltre, esiste il PC Game Pass. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Premium estende questo accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso ai titoli "Day One" degli studi Microsoft, oltre a EA Play e Cloud Gaming.

«Heretic + Hexen»

Quando: 4 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Sparatutto in prima persona

Tipo di gioco: Giocatore singolo, cooperativa e multiplayer competitivo



«Heretic + Hexen» raggruppa gli sparatutto fantasy «Heretic», «Hexen» e le loro espansioni in una riedizione tecnicamente rivista. A differenza dei classici rappresentanti del genere, la serie si basa sulla magia, armi medievali e mondi fantasy oscuri. A seconda del personaggio giocabile, avrai a disposizione diverse armi e abilità.

«Beast of Reincarnation»

Quando: 4 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Gioco di ruolo d'azione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Il nuovo gioco dello sviluppatore di Pokémon Game Freak ti porta in un Giappone post-apocalittico invaso dalla vegetazione. Giochi nei panni di Emma, segnata da una piaga, che viaggia attraverso i resti della civiltà insieme al suo cane Kuu.

Il sistema di combattimento combina azione in tempo reale con elementi a turni: mentre Emma attacca direttamente, tu dai ordini mirati a Kuu. Insieme sconfiggono potenti creature e acquisiscono i loro poteri per sfidare infine la bestia della reincarnazione che dà il titolo al gioco.

«Monsters are Coming!»

Quando: 6 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Roguelite d'azione e Tower Defense

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Monsters are Coming!» non difendi una base fissa, ma una città su ruote. Mentre si muove attraverso il mondo di gioco, raccogli risorse, costruisci difese e respingi orde di mostri sempre più grandi.

Il tuo personaggio combatte direttamente sul campo di battaglia, mentre torrette e altri edifici proteggono la fortezza mobile. Dopo ogni tentativo fallito, inizi una nuova partita e combini diversi miglioramenti.

«PowerWash Simulator 2»

Quando: 6 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Simulazione di pulizia

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa locale e online



Come nel predecessore, in «PowerWash Simulator 2» rimuovi lo sporco da veicoli, edifici e altri oggetti con un'idropulitrice. Diversi ugelli, detergenti e attrezzature ti aiutano con depositi particolarmente ostinati. Il sequel espande il gameplay volutamente tranquillo con nuove ambientazioni, una base propria e attrezzature aggiuntive.

«Bounty Star»

Quando: 11 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Gioco d'azione con combattimenti mech, agricoltura e costruzione di basi

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Bounty Star» combina combattimenti mech con l'agricoltura e l'espansione della propria base. Giochi nei panni dell'ex soldatessa Clem, che si guadagna da vivere come cacciatrice di taglie in una versione post-apocalittica del sud-ovest americano. Tra le sue missioni, coltiva verdure, produce munizioni e attrezzature ed espande la sua base remota.

Puoi personalizzare il suo robot da combattimento con diverse armi, propulsori e sistemi di difesa. Allo stesso tempo, il gioco racconta il passato di Clem e il suo tentativo di assumersi la responsabilità delle sue azioni passate.

«Date Everything!»

Quando: 11 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Simulazione di appuntamenti e Visual Novel

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Date Everything!» puoi conoscere non solo persone, ma anche numerosi oggetti nella tua casa. Degli occhiali speciali trasformano mobili, elettrodomestici e persino concetti astratti in personaggi doppiati. Tra le 100 possibili conoscenze ci sono il tuo letto, il rilevatore di fumo e l'incarnazione dell'ansia esistenziale. A seconda delle scelte di dialogo, nascono amicizie, romanzi o inimicizie. Così, da un'idea assurda, si sviluppa una complessa simulazione di appuntamenti con diverse trame e finali.

«Grounded 2»

Quando: 11 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Sopravvivenza open-world

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa



In «Grounded 2» ti ritrovi di nuovo rimpicciolito a dimensioni di insetto in un vasto parco. Lì raccogli materie prime, crei armi e armature e costruisci una base con altri giovani. Le novità sono i cosiddetti Buggy: insetti addomesticabili che fungono da cavalcature e ti supportano nell'esplorazione e nel combattimento.

L'aggiornamento «Into the Abyss» apre lo stagno come nuova area ed espande il gioco con sezioni subacquee, sfide aggiuntive e il Buggy anfibio Toe-biter.

«Ball x Pit»

Quando: 12 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Roguelite, Brick-Breaker e costruzione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Ball x Pit» i proiettili rimbalzano attraverso arene strette e colpiscono ripetutamente i nemici. Il sistema di combattimento ricorda i giochi classici come «Breakout», ma combina le loro palle rimbalzanti con ondate di nemici e miglioramenti generati casualmente. Diversi tipi di sfere possono essere fusi e dotati di effetti speciali. Tra una partita e l'altra, espandi l'insediamento di New Ballbylon, generi risorse e sblocchi personaggi aggiuntivi.

«Cricket 26»

Quando: 13 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Simulazione sportiva

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer locale e online



«Cricket 26» riproduce diverse squadre, stadi e competizioni del cricket internazionale. Nella modalità carriera rivista, non solo gestisci i singoli giocatori, ma prendi anche decisioni come manager sulla composizione e lo sviluppo della tua squadra.

«Mio: Memories in Orbit»

Quando: 13 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Metroidvania e Action-Adventure

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Il Metroidvania disegnato a mano «Mio: Memories in Orbit» è ambientato sulla «Vessel», un'enorme arca tecnologica. Le sue macchine sono andate fuori controllo, mentre le piante riconquistano vaste aree della nave spaziale. Nei panni dell'androide Mio, esplori aree interconnesse, combatti robot e cerchi le cause del decadimento.

«Sandustry»

Quando: 13 agosto

Dove: PC

Come: Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Costruzione di fabbriche, automazione e sandbox

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Sandustry» l'intero mondo di gioco diventa un deposito di materie prime. Scavi attraverso paesaggi completamente distruttibili, estrai materiali e costruisci impianti di produzione sempre più complessi. Nastri trasportatori e macchine si occupano del trasporto, della selezione e della lavorazione. Più ti addentri nel sottosuolo, più tracce di una civiltà perduta puoi scoprire.

«Egging On»

Quando: 18 agosto

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Gioco di abilità e piattaforma

Tipo di gioco: Giocatore singolo



Nei panni di un fragile uovo, in «Egging On» cerchi di fuggire da un pollaio. Il percorso verso la libertà ti porta attraverso un negozio di fattoria, una fabbrica e altri percorsi a ostacoli. Rotoli, salti e ti arrampichi su piattaforme strette, macchine in movimento e pareti ripide. Ogni atterraggio incauto può rompere il guscio e rimandarti a un checkpoint precedente.

Questi giochi lasciano l'Xbox Game Pass

Il 15 agosto, Microsoft rimuoverà quattro giochi dal Game Pass. Fino ad allora, puoi ancora giocare a «Menace», «Atlas Fallen», «Aliens: Fireteam Elite» e «Firewatch».

Immagine di copertina: Xbox Game Studios

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