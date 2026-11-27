Novità e trend 3 1

I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 28.11.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 21 al 28 novembre).

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 21.11 al 28.11).

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Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Zlin City», «Ugly Within», «Mario Kart World», «KeyCapy».

Buona lettura e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

«KeyCapy»

Credo di aver trovato il gioco perfetto per il nostro Keycap Kevin. In «KeyCapy» assembli tastiere per te e per i tuoi clienti, le ripari e ti godi l'atmosfera accogliente. Il trailer convince già con una grafica bellissima e riusciti effetti sonori legati alle tastiere.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Mirror»

Ed ecco un altro gioco per Kevin. Al nostro nerd delle tastiere piacciono anche i giochi cooperativi alla «It Takes Two» e «Split Fiction». «Mirror» sembra essere una produzione un po' più piccola, ma nel trailer promette un'avventura cooperativa narrativa avvincente.

Data: 2027

Disponibile per: PC

«Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition»

Il platform 2D riceve una riedizione per le console attuali. Sono stati migliorati grafica, audio e prestazioni. All'epoca il capitolo 3D mi aveva infastidito troppo, motivo per cui ho saltato la versione 2D. Il trailer però sembra carino: forse lo recupererò durante le vacanze di Natale?

Data: 15 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Symphony of War 2: Dominion»

«Symphony of War» non mi diceva nulla prima di questo trailer. Il primo video del secondo capitolo però mi incuriosisce. Ha il sapore di «Fire Emblem» e «Advance Wars». Mi piace questo sapore. Moltissimo.

Data: 2027

Disponibile per: PC

«Eldritch Empathy»

In «Eldritch Empathy» indaghi su creature disgustose in stile Lovecraft. Il trailer convince con design creativi, una colonna sonora opprimente e strani spezzoni di gameplay che fanno venire voglia di saperne di più.

Data:

Disponibile per: PC

«Wave Race Blue Storm»

Wohoooo! Nintendo riporta un altro classico del Gamecube nel suo abbonamento online. Il mio ricordo più bello di questo gioco di corse su moto d'acqua: giocare con la sfera d'acqua nel menu e ammirare i bellissimi effetti. Il trailer rivela però qualcosa di ancora meglio: i brutti bordi per i giochi retrò sono spariti. Alleluia, sia lodato chiunque abbia preso questa decisione. Purtroppo finora solo per i giochi Gamecube, ma presumo che le altre piattaforme retrò seguiranno presto con degli aggiornamenti.

Data: da subito

Disponibile per: Switch 2

«Ugly Within»

I giapponesi sanno fare horror. L'ultimo esempio: «Ugly Within». Un survival horror ambientato in una tradizionale residenza giapponese. Assumi il ruolo di due personaggi principali. Shu può guardare nel passato, mentre l'esorcista Reiko affronta creature soprannaturali. Il trailer sembra davvero spaventoso da morire.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Aggiornamenti trailer di giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che mostrano di più del gameplay e della storia.

«Exodus»

Bioware è morta, e con essa anche «Mass Effect». Ma non preoccuparti, perché presto potrai vivere le tue fantasie da GDR sci-fi in «Exodus». Il nuovo trailer mostra per la prima volta la versione femminile del personaggio principale.

Data: 7 aprile

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Rayman Legends Retold»

La prossima settimana la mascotte Ubisoft senza arti tornerà a saltare sullo schermo dopo una lunga assenza. Poco prima del lancio c'è un trailer della storia. Sembra carino. Ma resto della mia idea: un remake non necessario, perché l'originale (2013) convince ancora.

Data: 3 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Zlin City»

Un bel gioco diorama in cui ricostruisci accoglienti cittadine degli anni '20 e '30. Particolarmente interessante: gli sviluppatori hanno prima realizzato a mano tutti gli oggetti e i personaggi come vere miniature e poi li hanno digitalizzati, un po' come in «Harold Halibut».

Data: ???

Disponibile per: PC

«Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition»

Il GDR mostruoso di Nintendo riceve un aggiornamento per Switch 2. Nel nuovo trailer puoi vedere una panoramica di tutte le modifiche. Tutto bello e buono, ma voglio finalmente informazioni concrete sul nuovo capitolo «Xenoblade Genesis».

Data: 3 dicembre

Disponibile per: Switch 2

«Sortman»

Un gioco di smistamento cooperativo di un piccolo studio della Svizzera romanda per tutti i nerd della posta. Ordini pacchi e lettere e li spari negli scomparti con i codici postali corretti. Con il successo crescente acquisti nastri trasportatori, macchine smistatrici e strani gadget che accelerano i processi faticosi. Sembra meravigliosamente caotico.

Data: 10 dicembre

Disponibile per: PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«The Blood of Dawnwalker»

L'opera prima dello studio GDR polacco Rebel Wolves riceve un aggiornamento gratuito con l'opzione New Game Plus. Il nostro esperto di giochi di ruolo Simon ha testato il gioco ad agosto e non ne è rimasto pienamente convinto.

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mario Kart World – Ver. 1.9.0 Update»

Nintendo rilascia un altro aggiornamento gratuito per il gioco di corse su Switch 2. Le novità principali: replay, percorsi a eliminazione aggiuntivi e variazioni di tracciato. Abbastanza ok, ma sembra ancora che Nintendo abbia ormai abbandonato il gioco. Il mondo di gioco aperto offre così tanto potenziale che viene ancora a malapena sfruttato. Forse con l'aggiornamento 2.0 arriverà qualcosa di veramente interessante.

Data: da subito

Disponibile per: Switch 2

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Zlin City», «Ugly Within», «Mario Kart World», «KeyCapy».

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