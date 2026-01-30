Novità e trend 3 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 31.1.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 23 gennaio al 30 gennaio).

In copertina, da sinistra a destra: «Way of the Hunter 2», «Dragon Ball Age 1000», «High on Life 2»

Questa settimana, Bandai Namco in particolare ha fatto scalpore con vari annunci sull'universo videoludico di «Dragon Ball». Ma anche Nintendo non è stata con le mani in mano e ha fornito informazioni più dettagliate su due giochi di prossima uscita.

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati

«Dragon Ball Age 1000»

Un nuovo gioco «Dragon Ball» dovrebbe essere rilasciato già nel 2027. Il titolo del progetto «Age 1000» indica che il gioco è ambientato molto dopo gli eventi che riguardano Son Goku e i suoi amici. Si dice anche che molti dei disegni siano stati scritti da Akira Toriyama, morto nel 2024.

Data: qualche volta nel 2027

Rilasciato per: PC, Playstation 5, Xbox Serie X/S e Nintendo Switch 2

«Reigns: The Witcher»

Geralt ritorna, ma non nel modo in cui ti saresti aspettato. « Reigns: The Witcher» è uno «swipe 'em up». Il gioco si gioca semplicemente strisciando a destra o a sinistra, con esiti diversi per i progressi del gioco. La storia è guidata dalla narrazione del bardo Rittersporn.

Data: 25 febbraio 2026

Rilasciato per: PC, iOS, Android

«Inky Blinky Bob»

In «Inky Blinky Bob» controlli una mongolfiera armata in un mondo assurdo e oscuro. In questo gioco di azione e sopravvivenza, combatti contro un'azienda biotecnologica occulta. Il gioco combina elementi horror surreali e umorismo nero. Sembra strano.

Data: 20 marzo 2026

Rilasciato per: PC

«Way of the Hunter 2»

La caccia continua, questa volta con un cane. In «Way of the Hunter 2» esplora la natura selvaggia canadese con il tuo amico peloso. Caccia alci, wapiti, orsi e bisonti, ma anche animali più piccoli come conigli, tacchini e una varietà di altre specie di uccelli.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«Darkhaven»

Gli ex«sviluppatori di Diablo» Philip Shenk, Peter Hu ed Erich Schaefer sono tornati con «Darkhaven». Il gioco promette un ritorno alle radici oscure del genere. In questo gioco di ruolo d'azione, controllerai i tuoi eroi in un mondo invaso da forze soprannaturali in seguito al crollo della civiltà.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«Genigods: Nezha»

In questo RPG d'azione, vestirai i panni di Spirit Pearl, la prima vita creata da Nüwa, la dea della vita, a partire da terra, acqua e fuoco. Questa Spirit Pearl rinasce come Nezha. Nel gioco ti immergerai nelle famose storie dei miti della creazione cinesi, combatterai contro divinità giganti e imparerai potenti tecniche di combattimento ispirate alle battaglie celestiali in stile cinese.

Data: sconosciuta

Rilasciato per: PS5, PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Crimson Desert»

Il prossimo gioco open-world di Pearl Abyss sembra fantastico. Il nuovo trailer offre ampie informazioni sulla storia, sul mondo di gioco e sul gameplay. Finora solo Kliff era conosciuto come protagonista giocabile. Ora gli sviluppatori stanno introducendo due nuovi personaggi giocabili.

Data: 19 marzo 2026

Rilasciato per: macOS, PS 5, PC Serie Xbox

«Tomodachi Life: La vita è sogno»

La popolare serie per 3DS arriva su Switch 2 con «Tomodachi Life: Life is Dreaming». Il concetto si basa sulla vita quotidiana dei personaggi Mii che crei e che interagiscono tra loro in un mondo chiuso. Il gameplay si concentra su attività semplici, minigiochi ed eventi sociali casuali, senza una trama complessa.

Data: 16 aprile 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Battlestar Galactica: Scattered Hopes»

«Battlestar Galactica: Scattered Hopes» uscirà nel primo trimestre del 2026. Il nuovo trailer si concentra sulle basi della gestione della flotta e del combattimento.

Data: 1° trimestre 2026

Rilasciato per: PC

Virtual Boy

Se hai un account Nintendo Switch Online, presto potrai goderti «» i giochi Virtual Boy. «Godimento», perché le cuffie per la realtà virtuale non sono state giocabili a lungo. Il Virtual Boy è stato uno dei più grandi flop di Nintendo negli anni '90.

Data: 17 febbraio 2026

Rilasciato per: Switch 1 e 2

«Bubsy 4D»

I giochi di «Bubsy» sono considerati leggendariamente pessimi. Come se non bastasse, il personaggio di Bubsy è considerato uno dei più fastidiosi della storia dei videogiochi. « Bubsy 4D» vuole consolidare questa reputazione. Il gioco ha ora una data di uscita.

Data: 22 maggio 2026

Rilasciato per: PS 4 e 5, Switch 1 e 2, Xbox One, Xbox Series, PC

«Screamer»

La classica serie di giochi di corse «Screamer» festeggia il suo ritorno quest'anno. Per distinguersi dagli altri giochi di corse arcade, lo sviluppatore Milestone SRL vuole raccontare una storia cupa che potrebbe essere uscita direttamente da un anime della vecchia scuola. In vista dell'uscita, lo studio ha caricato un trailer che introduce nuovi personaggi e diverse modalità di gioco

Data: 26 marzo 2026

Rilasciato per: PS 5, Xbox Series, PC

«High on Life 2»

Gli sviluppatori del gioco offrono un approfondimento sul gioco. Tra le altre cose, ci sono approfondimenti sulla storia, sui volti noti e molto altro ancora. Il sequel dello sparatutto in prima persona pubblicato nel 2022 uscirà tra quindici giorni.

Data: 13 febbraio 2026

Rilasciato per: PS 5, Xbox Series, PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Dragon Ball: Sparking! Zero»

Il gioco riceverà un nuovo DLC quest'anno. Include nuovi personaggi, tra cui Super 17, Bardock (Super Saiyan) e Chief Devil Piccolo, oltre ad altri che verranno rivelati in seguito. Saranno inclusi anche nuovi costumi, arene e modalità.

«Ball x Pit»

Nuovi personaggi, nuove palle, nuove abilità passive e una nuova modalità infinito: il roguelite breakout viene ampliato con l'aggiornamento degli scaffali.

«ARC Raiders»

L'aggiornamento «Headwinds» porta diversi cambiamenti. Ad esempio, una nuova opzione di matchmaking. Questa ti permette di competere da solo contro squadre complete a partire dal livello 40, che vengono ricompensate con punti esperienza bonus. Ma l'aggiornamento dovrebbe anche portare nuovi set cosmetici e più comfort.

