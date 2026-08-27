I giochi su disco Xbox ricevono licenze digitali
Microsoft ha annunciato ufficialmente una funzione disc-to-digital per Xbox. Grazie a questa, i giochi su disco verranno integrati con una licenza digitale, rendendoli così giocabili anche su PC e tramite cloud.
Microsoft ha confermato ufficialmente la funzione disc-to-digital, attesa da settimane, di cui avevamo già riferito all'inizio di luglio. In un post su Xbox Wire, l'azienda annuncia che gli Xbox Insider potranno testare la funzione a partire dal 31 agosto. Chi inserisce un disco supportato in una Xbox One o Xbox Series X e avvia il gioco riceverà una licenza digitale. Un rilascio più ampio per tutti i giocatori Xbox seguirà nei prossimi mesi.
La licenza digitale è legata al disco: si trasferisce se il disco viene ceduto. Una volta attivata la licenza, il proprietario beneficia di tutti i vantaggi dei giochi digitali: Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, se supportati dal gioco. Il disco stesso continuerà comunque a funzionare come di consueto.
Secondo Microsoft, la funzione supporta «la maggior parte» dei giochi su disco per Xbox One e Xbox Series X. Il lancio avviene con «migliaia di titoli», che verranno costantemente integrati nel tempo. Non tutti i giochi saranno disponibili fin dall'inizio: gli editori devono dare il loro consenso attivo affinché i loro dischi sblocchino le licenze digitali. I dischi per la Xbox originale e la Xbox 360 sono esclusi dalla funzione.
Sony elimina i dischi nel 2028
L'annuncio di Microsoft segue un annuncio di Sony di non produrre più giochi fisici per Playstation a partire da gennaio 2028. Finora Sony non ha annunciato alcuna funzione comparabile per digitalizzare le collezioni di dischi esistenti.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
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