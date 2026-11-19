Novità e trend 6 12

«Non ci sarà mai un altro gioco come GTA 6»

«GTA 6» è finalmente arrivato! Abbiamo giocato al titolo più atteso di tutti i tempi e nel podcast parliamo delle nostre prime impressioni. Il gioco è anche fortemente rappresentato ai Game Awards. Inoltre, Amazon ha trovato il nuovo James Bond e «Hunger Games» ricomincia da capo.

Buon «GTA 6»-Day! Purtroppo, Digitec Galaxus non ha proclamato il lancio del capolavoro di Rockstar come festa ufficiale. Noi festeggiamo comunque. Con una valutazione media del 99 percento su Opencritic, è il gioco con il punteggio più alto della storia, superando «Super Mario Odyssey». Su Metacritic, condivide il primo posto con «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» – l'originale, sia chiaro. Purtroppo non abbiamo ricevuto l'accesso anticipato, quindi non abbiamo ancora una nostra recensione.

Un gioco per le masse

Abbiamo sfruttato intensamente il tempo trascorso dal rilascio di mezzanotte, o meglio dal lancio anticipato in Nuova Zelanda. E quello che abbiamo vissuto finora ci ha lasciato a bocca aperta. Domi definisce il gioco un «unicorno». Un unicorno perché non esiste un secondo gioco simile e forse non ne esisterà mai più. A renderlo possibile è stato il successo di «GTA 5» e soprattutto di «GTA Online», che ha garantito risorse pressoché infinite. Il risultato è un gioco più grande e dettagliato di qualsiasi cosa vista finora. Un simulatore in cui ci si può scatenare. E poiché è ambientato ai giorni nostri, attira anche il pubblico più vasto, secondo Flo. Probabilmente non è l'unico a non essere un grande fan del fantasy o della fantascienza.

Gran parte dei giocatori sembra divertirsi in un mondo moderno.

Fonte: Domagoj Belancic

È impressionante anche quanto tutto sembri autentico: «Il mondo è vivo», pensa Domi. Succede costantemente qualcosa di imprevisto. A volte precipita un aereo che si rivela essere un corriere della droga. I proprietari non sono affatto contenti quando vogliamo far valere la regola «chi lo trova se lo tiene». La situazione degenera in un folle inseguimento. Un'altra volta incontriamo un teorico della cospirazione a una stazione di servizio. Sta riempiendo con calma una vasca da bagno sul suo pick-up con della benzina mentre fuma una sigaretta. Al nostro consiglio ben intenzionato che potrebbe essere pericoloso per la salute, risponde cospargendoci di benzina e scappando via. Arriva però solo fino al cartello stradale successivo, dove esplode insieme all'auto. «GTA 6» sembra pieno di questi incontri casuali sorprendenti.

Il realismo ci frena

Nonostante i molti momenti umoristici, il realismo più marcato rispetto al predecessore crea anche una sensazione di disagio. Proviamo più scrupoli quando investiamo passanti o iniziamo risse. Allo stesso tempo, i social media – quelli veri, non quelli nel gioco – sono già inondati di clip di giocatori che condividono selfie in-game delle loro atrocità. Luca si chiede se questo riaccenderà il dibattito sulla violenza. Domi, Flo e io ribattiamo che è l'incredibilmente dettagliata simulazione open-world ad attirare milioni di persone in tutto il mondo davanti allo schermo. Il fascino del proibito, tuttavia, ne è una parte importante.

«GTA» e violenza sono indissolubilmente legati.

Fonte: Rockstar

Infine, parliamo della limitazione a 30 FPS. Non disturba davvero nessuno di noi. Siamo però d'accordo sul fatto che un PC potente con un frame rate più elevato offrirà indubbiamente un'esperienza di gioco migliore.

Dopo questa discussione approfondita, passiamo alle nomination dei Game Awards. Anche lì «GTA 6» è ben rappresentato. Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond – giustamente, pensiamo. Inoltre, la Francia sta indagando su Apple per obsolescenza programmata.

Il consiglio cinematografico di questa settimana è «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Il prequel di «Hunger Games», come viene chiamata la serie in tedesco, offre un intrattenimento solido, ma anche poche novità.

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