Novità e trend 17 4

Dopo l'attacco hacker al fondo pensione: cosa succede ora?

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 27.10.2026

L'Incaricato federale della protezione dei dati ha aperto un'indagine formale contro la PK Softech AG. Secondo quanto riportato dai media, degli hacker hanno sottratto dati di oltre 100 000 dipendenti federali presso il fornitore di software di Publica.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) mette nel mirino la PK Softech AG. L'azienda basilese sviluppa software per casse pensioni. L'8 ottobre, l'impresa ha segnalato all'IFPDT un attacco alla propria infrastruttura IT. Ora l'IFPDT ha avviato un'indagine contro PK Softech.

Cosa è successo?

Alla fine di settembre, dei criminali informatici hanno violato i sistemi di PK Softech, sottraendo dati di diverse casse pensioni e dei loro assicurati, tra cui quelli di Publica, la cassa pensione della Confederazione. Dopo la segnalazione dell'8 ottobre e un chiarimento preliminare informale con la vittima Publica, è stata avviata l'indagine ordinaria per il sospetto di violazioni della legge sulla protezione dei dati.

L'IFPDT intende innanzitutto determinare quali dati personali le casse pensioni avessero effettivamente affidato a PK Softech. Inoltre, l'autorità sta verificando su quale base giuridica siano avvenuti tali trasferimenti di dati, come le parti coinvolte li abbiano implementati e quali (e quanti) dati siano stati effettivamente sottratti.

L'IFPDT Adrian Lobsiger avvia un'indagine.

Fonte: edoeb.admin.ch

L'IFPDT Adrian Lobsiger non esclude di estendere in seguito l'indagine su PK Softech agli organi federali (ad esempio Publica), come dichiarato al Blick. Anche il numero di violazioni della sicurezza dei dati segnalate è aumentato notevolmente: nel 2026 sono state 455 finora, contro le sole 343 segnalazioni dell'intero 2025. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, queste sono riconducibili a errori umani.

Chi sono i criminali informatici?

Come riporta il Tages-Anzeiger, gli autori sarebbero membri del gruppo «Akira». In questo attacco avrebbero sottratto circa 100 gigabyte di dati, per i quali il gruppo chiede ora un riscatto. Se le autorità colpite non pagheranno, il gruppo minaccia di vendere i dati o di pubblicarli sul darknet.

Il problema è che si tratta di dati che riguardano praticamente tutti gli attuali ed ex dipendenti della Confederazione: oltre 100 000 persone. La raccolta di dati comprende nomi, date di nascita, numeri AVS, indirizzi, dati salariali, numeri di telefono, indirizzi e-mail e coordinate bancarie. Inoltre, stato civile e dati su partner e, in parte, figli.

Come scrive Watson, gli uffici federali temono un pericolo per alcuni dipendenti, come quelli del Servizio delle attività informative della Confederazione, della Polizia federale o del gruppo «Difesa nel DDPS». Esiste il rischio che gruppi criminali possano, ad esempio, rintracciare persone con identità di copertura. Anche il Ministero pubblico della Confederazione sta indagando su questo aspetto.

Altri dipendenti o ex dipendenti sono invitati a prestare attenzione ai tentativi di phishing.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

Mi piace questo articolo! A 17 persone piace questo articolo







