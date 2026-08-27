Novità e trend 16 12

I giochi su disco Xbox ricevono licenze digitali

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

Microsoft ha annunciato ufficialmente una funzione disc-to-digital per Xbox. Grazie a questa, i giochi su disco verranno integrati con una licenza digitale, rendendoli così giocabili anche su PC e tramite cloud.

Microsoft ha confermato ufficialmente la funzione disc-to-digital, attesa da settimane, di cui avevamo già riferito all'inizio di luglio. In un post su Xbox Wire, l'azienda annuncia che gli Xbox Insider potranno testare la funzione a partire dal 31 agosto. Chi inserisce un disco supportato in una Xbox One o Xbox Series X e avvia il gioco riceverà una licenza digitale. Un rilascio più ampio per tutti i giocatori Xbox seguirà nei prossimi mesi.

La licenza digitale è legata al disco: si trasferisce se il disco viene ceduto. Una volta attivata la licenza, il proprietario beneficia di tutti i vantaggi dei giochi digitali: Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, se supportati dal gioco. Il disco stesso continuerà comunque a funzionare come di consueto.

Secondo Microsoft, la funzione supporta «la maggior parte» dei giochi su disco per Xbox One e Xbox Series X. Il lancio avviene con «migliaia di titoli», che verranno costantemente integrati nel tempo. Non tutti i giochi saranno disponibili fin dall'inizio: gli editori devono dare il loro consenso attivo affinché i loro dischi sblocchino le licenze digitali. I dischi per la Xbox originale e la Xbox 360 sono esclusi dalla funzione.

Sony elimina i dischi nel 2028

L'annuncio di Microsoft segue un annuncio di Sony di non produrre più giochi fisici per Playstation a partire da gennaio 2028. Finora Sony non ha annunciato alcuna funzione comparabile per digitalizzare le collezioni di dischi esistenti.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







