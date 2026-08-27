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Ikea e Xbox trasformano il controller in un complemento d'arredo

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

Con Yxstaby, Ikea e Xbox lanciano insieme mobili e accessori per la casa dedicati ai gamer. Alcuni prodotti riprendono le forme del controller Xbox, mentre altri sono pensati per integrare l'hardware da gaming negli spazi abitativi in modo più discreto.

La collezione in edizione limitata comprende nove prodotti e sarà lanciata nell'ottobre 2026. In Svizzera, Ikea venderà la collezione Yxstaby sia nei suoi negozi di arredamento che online.

Dall'analogico allo sgabello

L'influenza di Xbox è più evidente nello sgabello a forma di levetta analogica (thumbstick). Per la sua forma, i designer hanno utilizzato i dati 3D originali del controller. Di conseguenza, lo sgabello ricorda una levetta analogica notevolmente ingrandita e può essere leggermente inclinato mentre ci si siede. Anche la superficie strutturata della levetta si ritrova sulla seduta.

Con lo sgabello, un piccolo elemento di controllo del controller diventa un vero e proprio complemento d'arredo.

Fonte: Ikea

Altri prodotti riprendono elementi noti del controller. Il tasto direzionale, il cosiddetto D-pad, funge ad esempio da modello per un cuscino verde e un vassoio in acciaio inossidabile. Una bacheca a specchio completa la serie e offre spazio per controller, action figure e altri oggetti da collezione.

Il riferimento al gaming è meno evidente nei mobili più grandi. Un supporto TV su ruote è dotato di spazio sul retro per accessori e cavi. È possibile spostarlo insieme al televisore in tutta la stanza. Secondo Ikea, si tratta del primo supporto TV mobile di questo tipo nell'assortimento.

Console, ciabatta e cavi possono essere riposti direttamente dietro il televisore.

Fonte: Ikea

A questo si aggiungono un tavolino con spazio per riporre i controller durante la ricarica, una poltrona da gaming leggera e un supporto per monitor per uno o due schermi. Quest'ultimo offre ripiani aggiuntivi per smartphone, cuffie e controller.

Più spazio per gli accessori da gaming

Per gli spazi più piccoli è disponibile anche un supporto per laptop con spazio integrato. Qui trovano posto controller, cavi e altro hardware. Il coperchio può essere utilizzato come base per un computer portatile.

Dal punto di vista estetico, Ikea punta principalmente su bianco, nero e beige, completati da accenti verdi. L'idea alla base è quella di integrare maggiormente i mobili da gaming negli spazi abitativi condivisi. L'obiettivo è che sembrino meno attrezzature da gaming classiche e che siano più facili da combinare con l'arredamento esistente.

La poltrona da gaming bianca con il cuscino D-pad verde mostra la combinazione di colori ricorrente della collezione.

Fonte: Ikea

In Germania, la vendita inizierà il 1° ottobre nei negozi Ikea e il 15 ottobre online. Lo sgabello a forma di levetta costa 39,99 euro, il cuscino D-pad 14,99 euro e il supporto TV mobile 99,99 euro. Con 129 euro, il tavolino è il prodotto più costoso della serie.

Per la Svizzera, Ikea ha finora indicato solo ottobre come data di inizio delle vendite. L'azienda non ha ancora pubblicato i prezzi.

Immagine di copertina: Ikea

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