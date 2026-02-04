Novità e trend 9 0

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 4.2.2026

Con "High on Life 2", "Avowed" e "Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii", l'Xbox Game Pass conterrà grandi nomi nel febbraio 2026: dagli sparatutto ai giochi di ruolo.

L'Xbox Game Pass ha bisogno di nuovi giochi, anche nel mese dell'amore. Giusto in tempo per San Valentino, Microsoft espande ancora una volta il suo abbonamento e ti offre undici titoli freschi che renderanno più vario il febbraio 2026. Dai giochi di corse adatti alle famiglie, agli eccentrici sparatutto fantascientifici e ai potenti giochi di ruolo fantasy, la selezione è colorata come un mazzo di fiori per il 14 febbraio.

Quali sono i livelli disponibili con l'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Come un drago: Yakuza piratesco alle Hawaii»

Quando: 03 febbraio

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



In «Like A Dragon: Piratesco Yakuza alle Hawaii», le familiari meccaniche di gioco di Yakuza si fondono con un'ambientazione insolita: le isole tropicali delle Hawaii. Il gioco combina la classica azione di strada con le avventure piratesche in mare e si concentra su un colorato mondo aperto caratterizzato da città, spiagge e influenze locali.

Il titolo offre sistemi di combattimento che combinano abilità nel combattimento corpo a corpo con elementi tattici e numerose attività secondarie che vanno dai minigiochi alle missioni della storia. I personaggi forti sono al centro della narrazione e regalano momenti sia umoristici che drammatici.

Colleague Domagoj ha provato il gioco ed è rimasto positivamente impressionato.

Recensione Aaargh! «Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii» è un sogno piratesco meraviglioso di Domagoj Belancic

«Madden NFL 26»

Quando: 05 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Ultimate, PC Game Pass

Poco prima del Super Bowl di quest'anno, «Madden NFL 26» ti porta direttamente nella sua fase calda della stagione di football. Il gioco si concentra ancora una volta su un mix di realismo e dinamismo. Gli sviluppatori continuano a perfezionare le animazioni, la fisica delle collisioni e le reazioni dell'IA, avvicinando il gioco ai processi reali del campionato. Il gioco arriva davvero a un livello superiore.

La modalità franchigia è il vero punto di forza del gioco: Gestisci le squadre, negozia i contratti, sviluppa i giocatori e reagisci agli infortuni o alle fluttuazioni di forma della tua squadra.

Opinione Non mi interessa «Madden NFL», preferisco giocare a «College Football» di Kim Muntinga

«Paw Patrol Rescue Wheels: Championship»

Quando: 05 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmare

Come: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass



Il titolo adatto alle famiglie si concentra sulla facile accessibilità e sul divertimento di guida colorato con i noti personaggi dei Paw Patrol. In «Rescue Wheels: Championship», i bambini - e i fan più giovani - partecipano a gare e mini-missioni progettate secondo lo stile della serie.

Ogni personaggio dei Paw Patrol è un cane che si muove in un'unica direzione.

Ogni personaggio canino ha le proprie abilità che portano vantaggi durante le gare. I percorsi variano tra spiaggia, città e foresta e includono ostacoli innocui e oggetti da collezionare per motivare i giocatori più giovani.

«Relooted»

Quando: 10 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Con «Relooted» ottieni uno sparatutto arcade deliberatamente progettato per un gameplay veloce e semplice. La presentazione ha un'atmosfera di ispirazione retrò, ma utilizza effetti moderni e un design dinamico dei livelli.

Combatti attraverso aree generate proceduralmente in round brevi e intensi che ti pongono sempre nuove sfide. Diverse armi, potenziamenti e abilità temporanee consentono stili di gioco flessibili. La breve durata dei singoli round, in particolare, ti invita a ricominciare più volte per ottenere un equipaggiamento migliore o punteggi più alti.

«BlazBlue Entropy Effect X»

Quando: 12 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



In «BlazBlue Entropy Effect X» puoi aspettarti un gioco di combattimento in 2D che combina elementi classici del genere con strutture roguelite moderne. Invece di duelli in arena, ti muoverai attraverso livelli a scorrimento laterale in cui dovrai superare ondate di nemici, passaggi su piattaforme e sfide sempre diverse.

Le familiari e veloci combo della serie «BlazBlue»vengono mantenute, ma sono ampliate da potenziamenti liberamente selezionabili, moveset variabili e varianti di livello procedurali. Ogni corsa è sensibilmente diversa: nuove abilità rafforzano i tuoi attacchi, modificano il tuo tempismo o aprono stili di gioco alternativi.

«Roadside Research» (Anteprima di gioco)

Quando: 12 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Roadside Research» viene rilasciato come titolo di anteprima (in altre parole: Early Access) e si concentra su una combinazione di esplorazione, elementi di mistero ed esperimenti narrativi. Si viaggia attraverso ambienti ampi in cui si osservano fenomeni insoliti, si raccolgono dati e si scoprono indizi per una storia generale. Il focus è meno sull'azione e più sulla scoperta passo dopo passo di un mondo che oscilla tra la fantascienza e l'atmosfera surreale.

«Starsand Island»

Quando: 12 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Starsand Island» ti invita a entrare in un mondo isolano e rilassato e adotta un approccio calmo e decelerato. In questo gioco di simulazione di vita, costruisci la tua vita sull'isola, scopri i segreti, raccogli le risorse, coltiva le relazioni con i personaggi e sviluppa il tuo ambiente poco a poco. Il gioco attribuisce grande importanza a un'atmosfera armoniosa, a immagini colorate e a un delicato accompagnamento musicale. Molti sistemi - dal crafting alle routine quotidiane - sono volutamente mantenuti semplici

«High on Life 2»

Quando: 13 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Il folle sparatutto continua lo stile umoristico e astratto del suo predecessore. Vestirai ancora una volta i panni di un cacciatore di taglie in un caotico mondo fantascientifico, accompagnato da armi parlanti che fanno continuamente commenti.

La novità è lo skateboard.

La novità è un sistema di attraversamento con lo skateboard che ti permette di sfrecciare ad alta velocità attraverso gli ambienti futuristici. I livelli sono più grandi, più verticali e ancora più incentrati su un umorismo assurdo. Ogni arma non solo ha le sue specialità meccaniche, ma anche le sue personalità che influenzano la trama. Il titolo rimane un mix selvaggio di azione sparatutto, comicità e idee sperimentali.

«Kingdom Come Deliverance»

Quando: 13 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass



Il realistico gioco di ruolo medievale ti trasporta nella Boemia del XV secolo. Invece di creature fantastiche o poteri soprannaturali, il gioco si concentra sull'accuratezza storica. Assumi il ruolo di Heinrich, il figlio di un fabbro, e affronta i conflitti politici, le sfide quotidiane e una vita dura, descritta in modo credibile.

Il sistema di combattimento si basa su duelli di spada fisicamente precisi, sulla gestione della resistenza e su decisioni tattiche. Allo stesso tempo, costruisci il tuo personaggio attraverso abilità, sistemi di reputazione e crafting realistico. Il mondo aperto è caratterizzato da villaggi, foreste e castelli che colpiscono per la loro attenzione ai dettagli.

Test del prodotto «Kingdom Come: Deliverance»: così autentico che quasi senti l’odore del letame dei cavalli di Philipp Rüegg

«Avatar: Frontiers of Pandora»

Quando: 17 febbraio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portatili

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



In «Avatar: Frontiers of Pandora» entri nei vasti ecosistemi dell'universo di Pandora - un mondo aperto pieno di flora esotica, fauna e conflitti tra gli interessi umani e i Na'vi. Controlla il tuo personaggio attraverso foreste pluviali, aspri paesaggi montani e misteriose profondità, mentre combatti a fianco dei Na'vi contro corporazioni e fazioni militari.

L'esplorazione è al centro del gioco.

L'esplorazione è al centro dell'attenzione: oltre alle battaglie ricche di azione, utilizzerai aerei, veicoli e ricognizioni tattiche per raggiungere i tuoi obiettivi. I cicli dinamici del giorno e del tempo, l'ambiente dettagliato e le ramificazioni narrative migliorano l'esperienza coinvolgente. Le decisioni non solo influenzano l'ambiente che ti circonda, ma anche il corso della storia

«Avowed»

Quando: 17 febbraio

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Game Pass Premium

«Avowed» è un gioco di ruolo d'azione di Obsidian Entertainment, ambientato nell'universo fantasy multistrato di «Pillars of Eternity». Assumi il ruolo di un inviato dell'Impero di Aedyr e ti avventuri nelle misteriose Terre Viventi, una regione piena di tensioni politiche, magia arcaica e segreti pericolosi.

La missione principale ti porta sulle tracce di una piaga chiamata Flagello dei Sogni, che minaccia le anime degli abitanti e scuote il fragile equilibrio tra le diverse fazioni. Le tue decisioni non solo influenzano il corso della storia, ma anche le relazioni con i compagni e il ruolo che ricoprirai all'interno delle costellazioni di potere.

Il sistema di combattimento è particolarmente efficace.

Il sistema di combattimento è particolarmente sorprendente: combina combattimento in mischia, magia e armi a distanza e ti permette di passare rapidamente da un set di equipaggiamento all'altro e alle abilità.

Recensione Recensione di «Avowed»: finalmente di nuovo un RPG d'azione oldschool davvero interessante di Domagoj Belancic

Questi giochi escono dal Game Pass

Il predecessore dell'attuale capitolo di «Madden»scomparirà dal Game Pass a metà febbraio. Se vuoi ancora completare la tua carriera attuale, devi farlo al più presto prima che il titolo venga completamente rimosso dal catalogo.

«Madden NFL 24»

Immagine di copertina: Sega

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







