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«GTA VI» candidato al GOTY prima di «GTA VI»

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2026

Sono arrivate le nomination per i Game Awards 2026. Il fatto che "GTA V" sia in lista già prima del rilascio sorprende. Ma questo non è l'unico titolo che fa discutere.

È arrivato di nuovo quel momento: ogni anno, ancora prima che tu possa aprire la prima casella del tuo calendario dell'avvento, vengono annunciati i giochi nominati ai Game Awards. Come negli anni passati, dietro tutto ciò c'è una giuria globale composta da vari media e creator. Le nomination sono state annunciate il 17 novembre 2026 tramite un livestream.

Puoi votare per i giochi nominati fino al 10 dicembre (alle 3 del mattino, ora nostra) sul sito web dei Game Awards. Successivamente, la cerimonia di premiazione verrà trasmessa online su Youtube e Twitch.

Gioco dell'anno

Manca ancora un po' alla cerimonia ufficiale del 10 dicembre. «GTA VI» ha però già ricevuto otto nomination, incluso quella per il Gioco dell'anno. Si trova in forte competizione con altri titoli che i fan aspettavano da tempo.

Hai dovuto aspettare qualche anno per un nuovo (buon) titolo di James Bond, secondo Phil addirittura 30. E anche con «Resident Evil Requiem», il cuore dei videogiocatori è stato messo a dura prova.

Questi sono i titoli nominati per il Gioco dell'anno:

«Grand Theft Auto VI»

«007 First Light»

«Control Resonant»

«Phantom Blade Zero»

«Resident Evil Requiem»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Miglior regia

In questa categoria, i Game Awards hanno nominato alcuni nomi interessanti: Soulframe Liang, ad esempio, per «Phantom Blade Zero» ha unito la cultura tradizionale cinese Wuxia con un kung fu frenetico. Per questo ha coinvolto leggende delle arti marziali come Donnie Yen.

Yonghee Cho lavorava come concept artist prima di Capcom. Ha collaborato, tra gli altri, a «Nier: Automata». Il background artistico traspare decisamente nel design di «Pragmata». E Mikael Kasurinen è nello studio dalla fine del 2001 e ha contribuito alla sceneggiatura di «Control Resonant».

«Control Resonant»: Mikael Kasurinen

«Grand Theft Auto VI»: Collettivo di sviluppatori (Rob Nelson come producer, Aaron Garbut come art director)

«Phantom Blade Zero»: Soulframe Liang (CEO di S-Game e Game Director)

«Pragmata»: Yonghee Cho

«Resident Evil Requiem»: Kōshi Nakanishi

Miglior narrazione

«007 First Light»

«The Blood of Dawnwalker»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«Resident Evil Requiem»

Miglior direzione artistica

La mia categoria preferita, perché apprezzo sempre particolarmente l'arte e il design dietro i giochi.

«MOUSE» non l'ho giocato personalmente, ma trovo particolarmente bella l'estetica da cartone animato in bianco e nero degli anni '30. E naturalmente sono contento per la Disney che questo Topolino dal 2024 non sia più protetto e possa essere utilizzato per opere artistiche di questo tipo.

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«MOUSE: P.I. for Hire»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Phantom Blade Zero»

Miglior musica

Che in questa categoria ci sia «GTA VI» non mi sorprende. Soprattutto dopo le lodi di Domi nel suo ultimo articolo:

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«Grand Theft Auto VI»

«Mixtape»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Phantom Blade Zero»

Miglior sound design

Il collega Luca sarà felice della nomination di Star Wars. Avrebbe voluto giocare al gioco alla Gamescom di Colonia fino allo sfinimento.

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«Resident Evil Requiem»

«Star Wars: Galactic Racer»

Miglior performance

«GTA VI» è ai blocchi di partenza, ma chi prestasse voce e volto ai due protagonisti era finora un segreto rigoroso.

Grazie alle nomination, ora un segreto è stato svelato: Manni L. Perez ha interpretato il ruolo di Lucia Caminos. È stata mostrata nel livestream dei Game Awards perché nominata per il suo ruolo. Del controparte maschile, tuttavia, non c'è ancora traccia: lui rimane a bocca asciutta nelle nomination.

Angela Sant’Albano («Resident Evil Requiem»)

Liam McIntyre («Marvel’s Wolverine»)

Manni L. Perez («Grand Theft Auto VI»)

Patrick Gibson («007 First Light»)

Rahul Kohli («Saros»)

Innovazione nell'accessibilità

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced»

«Forza Horizon 6»

«Gears of War: E-Day»

«Marvel’s Wolverine»

«Rhythm Heaven Groove»

Gioco con impatto sociale

Anche i giochi profondi che fanno riflettere trovano il loro posto ai Game Awards. Il collega Rainer ha trovato «Life is Strange: Reunion» un po' breve, ma ha elogiato la storia riuscita e la colonna sonora grandiosa.

«Big Walk»

«Cairn»

«Forever Ago»

«Life is Strange: Reunion»

«Lily’s World XD»

«Mixtape»

Miglior gioco in costante aggiornamento

Che «The Witcher 3 dopo tutti questi anni sia ancora così coinvolgente ha sorpreso positivamente anche Phil. Ha già provato l'espansione alla Gamescom e ha nutrito il massimo rispetto per CD Projekt Red per il loro lavoro.

«ARC Raiders»

«Final Fantasy XIV»

«Fortnite»

«No Man’s Sky»

«The Witcher 3: Wild Hunt»

Miglior supporto alla community

«Crimson Desert»

«Helldivers II»

«No Man’s Sky»

«The Witcher 3: Wild Hunt»

«Warframe»

Miglior gioco indie

Per i giochi indie vale sempre la pena dare un'occhiata. Spesso ci sono opere particolarmente creative. «Mewgenics!» l'ho provato io stesso e ho trovato l'artwork particolarmente carino. Vale la pena darci un'occhiata soprattutto per l'umorismo e i creativi combattimenti a turni.

«Big Walk»

«Cairn»

«Denshattack!»

«Mewgenics!»

«Mina the Hollower»

Miglior debutto indie

«Dressmaker»

«Esoteric Ebb»

«Orbitals»

«Replaced»

«Silver Pines»

Miglior gioco mobile

«Neverness to Everness» l'ho giocato come gioco per PC e ne sono rimasto entusiasta e allo stesso tempo sopraffatto dalle molte possibilità. Solo l'intro con un'enorme quantità di spiegazioni potrebbe risultare troppo lunga per alcuni, io l'ho trovata divertente. Come gioco mobile, tuttavia, potrebbe essere decisamente più intuitivo.

«Arknights: Endfield»

«Monster Hunter Outlanders»

«Neverness to Everness»

«Pokémon Champions»

«Where Winds Meet»

Miglior gioco VR/AR

«Forefront»

«Into the Radius 2»

«Little Nightmares VR: Altered Echoes»

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City»

«Thief VR: Legacy of Shadow»

Miglior gioco d'azione

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«Gears of War: E-Day»

«Onimusha: Way of the Sword»

«Phantom Blade Zero»

«Saros»

Miglior gioco d'azione/avventura

«007 First Light»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«PRAGMATA»

«Resident Evil Requiem»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Miglior gioco di ruolo

«The Blood of Dawnwalker»

«Final Fantasy Resonance»

«Fire Emblem: Fortune’s Weave»

«Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection»

«Trails in the Sky 2nd Chapter»

Miglior picchiaduro

«2XKO»

«Avatar Legends: The Fighting Game»

«Invincible VS»

«Marvel Tokon: Fighting Souls»

«My Hero Academia: All’s Justice»

Miglior gioco per famiglie

Questa è assolutamente la mia categoria, sia «Pokopia» che il nuovo gioco di Yoshi si sono fatti strada nel mio cuore. Del primo era rimasto estremamente colpito anche il collega Domi.

«Big Walk»

«LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight»

«Nintendo Switch Sports Resort»

«Pokémon Pokopia»

«Yoshi and the Mysterious Book»

Miglior simulatore/strategico

«Planet Zoo 2» l'ho trovato un secondo capitolo davvero riuscito del simulatore economico. Gli animali animati in modo carino, che posso poi liberare nella natura selvaggia, mi hanno conquistato. E il fatto di poter costruire il mio acquario l'ho trovato particolarmente degno di nota. Bellissimo.

«Mewgenics!»

«Planet Zoo 2»

«Pokémon Pokopia»

«Slay the Spire 2»

«Star Wars Zero Company»

Miglior gioco sportivo/di guida

«EA Sports FC 27»

«Forza Horizon 6»

«Nintendo Switch Sports Resort»

«Screamer»

«Star Wars: Galactic Racer»

Miglior gioco multiplayer

Con il collega Kevin ho giocato insieme a «Orbitals». È stato uno di quei giochi che vuoi assolutamente amare, ma che poi ti lascia troppo spesso frustrato. Che sia stato nominato, quindi, mi sorprende solo un po'.

«Big Walk»

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

«Gears of War: E-Day»

«Marathon»

«Meccha Chameleon»

«Orbitals»

Miglior adattamento

«Cyberpunk: Edgerunners 2»

«Fallout (Stagione 2)»

«Mortal Kombat II»

«Resident Evil»

«Il film di Super Mario Galaxy»

Miglior creazione della community

«A Dream of Silence: Revamped» (Baldur’s Gate III)

«Create Aeronautics» (Minecraft)

«Nopixel VV» (Grand Theft Auto Online)

«Star Wars Droid Tycoon» (Fortnite)

«TTK» (Roblox)

Content Creator dell'anno

CDawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Miglior atleta e-sport

Chovy (Gen.G)

Donk (Team Spirit)

Erde (LOUD)

Yatoro (Team Spirit)

ZywOo (Team Vitality)

Miglior gioco e-sport

«Counter-Strike 2»

«Dota 2»

«League of Legends»

«Mobile Legends: Bang Bang»

«VALORANT»

Miglior team e-sport

Gen.G (League of Legends)

LOUD (VALORANT)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (Dota 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Gioco più atteso

«Fable»

«Final Fantasy VII Revelation»

«God of War Laufey»

«Resident Evil Veronica»

«The Witcher IV»

Immagine di copertina: Game Awards

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