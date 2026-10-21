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Ginevra tramite prompt: uno sviluppatore fa ricreare l'intero cantone come mappa 3D in tempo reale

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 21.10.2026

Con il supporto di 15 agenti IA, lo sviluppatore svizzero Arnaud Ricci ha dato vita al Cantone di Ginevra in tre dimensioni nel browser, includendo meteo in tempo reale, traffico in diretta e viste storiche dettagliate.

A volte i piccoli progetti amatoriali sfuggono un po' di mano e diventano, in modo imprevisto, sempre più estesi. E all'improvviso ti ritrovi ad aver creato una rappresentazione tridimensionale del cantone svizzero di Ginevra, completa di meteo in tempo reale, trasporti pubblici ed eventi in corso. È più o meno così che è nato il progetto Geneva 3D dello sviluppatore Arnaud Ricci. Puoi visualizzare la vista tridimensionale in tempo reale di Ginevra direttamente nel tuo browser.

In realtà, Ricci voleva solo rappresentare la rete dei trasporti pubblici ginevrini, ma dopo il lancio nel luglio 2026, il progetto si è arricchito sempre di più. Per i dati in tempo reale integrati, utilizza informazioni disponibili pubblicamente provenienti da oltre 15 istituzioni, tra cui MeteoSvizzera, altri enti federali e la NASA. I dati elaborati possono essere visualizzati nella mappa. Tra le altre cose, è possibile vedere la vegetazione, i lampioni, un'alternanza giorno-notte basata sul tempo reale, uno strato meteorologico con gocce di pioggia in caso di maltempo e le temperature attuali delle stazioni di misurazione.

Le posizioni visibili dei veicoli non si basano interamente su dati GPS, ma sono in parte calcolate a partire dagli orari e dalle informazioni in tempo reale. Il traffico stradale funziona in modo simile: Ricci utilizza i dati di stazioni di conteggio ufficiali, sulla base dei quali il software simula veicoli fittizi. Viene inoltre tenuto conto del fatto che di notte e nei giorni festivi circolano meno camion.

I veicoli sulle strade sono simulati, ma basati su dati di traffico reali.

Fonte: Arnaud Ricci

Implementazione rapida grazie all'IA

Il fatto che un progetto del genere possa essere realizzato nel tempo libero da una sola persona in così poco tempo è possibile solo grazie all'IA. Ricci non ha programmato Geneva 3D a mano, ma ha affidato il lavoro a un massimo di 15 agenti, basati principalmente sui modelli Claude di Anthropic. Per farlo, ha comunicato con un agente principale, che ha delegato i compiti necessari agli altri agenti.

Nell'"ICTJournal" è possibile leggere di più sulla nascita di Geneva 3D. Ricci stima che, senza l'aiuto degli agenti, la realizzazione del progetto avrebbe richiesto dai due ai tre anni.

Gli agenti si sono quindi fatti carico della maggior parte del lavoro di routine, mentre Ricci si è concentrato sull'architettura, il coordinamento e il controllo qualità. Soprattutto nello sviluppo della rappresentazione visiva, gli agenti hanno raggiunto i loro limiti, riferisce. Poiché non potevano valutarla direttamente, Ricci li ha fatti scattare e analizzare degli screenshot. Tuttavia, con le animazioni in tempo reale, questo ha talvolta causato problemi. Sono stati necessari interventi manuali, ad esempio per le ombre proiettate dagli oggetti tridimensionali.

La rappresentazione 3D nel browser si basa sulla libreria JavaScript Three.js. Ciò consente a Geneva 3D di essere visualizzato su molti dispositivi senza dover installare alcun software speciale. Il rendering dei dati grafici avviene sul tuo dispositivo, non sul server. Come per Google Maps e altri fornitori di mappe, è possibile attivare e disattivare diversi database per non sovraccaricare la vista.

Durante il lavoro su Geneva 3D, Ricci ha continuato a sviluppare il progetto con funzioni e viste aggiuntive. Ciò ha richiesto diverse ristrutturazioni del codice. Oltre alla vista in tempo reale, è possibile attivare anche una ricostruzione tridimensionale di Ginevra intorno al 1850. Nonostante l'uso intensivo, i costi per gli agenti IA sono rimasti "modesti", afferma Ricci. Geneva 3D rimarrà gratuito per il pubblico.

Immagine di copertina: Arnaud Ricci

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