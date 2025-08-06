Nouveautés + tendances 13 1

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2025

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 6/8/2025

Que vous fassiez de l'infiltration, du tir ou de la stratégie, la première quinzaine d'août vous apporte huit nouveaux jeux dans votre Xbox Game Pass. Parmi eux, "Assassin's Creed Mirage" d'Ubisoft, qui ramène la série à ses racines.

Le Xbox Game Pass démarre le mois d'août avec une nouvelle cargaison de jeux. Microsoft a présenté la première vague de nouveaux ajouts. Il s'agit notamment d'action furtive dans «Assassin's Creed Mirage», de combats coopératifs bourrés d'action avec des aliens dans «Aliens : Fireteam Elite» et d'un mélange tactique des genres dans «9 Kings».

Qu'il s'agisse d'aventure en solo, de courses multijoueurs ou de stratégie complexe. Il devrait y en avoir pour presque tous les goûts. Découvrez les jeux qui sortent, les plateformes sur lesquelles ils sont disponibles et le niveau de Game Pass nécessaire pour y jouer.

Quels sont les niveaux du Game Pass Xbox ? Le Game Pass Xbox est divisé en trois niveaux : Core, Standard et Ultimate. En outre, le PC Game Pass n'existe que pour cette plateforme. Le niveau Core donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 40 jeux et à des réductions pour les membres. Standard étend cet accès à une vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Rain World»

Quand: 5 août

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans ce jeu de plateforme de survie en 2D, vous incarnez un slugcat, une créature ressemblant à un chat. Dans un monde dévasté, vous luttez pour survivre, trouver de la nourriture, échapper aux prédateurs et traverser des zones dangereuses.

Le jeu se caractérise par un monde à l'atmosphère dense, un écosystème organique et une difficulté élevée. L'IA des ennemis est imprévisible et les essais et erreurs font souvent partie de la progression dans le jeu. La patience et l'observation sont récompensées et punies si vous vous déplacez sans réfléchir.

«Citizen Sleeper II : Starward Vector»

Quand: 6 août

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



La suite du jeu de rôle Cyberpunk s'appuie à nouveau sur une narration au tour par tour et des mécaniques de dé. Vous incarnez ce que l'on appelle un Sleeper - un esprit numérique dans un corps artificiel - qui cherche la liberté et l'appartenance dans une nouvelle rubrique de l'espace.

Comme dans le premier opus, le gameplay est basé sur la distribution de points de dé limités, avec lesquels vous effectuez des actions : commerce, voyage, alliances, survie. Cela donne lieu à des histoires qui se sentent très personnelles.

«Lonely Mountains : Snow Riders»

Quand: 6 août

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Le dernier né de la série «Lonely Mountains» apporte pour la première fois un mode multijoueur compétitif. Vous vous dirigez à ski dans des sentiers de montagne étroits, mais cette fois-ci contre jusqu'à sept autres joueurs et joueuses en même temps.

Le jeu reste fidèle à son style réduit et charmant : pas de musique, peu d'IU, mais un accent sur les sensations de conduite et le design des niveaux. Si vous avez aimé les précédents, vous trouverez ici un nouveau défi - et plus de chaos sur la piste.

«MechWarrior 5 : Clans»

Quand: 6 août

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Dans ce spin-off de la série «MechWarrior», vous contrôlez un pilote de Mech Clan dans une campagne linéaire avec un focus narratif. «Au lieu de sauter librement à travers les missions, vous guidez votre équipe à travers une histoire prédéfinie dans l'univers de BattleTech».

Les combats se déroulent de manière tactique et lourde, ce qui est typique du genre. Vous personnalisez les armes, les systèmes et les méchas, vous coordonnez avec votre équipe et vous vous battez contre d'autres colosses d'acier dans des environnements destructibles.

«Orcs Must Die ! Deathtrap»

Quand: 6 août

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Le dernier opus de la série humoristique Tower Defense met davantage l'accent sur les éléments Roguelite et le gameplay coopératif. Comme d'habitude, vous utilisez des pièges, de la magie et des armes pour défendre votre base contre des vagues d'orcs et autres créatures.

La nouveauté réside dans le fait que les niveaux sont générés aléatoirement, que vous débloquez des améliorations permanentes et que votre personnage évolue sur plusieurs runs. En mode coopératif, cela devient vite mouvementé, mais jamais injuste. Le jeu reste lisible malgré le chaos.

«Assassin's Creed Mirage»

Quand: 7 août

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Avec «Mirage», Ubisoft revient aux racines de la série «Assassin's Creed». Vous incarnez Basim, un jeune voleur de rue dans le Bagdad du 9ème siècle, qui devient membre de la Confrérie des Cachés.

Contrairement aux derniers jeux «AC», «Mirage» est beaucoup plus compact, linéaire et axé sur la furtivité. Les parcours, les assassinats et le camouflage social sont mis en avant. Le monde est plus dense, le pacing plus rapide. Le jeu s'adresse délibérément aux fans des débuts de la série.

«Aliens : Fireteam Elite»

Quand: 12 août

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Ce jeu de tir en coopération à la troisième personne se déroule 23 ans après les films «Alien». Vous faites partie d'une équipe de la marine coloniale qui se bat contre différentes variantes de xénomorphes à travers des stations spatiales, des mines et des épaves.

L'accent est mis sur l'interaction tactique avec différentes classes, modifications d'armes et types d'ennemis. Entre les missions, vous vous équipez à la base et choisissez de nouvelles capacités. Même si l'histoire reste secondaire, le jeu se démarque par son ambiance, le son de ses armes et son rythme.

«9 Kings» (Game Preview)

Quand: 14 août

Où: PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«9 Kings» combine des éléments de deckbuilding, d'auto-battler et de roguelike dans un cadre médiéval-fantastique. Vous êtes l'un des neuf rois et vous essayez à chaque tour de défendre et d'étendre votre royaume.

Au lieu des mécaniques classiques de construction de villes, le jeu s'appuie sur des cartes avec lesquelles vous jouez des unités, des bâtiments ou des sorts. Les tours sont rapides, mais le système est complexe. Comme dans de nombreux titres de game preview, tout n'est pas encore rond. Cependant, le potentiel de profondeur tactique est là. Et le jeu devient rapidement addictif.

Ces jeux quittent le Game Pass en août

Malheureusement, le mois d'août est à nouveau synonyme d'adieux. Au total, trois titres disparaissent du Game-Pass.

«Anthem»

«Farming Simulator 22»

«Persona 3 Reload»

Photo d’en-tête : Ubisoft

