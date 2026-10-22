Novità e trend 13 3

25 Milliarden US-Dollar Strafe für Meta

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 22.10.2026

Lo scandalo di Cambridge Analytica del 2018 torna a perseguitare Mark Zuckerberg otto anni dopo. Un tribunale del New Mexico ha condannato Meta a una multa che eroderebbe quasi la metà dell'utile annuale.

Meta dovrà pagare una multa di 25 miliardi di dollari nello stato americano del New Mexico. Un giudice ha condannato il gruppo per aver ingannato gli utenti in relazione allo scandalo Cambridge Analytica. In quell'occasione, i dati di milioni di profili Facebook erano stati utilizzati impropriamente per influenzare potenziali elettori di Trump con messaggi mirati.

A settembre, una giuria aveva stabilito che Meta aveva violato la legge sulla tutela dei consumatori del New Mexico più di 43 milioni di volte. Nello specifico, il gruppo avrebbe tratto in inganno la propria clientela riguardo alle modalità di protezione dei dati degli utenti e alla prevenzione di disinformazione e incitamento all'odio sulla piattaforma. La legge consente sanzioni fino a 5.000 dollari per ogni violazione. Teoricamente, sarebbero stati possibili oltre 219 miliardi di dollari. Il giudice ha fissato la somma a 25 miliardi. Il denaro sarà interamente destinato al sistema scolastico dello stato.

Meta: «Tassa sulla libertà di espressione»

Meta respinge le accuse e intende presentare ricorso. Il capo dell'ufficio legale, C.J. Mahoney, parla di una «tassa sulla libertà di espressione» che rende le attività commerciali in New Mexico «quasi impossibili». Il procuratore generale del New Mexico, Raúl Torrez, sottolinea invece che il caso dimostra che nessuna azienda è «troppo potente per essere chiamata a rispondere delle proprie azioni».

La sentenza si inserisce in una serie di procedimenti costosi. In un precedente processo in New Mexico, Meta era già stata condannata a pagare quasi un miliardo di dollari per i rischi legati ai minori. Separatamente, il gruppo ha raggiunto un accordo transattivo di circa 18 miliardi di dollari con un gruppo di stati americani su questioni relative alla protezione dei giovani.

Novità e trend 17 miliardi di multa e limite di tempo: Meta cerca di limitare i danni Florian Bodoky 28 like 28 15 commenti 15

Se la multa non venisse annullata dalla corte d'appello, non rappresenterebbe un rischio esistenziale per Meta, ma sarebbe certamente dolorosa. Corrisponde a circa il 40 percento dell'utile annuale del 2025, che è stato di 60,5 miliardi. Nel terzo trimestre del 2026, il gruppo ha registrato un fatturato di 64,6 miliardi di dollari e un utile netto di 9,86 miliardi di dollari.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo







