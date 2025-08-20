Nouveautés + tendances 11 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2025 (2e partie)

Debora Pape Traduction: traduction automatique 20/8/2025

Les nouveaux jeux de la deuxième moitié du mois vous emmèneront notamment au Moyen-Âge en tant que tycoon forgeron, dans un monde sandbox en tant que chèvre déjantée et dans une enquête sur une série de meurtres en tant qu'adolescent.

Microsoft a présenté la deuxième vague de jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass en août. Il s'agit d'un mélange de nouveautés et de classiques (parfois réédités).

Cliquez ici pour savoir quels jeux sortent quand, sur quelles plateformes ils sont disponibles et quel niveau de Game Pass est nécessaire pour y jouer.

«Blacksmith Master» (Game Preview)

Quand: dès maintenant /

Où: PC /

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Que diriez-vous d'un jeu de tycoon industriel au Moyen Âge ? Dans «Blacksmith Master», vous gérez tout ce qui concerne le métier de forgeron. Vous installez votre forge, embauchez Mitarbeiter subordonnés et veillez à ce qu'ils fabriquent les produits souhaités et les vendent dans votre boutique. Des bijoux aux armes en passant par les objets ménagers, tout y est. Dans les mines, vous faites extraire des minerais et des pierres précieuses, et dans les forêts, des bûcherons coupent des arbres pour vos forges. Ce que vous n'exploitez pas vous-même, vous l'achetez par le biais de relations commerciales.

Le jeu n'est sorti en accès anticipé qu'en mai dernier.

«Void/Breaker»

Quand: dès maintenant /

Où: PC /

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Dans ce jeu de tir à la première personne en roguelite, vous êtes coincé dans un cycle éternel de lutte contre une IA malveillante. Vous mourrez et recommencez avec de nouvelles compétences et armes - et le choix de la façon dont vous voulez procéder et par quels moyens. L'environnement peut également être détruit, ce que vous pouvez utiliser à votre avantage. Le jeu promet des combats pleins d'action et de mouvement et un système de modelage d'armes révolutionnaire «» .

Une toute nouvelle bande-annonce a été dévoilée à la Gamescom pour le lancement en accès anticipé le 19 août :

«Goat Simulator : Remastered»

Quand: 20 août /

Où: Xbox Series X|S /

Comment: nouveau avec Game Pass Standard /

Dans le tout aussi célèbre et populaire «Goat Simulator», vous incarnez une chèvre sous speed qui dispose de tout un univers de jeu sandbox à [strike:détruire]transformer de manière créative. Le jeu ne se prend pas au sérieux, et c'est là qu'il est amusant : envoyez les PNJ dans tous les sens, volez, jouez avec la physique et faites ce qui vous passe par la tête. Pour cette version remasterisée, le développeur Coffee Stain Studios a amélioré le jeu original de 2014.

«Persona 4 Golden»

Quand: 20 août /

Où: Cloud, Console, et PC /

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard /

«Persona 4 Golden» est un jeu sur de jeunes adultes au Japon qui sont confrontés à une série de meurtres - et qui cherchent en fait un sens à la vie. Le JRPG se concentre sur le protagoniste et ses amis, qui se retrouvent dans un autre monde au cours de leur aventure.

«Herdling»

Quand: 21 août /

Où : Cloud, PC, et Xbox Series X|S /

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Ce qui promet d'être une histoire attendrissante : Votre personnage est seul et doit dormir sous un pont - c'est alors qu'il rencontre, dans une arrière-cour pleine de détritus, une créature géante et pelucheuse qui a besoin d'aide. Vous guidez l'adorable animal de la ville vers les montagnes, tandis que d'autres animaux se joignent à vous. Au cours de votre voyage, vous devrez veiller à ce que rien n'arrive à votre troupeau. Ensemble, vous surmonterez des obstacles et découvrirez des secrets sur les plateaux enneigés. «Herdling» sortira le 21 août.

«Gears of War : Reloaded»

Quand: 26 août /

Où: Cloud, PC, et Xbox Series X|S /

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

«Reloaded», qui sortira le 26 août, est une version fortement remaniée du jeu original «Gears of War», sorti en 2006. Ce jeu de tir à la troisième personne met l'accent sur une approche tactique basée sur le travail d'équipe.

La nouvelle version inclut tout le contenu sorti pour l'original après sa sortie, ainsi qu'une campagne bonus, des cartes multijoueurs et des personnages supplémentaires.

«Dragon Age : The Veilguard»

Quand: 28 août /

Où : Cloud, PC, et Xbox Series X|S /

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Le jeu de rôle solo est sorti en 2024. Votre mission est d'arrêter le dieu elfique Fen'Harel, qui veut relier le monde physique au néant. Avec vos compagnons, vous vous lancez dans un voyage qui vous mènera à une lutte contre les dieux.

Ces jeux quittent le Xbox Game Pass en août

Rien n'étant éternel, quelques jeux quitteront également la cagnotte du Game Pass le 31 août. Il ne vous reste que quelques jours pour donner une chance à ces jeux :

«Ben 10 Power Trip»

«Borderlands 3»

«Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay»

«Sea of Stars»

«This War of Mine : Final Cut»

Photo d’en-tête : Coffee Stain Studios

