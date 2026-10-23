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Il mercato dei PC crolla: le consegne scendono del 21 percento, e nel trimestre natalizio andrà ancora peggio

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 23.10.2026

I costosi chip di memoria stanno divorando il mercato dei PC. Nel terzo trimestre del 2026, le spedizioni globali sono diminuite del 21 percento. Per il quarto trimestre, gli analisti di mercato prevedono addirittura un calo del 27 percento.

La crisi dello stoccaggio ha colpito il mercato dei PC, e con estrema violenza. Secondo i dati preliminari di Counterpoint Research, nel terzo trimestre del 2026 sono stati spediti a livello globale solo 57 milioni di PC. Si tratta di un calo del 21 percento rispetto all'anno precedente. Rispetto al secondo trimestre, il calo è del 13,8 percento. Il motivo: i costosi chip di memoria e altri componenti stanno facendo lievitare i prezzi dei dispositivi. Molti clienti preferiscono attendere.

I clienti privati si trattengono

La domanda è particolarmente debole tra i privati. Con i prezzi attuali, per molti non vale semplicemente la pena sostituire il vecchio dispositivo. La situazione è migliore per le aziende: continuano a sostituire i propri dispositivi e a passare a Windows 11. Tuttavia, questo non è sufficiente a compensare il calo.

Inoltre, nel terzo trimestre del 2025 le vendite erano state superiori alla media. Molti clienti avevano acquistato nuovi dispositivi prima della fine del supporto di Windows 10. Questo elevato valore di confronto aggrava il calo.

Lenovo rimane in testa, HP perde di più

La classifica dei maggiori produttori rimane invariata, ma le perdite sono distribuite in modo disomogeneo:

Lenovo: 15 milioni di dispositivi, 26,3 percento di quota di mercato, meno 23 percento

HP: 10,3 milioni di dispositivi, 18,1 percento di quota di mercato, meno 31 percento – il calo maggiore tra i primi 5

Dell: 7,6 milioni di dispositivi, 13,3 percento di quota di mercato, meno 25 percento

Apple: 5,6 milioni di dispositivi, 9,8 percento di quota di mercato (anno precedente: 8,7 percento), meno 11 percento

Asus: 5,2 milioni di dispositivi, 9,2 percento di quota di mercato (anno precedente: 7,8 percento), meno 7 percento

Insieme, i cinque produttori detengono il 76,7 percento del mercato. Tutti gli altri fornitori hanno spedito 13,3 milioni di dispositivi, un calo del 16 percento.

Apple e Asus tengono meglio

I vincitori, in termini relativi, sono Apple e Asus. Entrambi perdono meno del mercato e guadagnano quote. Per Apple, secondo Counterpoint, il MacBook Neo ha contribuito ad attutire il calo. Asus registra il calo minore tra i primi 5 e cresce addirittura del 19,4 percento rispetto al trimestre precedente.

Dell, al contrario, dimostra che nemmeno il settore aziendale è al riparo dalla crisi. Nonostante la domanda stabile da parte delle aziende, il produttore ha perso un quarto delle sue spedizioni.

Andrà peggio?

Sì. Counterpoint prevede per il quarto trimestre del 2026 un calo del 27 percento rispetto all'anno precedente. Per il 2027, gli analisti si aspettano, su base annua, circa lo stesso numero di spedizioni del 2026. Non si tratta di una ripresa, ma di un assestamento su un livello più basso.

L'analista di Counterpoint David Naranjo parla di un adattamento strutturale: costi più elevati, prezzi più alti e una maggiore durata di utilizzo stanno cambiando il mercato in modo permanente. Di conseguenza, vinceranno quei produttori che sapranno coniugare innovazione, prezzi equi, una catena di approvvigionamento intatta e un reale valore aggiunto.

Per gli acquirenti questo significa: chi ha bisogno di un PC non dovrebbe sperare in un calo dei prezzi. E chi può utilizzare il proprio dispositivo ancora per un anno o due, probabilmente dovrebbe farlo.

Immagine di copertina: Shutterstock / Andrey_Popov

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