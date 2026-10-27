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Microsoft offre una buonuscita a 60.000 dipendenti per la rivoluzione dell'IA

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 27.10.2026

Microsoft offre una buonuscita volontaria a circa 60.000 dipendenti. Si tratta del secondo programma di questo tipo nei 51 anni di storia dell'azienda. Il motivo: il gruppo sta investendo miliardi nell'infrastruttura di intelligenza artificiale e vuole ridurre i costi del personale per finanziarla.

Il colosso tecnologico si trova di fronte a un conto salatissimo. Microsoft sta investendo circa 145 miliardi di dollari quest'anno in data center e chip per l'IA, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Denaro che deve arrivare da qualche parte. Per questo motivo, l'azienda intende ridurre i costi a medio termine e sta offrendo a circa 60.000 dipendenti una buonuscita volontaria. La responsabile delle risorse umane, Amy Coleman, definisce questa mossa in un post sul blog ufficiale come "maggiore flessibilità". Tuttavia, analisti e media vedono la vera ragione negli enormi investimenti nell'IA. Le buonuscite rappresentano la leva finanziaria per sostenere tali spese.

Cosa offre esattamente Microsoft

Il programma si chiama ufficialmente "Voluntary Exit Offer", ovvero "offerta di uscita volontaria". Sono coinvolti i team delle aree IA (AI Experiences), Copilot, Finanza, Risorse Umane, Xbox e Windows. Il fatto che siano coinvolti anche i team dedicati all'IA dimostra quanto sia rigorosa la politica di risparmio: nessuno è escluso. Chi lavora in questi team e appartiene a un livello di carriera interno pari o inferiore a 70 (il che include professionisti esperti e quadri intermedi, ma non i top manager) può accettare l'offerta. Non sono invece interessati i settori Marketing, Vendite, Sicurezza IT e Commercial Business.

Chi accetta l'offerta riceve una buonuscita calcolata secondo una formula precisa e lascerà l'azienda il 31 dicembre 2026. Essa consiste in 60 giorni di stipendio base più una settimana per ogni sei mesi di anzianità lavorativa. I dipendenti con livelli salariali più elevati riceveranno una buonuscita maggiore, fino a un massimo di 39 settimane. I dipendenti devono decidere entro l'inizio di dicembre.

Notevole è anche la portata dell'iniziativa. Si tratta già del secondo programma di buonuscita volontaria di quest'anno. Nell'aprile 2026 c'è stato il primo programma di buonuscita volontaria nella storia dell'azienda. Era rivolto a circa 8.750 dipendenti statunitensi che soddisfacevano determinati criteri di età e anzianità di servizio. Più del 30 percento degli aventi diritto ha accettato. Microsoft stessa non cita cifre concrete nel suo memo. I dati relativi ai 60.000 dipendenti provengono da rapporti mediatici concordanti.

Il vero prezzo dell'offensiva IA

Il fatto che Microsoft investa miliardi nell'IA e contemporaneamente voglia ridurre il personale non è una contraddizione, ma una decisione strategica. Le buonuscite non sono un segno di debolezza, ma uno strumento per orientare finanziariamente l'azienda verso il futuro.

Nei media si parla spesso in questo contesto di "paracadute d'oro". A rigore, però, è il termine sbagliato. Un paracadute d'oro protegge i dirigenti in caso di acquisizione. Ciò che Microsoft offre qui è una "stretta di mano d'oro" (golden handshake), che si riferisce a una generosa buonuscita in caso di dimissioni volontarie.

Tutto ciò non è privo di ironia. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, che non ricopre più alcun ruolo ufficiale in azienda, ha recentemente messo in guardia da questo sviluppo in un intervista: "La struttura degli incentivi è sbagliata. Dice: assumi il robot, licenzia l'umano e non guardarti indietro". L'avvertimento è stato pubblicato domenica, un giorno prima che Microsoft annunciasse le buonuscite lunedì. Proprio l'uomo che è diventato multimiliardario con questo sistema critica a distanza la stessa pratica che porta avanti la sua opera di una vita.

Quanto è davvero volontaria l'offerta?

Gli osservatori dubitano della volontarietà di tali programmi. Chi rifiuta l'offerta deve mettere in conto, nella situazione attuale, di poter essere licenziato in seguito per motivi aziendali. Sui social media, i dipendenti riferiscono il timore che un rifiuto possa avere conseguenze negative in futuro.

Il titolo Microsoft è salito dell'1,54 percento il 26 ottobre. Tuttavia, quel giorno i mercati tecnologici sono stati trainati da un ampio rally dell'IA, innescato dall'annuncio di una quotazione in borsa dell'azienda di IA Anthropic. Le buonuscite dovrebbero comunque essere state accolte positivamente dagli investitori, poiché sottolineano la disciplina dei costi di Microsoft.

Immagine di copertina: Ken Wolter / Shutterstock

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