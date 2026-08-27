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17 miliardi di multa e limite di tempo: Meta cerca di limitare i danni

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

Meta deve agire: negli Stati Uniti è ora in vigore un limite di utilizzo giornaliero di due ore per Facebook e Instagram. Inoltre, sono previste sanzioni pecuniarie pari a 17 miliardi di dollari. Ciononostante, Meta è fortunata.

Nel grande processo contro Meta – 47 dei 50 stati facevano parte dei querelanti – è stato raggiunto un accordo. Gli stati querelanti accusavano il gruppo di mettere attivamente a rischio la salute mentale dei giovani con Facebook e Instagram. Nello specifico, ciò avverrebbe attraverso funzioni che creano dipendenza sui portali. Il processo viene ora archiviato. In cambio, Meta si impegna a pagare una sanzione di 17,1 miliardi di dollari e ad apportare alcune modifiche alle funzioni di Facebook e Instagram.

Anche i concorrenti dovranno pagare

I circa 17 miliardi di dollari sono suddivisi in diversi pagamenti. Inizialmente, Meta pagherà un importo di dodici miliardi, ripartito su dieci anni. I restanti cinque miliardi circa saranno dovuti solo se la concorrenza accetterà accordi simili. Vale a dire: SnapChat, TikTok e YouTube.

Meta ha preteso questa condizione in questo accordo. Perché se Meta fosse l'unica azienda ad adottare queste nuove limitazioni funzionali, i giovani passerebbero ad altre piattaforme. Di conseguenza, Meta perderebbe denaro. Ciò incentiva anche altre aziende ad accettare tali accordi e "multe forfettarie". Il rischio che la somma richiesta in giudizio sia altrimenti più alta è grande.

Indipendentemente da questa sanzione, Meta effettuerà un pagamento allo Stato del Texas a causa di accuse simili in un procedimento separato. Il denaro dovrebbe confluire, tra l'altro, in servizi psicologici per i giovani e programmi scolastici di sensibilizzazione.

Cosa deve cambiare Meta sulle piattaforme?

Negli Stati Uniti cambiano ora diverse cose. Meta ferma il "doomscrolling", ovvero lo scorrimento continuo e senza fine attraverso milioni di video. Inoltre, l'azienda introduce un limite di utilizzo di due ore al giorno sulle sue piattaforme. Ci sono restrizioni anche per quanto riguarda l'orario: tra mezzanotte e le sei del mattino, così come durante l'orario scolastico fino alle 15:00, non verranno inviate notifiche push. Per quanto riguarda i contenuti, Meta limita inoltre i filtri di bellezza e i contatori di like e punta su un nuovo sistema ampliato di verifica dell'età. Se TikTok e simili dovessero accettare tali limiti, Meta ridurrà addirittura la durata di utilizzo giornaliera a un'ora al giorno. Per l'Europa, il tutto non dovrebbe avere conseguenze immediate. Tuttavia, non è ancora chiaro come si evolverà la situazione.

Conclusione: Meta se la cava a buon mercato

Con questo accordo, Meta fa certamente alcune concessioni. Queste sono però chiaramente calcolate. In questo modo, infatti, pongono fine a un procedimento in cui inizialmente era stata richiesta una sanzione di 200 miliardi. Anche un altro procedimento dello Stato del Tennessee – che riguardava i diritti dei consumatori – è stato archiviato.

La situazione è diversa per le cause private: alcuni distretti scolastici e singoli individui stanno facendo causa, tra l'altro, anche contro Meta. I primi procedimenti inizieranno già a ottobre. L'esito si farà attendere ancora per un po' ed è incerto.

Immagine di copertina: Shutterstock

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