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Hack di Binance: le tracce portano in Corea del Nord

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 2.11.2026

Degli hacker hanno rubato valuta digitale per un valore di oltre sei miliardi di dollari americani su Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. Il fornitore risarcirà quasi completamente il danno, ma non immediatamente. L'FBI sospetta di un gruppo di hacker nordcoreani.

Dopo il più grande attacco hacker della storia nel mondo delle criptovalute, iniziano le operazioni di pulizia. La cosa più importante: da domenica è possibile tornare a prelevare i propri fondi. Ma solo gradualmente, a seconda della valuta. L'exchange di criptovalute Binance sta inizialmente sbloccando per il trading le valute principali e più richieste, come Bitcoin, Ether e Doge, oltre a una parte delle stablecoin USDT e USDC. Altre seguiranno in seguito.

Dopo lo shock dell'enorme deflusso e la garanzia di Binance di risarcire i danni, molti investitori hanno voluto mettere al sicuro i propri beni fin dal primo giorno. Solo nella giornata di domenica sono stati prelevati dalla piattaforma circa 3,6 miliardi di dollari. Secondo Binance, si tratta solo del due percento circa di tutti i fondi depositati sull'exchange. Questa affermazione è smentita dal servizio di analisi DefiLama, il cui rapporto parla di un deflusso di circa 5,81 miliardi di dollari. Oggi Binance dovrebbe pubblicare documenti che rivelano il patrimonio effettivo dell'exchange, in modo che i clienti possano verificare se i loro saldi sono completamente coperti.

Come è potuto accadere?

Le prime indagini hanno mostrato che gli hacker hanno preparato l'azione per almeno un giorno e mezzo. Hanno colpito la sera del 29 ottobre alle 21:00. Hanno ottenuto l'accesso ai portafogli digitali che Binance utilizza solitamente per gestire i prelievi dei clienti, ordinando a questi conti di trasferire denaro a se stessi. Hanno sottratto gran parte dei 6,3 miliardi in soli 20 minuti.

Al momento non è del tutto chiaro come gli autori abbiano potuto ottenere l'accesso al sistema. Binance ipotizza che tutto sia iniziato con il portatile compromesso di un dipendente. Solo nella notte Binance ha confermato l'attacco. Intorno all'1:30 del mattino, l'exchange ha bloccato tutti i depositi e i prelievi. Inizialmente l'azienda aveva assicurato che tutti i fondi dei clienti erano al sicuro. Più tardi ha ammesso che non era così, ma che Binance avrebbe risarcito tutti i danni.

Dietro le quinte si è consumata una corsa contro il tempo degna di un film per recuperare il denaro: una parte del denaro rubato consisteva in cosiddette stablecoin, ovvero criptovalute ancorate al dollaro statunitense. Le aziende dietro queste valute possono bloccare i fondi, cosa che hanno effettivamente fatto, congelando circa tre miliardi di dollari. Nel frattempo, gli hacker hanno cercato di convertire il denaro in altre criptovalute prima che venisse congelato. Secondo TRM Labs, 2,4 miliardi di dollari sono andati persi in questo modo.

L'incidente ha avuto un impatto anche sul valore delle valute. Il Bitcoin è sceso temporaneamente sotto i 77.000 dollari, toccando il livello più basso da metà settembre.

Gli analisti e l'FBI puntano il dito contro la Corea del Nord

Già nella prima notte, gli analisti di TRM Labs hanno attribuito l'attacco al gruppo di hacker nordcoreano «TraderTraitor». Sabato l'FBI ha confermato il sospetto. Gli investigatori hanno osservato il gruppo mentre convertiva il denaro rubato. Si ritiene che lo stesso gruppo abbia già messo a segno un colpo nel 2025, sottraendo 1,5 miliardi di dollari dall'exchange di criptovalute Bybit.

Kim Jong-un trae profitto dall'attacco? I gruppi di hacker nordcoreani lavorano spesso per conto del governo.

Fonte: Shutterstock

Binance comunica oggi che il 95 percento del danno finanziario è già stato risarcito. A tal fine, l'exchange ha riacquistato le monete con fondi propri provenienti da un fondo di emergenza. Il resto dovrebbe seguire. L'azienda intende inoltre presentare un rapporto dettagliato sugli eventi una volta conclusa l'indagine.

Immagine di copertina: Shutterstock

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