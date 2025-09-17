Nouveautés + tendances 7 1

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de septembre 2025 (2e partie)

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 17/9/2025

Dans "RoadCraft", vous contrôlez des engins de construction, dans "Frostpunk 2", vous décidez du sort d'une ville entière. La deuxième vague de septembre du Xbox Game Pass comprend plus d'une douzaine de jeux aux thèmes très différents.

Microsoft a annoncé le 16 septembre la deuxième vague pour le Game Pass https://news.xbox.com/en-us/2025/09/16/xbox-game-pass-september-2025-wave-2/. De nouvelles sorties, des retours et des classiques vous attendent : de l'action à la stratégie en passant par l'aventure en famille.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Core, Standard et Ultimate. En outre, le PC Game Pass est disponible uniquement pour PC. Le niveau Core donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 40 jeux et à des réductions pour les membres. Standard étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«RoadCraft»

Quand: 16 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Dans «RoadCraft», vous incarnez un chef de chantier après une catastrophe naturelle. Partout, les routes sont détruites, les ponts effondrés et les débris bloquent les routes. Avec plus de 40 engins de construction réalistes, vous pouvez restaurer les infrastructures, de la pelleteuse au finisseur d'asphalte. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser les bons outils, mais aussi de bien les gérer, car les ressources sont rares et le temps joue contre vous.

Chaque chantier présente ses propres défis : Vous devez analyser le terrain, utiliser correctement les machines et vous assurer que votre équipe travaille efficacement. Que ce soit en mode solo ou en coopération avec des amis : «RoadCraft» combine simulation et travail d'équipe.

vidéo Critique « Roadcraft » : construire des routes dans un monde désert par Simon Balissat

«Call of Duty : Modern Warfare III»

Quand: 17 septembre

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Le 20e épisode de la série «Call of Duty» poursuit l'histoire du capitaine Price et de la Task Force 141. Cette fois-ci, le personnage central est Vladimir Makarov - un criminel de guerre impitoyable qui utilise la terreur et la manipulation pour plonger le monde dans le chaos. La campagne vous emmène dans des scénarios de crise mondiale avec des environnements destructibles et une mise en scène dense.

A côté de cela, le multijoueur se déploie avec des modes classiques comme Team Deathmatch, Domination et Search & Destroy. Le célèbre mode Zombies est également de retour, cette fois avec un nouveau scénario.

«For the King II»

Quand: 17 septembre

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Le deuxième volet de «For the King» étend la recette à succès de son prédécesseur en y ajoutant encore plus de profondeur stratégique. Le jeu mélange des combats au tour par tour avec un système de roguelite, dans lequel vous vous battez à travers des cartes générées aléatoirement. Chaque partie est donc différente. En tant que héros ou héroïne, vous partez seul ou avec jusqu'à trois compagnons d'armes pour sauver un royaume du chaos.

Sur la carte, vous découvrirez des villes, des donjons et des événements qui influenceront votre aventure. Les combats exigent des choix judicieux, la chance au dé joue un rôle, mais la planification et le travail d'équipe sont essentiels. Les nouveautés de ce deuxième volet sont des cartes plus grandes, des missions plus complexes et un équipement amélioré.

«Overthrown» (Game Preview)

Quand: 17 septembre

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Dans «Overthrown», vous incarnez un roi doté d'une couronne magique qui vous confère des pouvoirs spéciaux. Elle vous permet de soulever des arbres du sol, de déplacer des bâtiments ou de transformer des nids entiers de monstres en armes contre vos ennemis.

Votre mission est de bâtir un empire qui résiste aux attaques des bandits et des mutants. Pour cela, vous devez collecter des ressources, cultiver et développer votre ville. Les saisons et la météo influencent vos décisions, tout en gardant à l'esprit les besoins de vos citoyens.

«Deep Rock Galactic : Survivor»

Quand: 17 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Le spin-off de «Deep Rock Galactic» transpose le célèbre univers des nains dans un nouveau genre. Au lieu de jouer en coopération par équipe de quatre, vous jouez cette fois-ci seul. En tant que nain, vous vous frayez un chemin à travers des grottes générées de manière procédurale, remplies d'aliens, de cristaux et de dangers.

Le jeu utilise le principe dit «Survivors»: votre personnage tire automatiquement tandis que vous vous concentrez sur le mouvement, le positionnement et les améliorations. Chaque session ne dure que quelques minutes, mais offre une grande intensité et des récompenses. Entre les runs, vous investissez dans de nouvelles armes, des améliorations et des perks pour tenir plus longtemps la prochaine fois. Le mélange d'épuisement des ressources, de vagues d'ennemis et de progression constante assure une forte valeur de rejouabilité.

«Frostpunk 2»

Quand: 18 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate



«Frostpunk 2» poursuit l'idée du jeu de construction de survie. Le monde est recouvert d'une épaisse couche de glace, les ressources sont rares et vous devez, en tant que leader, prendre des décisions qui détermineront le destin de votre ville. L'accent est moins mis sur la gestion des bâtiments que sur la politique et la société.

Des factions apparaissent au sein de votre population, elles représentent des points de vue différents sur l'approvisionnement en énergie, le travail et la morale. Vous devez faire des compromis ou imposer une ligne dure - les deux ont des conséquences.

Pendant ce temps, le climat rigoureux vous oblige à agir en permanence : Assurer la nourriture, produire de la chaleur, explorer de nouvelles technologies. Chaque décision peut renforcer ou diviser votre peuple. Le jeu mise sur une atmosphère sombre qui ne vous laisse guère de véritable solution.

Critique Test de « Frostpunk 2 » : stratégie et construction dans une ambiance de fin du monde par Simon Balissat

«Wobbly Life»

Quand: 18 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Wobbly Life» est un jeu sandbox basé sur la physique qui allie légèreté et chaos. Dans un monde ouvert, vous effectuez des jobs, des mini-jeux et explorez des villes, des villages et des plages. Votre personnage, un dessin animé bancal, réagit maladroitement à chaque mouvement - ce qui donne lieu à des situations absurdes et comiques.

Les jobs de livreur de pizza, de scientifique ou de pompier rapportent de l'argent qui vous permet de débloquer des vêtements, des véhicules et des maisons. C'est en mode multijoueur que le charme opère pleinement : avec vos amis, vous empilez des caisses, conduisez des voitures ou résolvez des missions, souvent avec des résultats imprévisibles.

«Hadès»

Quand: 19 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Le roguelike primé «Hades» fait son retour sur le Game Pass. Vous incarnez Zagreus, le fils d'Hadès, qui cherche sans cesse à s'échapper des Enfers. Chaque tentative d'évasion vous conduit à travers des niveaux construits aléatoirement, remplis de monstres, de pièges et de boss.

Les combats sont rapides, exigeants et variés : vous combinez des armes, des capacités divines et des améliorations que vous accordent des Olympiens comme Zeus ou Athéna. Si vous mourez, vous retournez au palais, mais vous conservez une partie de votre progression. Cela crée un cycle d'échec et de renforcement qui vous motive à «à ne faire qu'une seule autre tentative».

En plus de l'action, Hadès se distingue par ses dialogues, le développement de ses personnages et une narration captivante. Chaque dieu a ses propres réactions et relations avec Zagreus, ce qui donne l'impression que le jeu est vivant.

«Endless Legend 2» (Game Preview)

Quand: 22 septembre

Où: PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La série «Endless» d'Amplitude est connue pour ses jeux de stratégie complexes, et «Endless Legend 2» perpétue cette tradition. Vous dirigez l'une des nombreuses factions uniques à travers un monde de fantasy qui est politique, culturel et militaire. Chaque faction se joue différemment : certaines privilégient la diplomatie, d'autres l'expansion ou la magie.

Sur une carte immense, vous explorez des régions, fondez des villes et menez des armées au combat. Vous déterminez l'orientation de votre civilisation par la recherche, les lois et les alliances. Les nouveautés de ce deuxième volet sont des événements plus dynamiques, des options de diplomatie étendues et une implication plus forte dans le scénario.

«Sworn»

Quand: 23 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Sworn» est un roguelike coopératif qui met l'accent sur le travail d'équipe. Vous pouvez jouer seul ou avec jusqu'à trois autres joueurs. Chaque classe apporte ses propres compétences et armes, qui peuvent être améliorées au cours du jeu grâce à des améliorations et du butin. L'objectif est de réussir des missions ensemble, de repousser des hordes d'ennemis et de maîtriser des combats de boss. Si l'un de vos compagnons d'armes meurt, vous pouvez le ressusciter, mais souvent au prix de grands risques.

La rejouabilité vient des niveaux générés aléatoirement et de la multitude de combinaisons que vous pouvez créer avec vos compétences. Contrairement aux roguelikes classiques, «Sworn» met davantage l'accent sur l'interaction tactique. Que vous soyez tank et que vous teniez le front, que vous distribuiez des soins ou que vous infligiez des dégâts, le jeu récompense une action coordonnée.

«Peppa Pig : World Adventures»

Quand: 25 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Avec «Peppa Pig : World Adventures», un titre familial arrive sur le Game Pass. Le jeu s'adresse clairement aux enfants qui veulent explorer le monde avec Peppa et ses amis. Londres, Paris, New York ou Sydney, chaque ville apporte son lot de petites missions et de mini-jeux, faciles à comprendre et fonctionnant sans pression.

Les personnages sont réalisés fidèlement à la série télévisée, y compris les voix et l'humour caractéristique. Les enfants peuvent créer leur propre personnage, choisir leurs vêtements et vivre leurs aventures de manière interactive. Les parents bénéficient d'un jeu simple et sûr, sans frais cachés ni mécanismes compliqués.

«Visions of Mana»

Quand: 25 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



L'action-RPG «Visions of Mana» combine des éléments classiques de la série avec une présentation moderne. Dans un monde fantastique et coloré, vous accompagnez des héros qui combattent des forces obscures à l'aide d'esprits élémentaires. Le système de combat est orienté vers l'action, vous alternez de manière fluide entre attaques, magie et capacités spéciales.

En plus de l'histoire principale, des missions secondaires, de l'exploration et de la collecte vous attendent. Visuellement, le jeu mise sur l'esthétique de l'anime avec des paysages détaillés et une bande-son épique.

«Lara Croft and the Guardian of Light»

Quand: 30 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Avec «Lara Croft and the Guardian of Light», c'est un classique qui revient. Contrairement aux grands titres «Tomb Raider», ce spin-off mise sur la perspective isométrique et le gameplay en coopération. Avec un partenaire, vous dirigez Lara et le guerrier maya Totec dans des temples remplis de pièges, d'énigmes et d'ennemis.

L'intérêt du jeu réside dans le fait que les deux personnages possèdent des capacités propres qu'il vous faudra combiner pour franchir les obstacles. Lara utilise son grappin et des armes à distance, Totec mise sur les boucliers et le combat au corps à corps. L'interaction permet de trouver des solutions créatives et de varier les combats. Vous pouvez également jouer seul, mais c'est en coopération que le jeu révèle ses atouts.

«Sopa»

Quand: 7 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Sopa» est une aventure narrative qui s'inspire fortement du réalisme magique. Vous accompagnez un jeune garçon, Miho, qui doit rassembler des ingrédients pour préparer une soupe pour sa grand-mère. Ce qui semble être une tâche simple se transforme en un voyage fantastique à travers des paysages surréalistes où la réalité et l'imagination se confondent.

Au cours de votre périple, vous rencontrerez des personnages bizarres, résoudrez de petites énigmes et vivrez des histoires inspirées de la culture et du folklore latino-américains. Le jeu met moins l'accent sur l'action et plus sur l'atmosphère, la narration et les moments d'émotion. Chaque ingrédient que vous trouvez ouvre un peu plus la porte à un nouveau monde plein de symbolisme.

Ces jeux quitteront le Game Pass en septembre

Malheureusement, vous devrez à nouveau dire adieu à certains jeux le 30 septembre.

«Ninja Gaiden Sigma»

«Ninja Gaiden Sigma 2»

«Ninja Gaiden 3 : Razor's Edge»

«Terra Invicta»

Photo d’en-tête : Studios 11 bit

