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Dopo l'attacco hacker ai fondi pensione: sono coinvolte anche altre casse pensioni?

Degli hacker hanno attaccato un fornitore di software della cassa pensioni federale Publica. Potrebbero aver sottratto numeri AVS, salari e averi di previdenza. Anche le casse pensioni bernesi segnalano ora un attacco. Altre casse pensioni stanno verificando se sono tra le parti lese.

Come reso noto la scorsa settimana, ignoti hanno attaccato l'azienda PK Softech, che fornisce software alla Cassa pensioni della Confederazione. Nonostante l'azienda abbia scollegato dalla rete l'infrastruttura interessata e abbia coinvolto esperti esterni, durante l'attacco sono stati sottratti dati di Publica e dei suoi assicurati. PK Softech conferma tuttavia che la fuga di dati riguarda solo il proprio sistema e non quello dei suoi clienti (ovvero la stessa Cassa pensioni Publica).

Qual è la situazione presso altre casse pensioni?

PK Softech annovera tra i suoi clienti anche altre casse pensioni. Tra queste figurano:

la Cassa pensioni bernese (BPK)

la Cassa di previdenza per il personale docente bernese (BLVK)

la Cassa pensioni Migros

la Cassa pensioni Posta

la Cassa pensioni Syngenta

Diverse di queste casse pensioni stanno attualmente verificando, insieme a PK Softech, se siano stati sottratti anche dati dei loro assicurati. Venerdì, il Cantone di Berna ha segnalato un ulteriore attacco a una società di software esterna delle casse bernesi. Al momento non vi sono indicazioni di dati rubati, ma la situazione è in fase di verifica e, se necessario, verranno fornite ulteriori informazioni.

I clienti di Publica hanno dovuto subire una fuga di dati.

Fonte: https://www.publica.ch/

Quali dati sono finiti in rete?

Publica ha già informato proattivamente gli assicurati tramite newsletter. Le persone che percepiscono già una rendita sono state informate anche per lettera. Come riportato dal portale Watson, i seguenti dati potrebbero essere stati interessati dall'incidente:

Nome, data di nascita e numero AVS

Indirizzo

Numeri di telefono e indirizzi e-mail

Dati previdenziali (salario, guadagno assicurato, avere di previdenza)

Informazioni sullo stato civile e sul partner

Non è ancora chiaro se siano interessati effettivamente tutti gli assicurati e i beneficiari di una rendita (circa 110 000 persone). L'unica certezza è che i fondi previdenziali sono al sicuro e vengono gestiti e pagati come di consueto. Presso Publica sono assicurati i dipendenti dell'amministrazione federale e parte del personale del Politecnico federale (ETH). Se rientri tra questi, Publica consiglia di prestare particolare attenzione nel prossimo periodo a e-mail o messaggi SMS che riguardano presumibilmente la tua cassa pensioni. Potrebbe trattarsi di tentativi di phishing.

Immagine di copertina: https://www.publica.ch/

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