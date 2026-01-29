Novità e trend 8 2

Ecco i nuovi giochi PS Plus di febbraio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.1.2026

Playstation Plus avrà un vero e proprio headliner nel febbraio 2026 con "Undisputed". L'ambiziosa simulazione di pugilato è in testa alla lista, affiancata da survival d'atmosfera, indie artistici e spettacolari combattimenti aerei.

Dal 3 febbraio, i nuovi giochi mensili saranno disponibili per il download per gli abbonati a Playstation Plus Essential. Hai tempo fino al 2 marzo 2026 per aggiungere i titoli alla tua libreria. Una volta salvati, potranno essere utilizzati in modo permanente durante un abbonamento attivo.

Quali sono i livelli di abbonamento a Playstation Plus? Playstation Plus si divide in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

«Undisputed»

Quando: 3 febbraio

Dove: PS5

Anno: 2024



«Undisputed» persegue coerentemente un approccio realistico e si distingue chiaramente dai classici giochi arcade. Invece di scambi rapidi, l'attenzione si concentra sulla tecnica precisa, sul gioco di gambe controllato e sulle decisioni tattiche.

Il sistema di combattimento premia i colpi di mano e i colpi di pistola.

Il sistema di combattimento premia il tempismo e il gioco difensivo. Ogni colpo ha un effetto evidente, ogni disattenzione apre varchi per i contrattacchi. La gestione della resistenza, in particolare, caratterizza il ritmo delle battaglie e ti costringe ad adottare un approccio ponderato. Se attacchi in modo incontrollato, non solo perderai la resistenza, ma rischierai anche di perdere il controllo del duello.

In termini di contenuti, «Undisputed» fa centro con un'ampia rosa di professionisti attivi e leggende della boxe, arene autentiche e una presentazione di tipo televisivo.

«Subnautica: Below Zero»

Quando: 3 febbraio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2021



«Subnautica: Below Zero» è uno spin-off indipendente del noto franchise «Subnautica». Il titolo ti porta ancora una volta sul pianeta oceanico 4546B, ma questa volta in una regione polare ghiacciata. Nuovi biomi, condizioni ambientali alterate e meccaniche aggiuntive ampliano in modo significativo il familiare gameplay.

L'esplorazione del mondo sottomarino alieno rimane al centro del gioco. La raccolta di risorse, la creazione di basi, la costruzione di veicoli e la valutazione dei pericoli determinano il gioco quotidiano. Il freddo, la mancanza di ossigeno e le creature aggressive pongono dei limiti ben precisi, che dovrai superare passo dopo passo con i potenziamenti tecnici. In particolare, il paesaggio sonoro denso e il design dell'illuminazione ridotto creano una tensione costante tra curiosità e cautela.

Rispetto al suo predecessore, la storia è al centro dell'attenzione. I dialoghi e le sequenze in scena garantiscono un maggiore coinvolgimento emotivo senza limitare la struttura aperta.

«Ultros»

Quando: 3 febbraio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Ultros» è un gioco indie che combina le strutture classiche dei Metroidvania con uno stile surreale e psichedelico, concentrandosi costantemente sull'atmosfera, sull'interpretazione e sulla scoperta giocosa.

Esplora uno strano mondo alieno le cui forme organiche e il cui design colorato aprono costantemente nuovi percorsi. Nuove abilità ampliano il tuo repertorio di movimenti e aprono aree precedentemente inaccessibili, mentre il sistema di combattimento richiede un tempismo preciso e un'azione tattica. La fluidità del gioco è data dall'interazione tra esplorazione, combattimento e progresso costante.

Narrativamente, «Ultros» rimane volutamente vago. La storia si svolge per frammenti e invita i giocatori a interpretarla da soli. È proprio questa apertura, unita al sorprendente design audiovisivo, che conferisce al titolo un'identità speciale.

Nella sua recensione, il collega Kevin elogia lo straordinario design audiovisivo e la densa atmosfera in particolare, ma nota che il sistema di combattimento e la progressione non riescono sempre a tenere il passo con il forte stile in termini di gameplay.

«Ace Combat 7: Skies Unknown»

Quando: 3 febbraio

Dove: PS4

Anno: 2019



«Ace Combat 7: Skies Unknown» è una simulazione di volo arcade orientata all'azione in cui controlli moderni jet da combattimento e ti cimenti in spettacolari battaglie aeree. L'attenzione è rivolta al gameplay dinamico, ai controlli accessibili e alla messa in scena cinematografica piuttosto che alla fisica di volo realistica.

La campagna ti porta attraverso varie aree operative in cui intercettare squadroni nemici, attaccare obiettivi a terra e gestire complesse situazioni di combattimento. Effetti meteorologici dinamici, dense formazioni nuvolose e un potente paesaggio sonoro migliorano la sensazione di immersione e caratterizzano la presentazione visiva.

La narrazione del conflitto militare fa da cornice alle missioni, ma rimane volutamente sullo sfondo. L'offerta è completata da una modalità multigiocatore che consente combattimenti competitivi. Il prossimo capitolo della serie, «Ace Combat 8: Wings of Theve», è già stato annunciato e la sua uscita è prevista per la fine dell'anno.

Immagine di copertina: Argento profondo

