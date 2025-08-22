Nouveautés + tendances 4 1

Voici les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine

Cassie Mammone Traduction: traduction automatique 22/8/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces les plus passionnantes du monde du jeu.

Cette semaine se déroule la Gamescom 2025. Des milliers de visiteurs du salon jouent aux derniers jeux à Cologne. Alors que nos collègues de la rédaction Domagoj et Philipp jouent assidûment pour vous faire un compte-rendu (stay tuned !), la première vague de trailers est déjà arrivée lors de la Gamescom Opening Night Live. Vous pouvez les voir ici:

Mais il s'est aussi passé beaucoup de choses en dehors de l'Opening Night Live. De grands éditeurs comme Nintendo sortent de nulle part de nouveaux deepdives et des événements en direct comme le Future Games Show sont l'occasion de diffuser sans pitié des dizaines de vidéos de grande qualité. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs trailers de la semaine (du 15 au 22 août) et vous les présentons dans un aperçu compact.

«Hollow Knight : Silksong»

Après des années de silence de la part du studio de développement et d'espoir de la part des fans, c'est enfin une réalité : le Metroidvania «Silksong» a reçu une toute nouvelle bande-annonce. Mieux encore : une date de sortie en prime. Et le mieux, c'est que c'est dans moins de deux semaines!

Quand: 04 septembre 2025

Où : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«Kirby Air Riders»

Plus de 20 ans après la sortie du original GameCube, sa suite arrive sur Nintendo Switch 2. Dans une présentation de 45 minutes Direct, «Kirby», le créateur Masahiro Sakurai, présente le jeu plus en détail. D'après son expérience à la Gamescom, notre collègue Domagoj le décrit comme «Super Smash Bros. avec des voitures qui se déplacent automatiquement» - j'ai hâte de voir le chaos.

Quand: 2025

Où: Switch 2



«Bubsy 4D» (nouvelle annonce)

«Bubsy 3D», sorti en 1996, est considéré comme l'un des pires plateformes 3D de tous les temps en raison de sa gestion des tanks. Le nouvel épisode se moque de lui-même et donne de l'espoir pour la renaissance de la franchise. D'ailleurs, les jeux classiques viennent d'être annoncés sous forme de collection, si vous voulez goûter à un morceau d'histoire du jeu vidéo.

Quand: tbd

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«He-Man et les Maîtres de l'Univers : Dragon Pearl of Destruction» (nouvelle annonce)

Les années 80 sont de retour avec l'une de leurs mascottes les plus célèbres. «He-Man» se lance dans un brawler 2D à l'aspect pixelisé très chic. Pour une sensation rétro parfaite, prenez un ami ou une amie et faites chauffer les méchants.

Quand: 2026

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch



«The Expanse : Osiris Reborn»

Le jeu de rôle et d'action dans l'univers de la série télévisée populaire ou de la série de livres «The Expanse» vous met dans la peau d'un mercenaire que vous pouvez créer vous-même. Tout en prenant des décisions qui ont des conséquences sur l'intrigue, vous explorez des lieux connus comme Ganymède, la lune de Jupiter, ou la colonie Cérès.

Quand: tbd

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Helldivers 2 x Halo : ODST» Legendary Warbond

Le jeu Playstation «Helldivers 2» sortira également sur consoles Xbox le 26 août 2025. Le célèbre jeu de tir en coopération fêtera cela avec une nouvelle annexe de guerre au jeu légendaire Xbox «Halo : ODST». Peut-être une nouvelle raison d'assurer un peu plus de démocratie dans l'espace.

Quand: 8 février 2024

Où: PC, PS5, nouvellement Xbox Series X/S



«Denshattack !» (nouvelle annonce)

Je ne sais pas trop ce qui se passe dans «Denshattack !», mais la bande-annonce montre des trains qui se déplacent sur des rails, des murs et même des grandes roues. De plus, les développeurs classent le jeu dans la catégorie des plateformes 3D. C'est bizarre et génial, non ?

Quand: Printemps 2026

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S



«Little Nightmares 3»

Les jeux «Little Nightmares» parviennent à raconter une histoire d'horreur avec des personnages mignons. C'est ce que fait le troisième opus, dans lequel vous devez guider deux personnages, seuls ou en coopération, pour les sortir de nulle part.

Quand: 10 octobre 2025

Où: PC, Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S



«Lost Soul Aside»

Le jeu d'action-RPG chinois a reçu une nouvelle bande-annonce juste avant sa sortie. Vous y découvrirez les capacités d'Arena, le compagnon du protagoniste, qui peut, de manière pratique, se transformer en armes. Des attaques de griffes aux danses du purgatoire en passant par les explosions élémentaires, l'arsenal de compétences peut être montré.

Quand: 29 août 2025

Où: PC, PS5



«Légendes Pokémon : Z-A»

Le week-end dernier s'est déroulé le Championnat du monde Pokémon 2025. Outre des matchs passionnants dans le jeu vidéo, le jeu de cartes à collectionner, les titres mobiles «Pokémon Go» et «Pokémon Unite», une nouvelle bande-annonce de «Légendes Pokémon : Z-A», qui présente une sorte de mode Battle Royal.

Quand: 16 octobre 2025

Où: Switch, Switch 2



«Pokémon Champions»

Egalement dans le cadre de la Coupe du Monde, la Pokémon Company a publié une nouvelle bande-annonce pour «Pokémon Champions». Le jeu se focalise sur les combats stratégiques de Pokémon et réunit pour la première fois différentes mécaniques comme les Méga-évolutions ou les Gigadynamax des différentes générations de Pokémon. La bande-annonce confirme la sortie pour l'année prochaine et «Champions» comme futur jeu pour les championnats VGC.

Quand: 2026

Où : Switch, Switch 2, appareil mobile (iOS et Android)



«Project Motor Racing»

Dans ce jeu de course de l'éditeur Giants Software («Landwirtschafts-Simulator»), vous foncez sur des circuits scannés avec plus de 70 voitures reconstituées pour une expérience aussi réaliste que possible. La nouvelle bande-annonce présente les graphismes chics.

Quand: 25 novembre 2025

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S



«The Rogue Prince of Persia» (Shadowdrop)

Après que «The Rogue Prince of Persia» soit sorti en early access en mai 2024, il a été étonnamment shadowdroppé pendant la Gamescom - ce qui signifie qu'il est sorti directement avec la bande-annonce sans date d'annonce préalable. Vous pouvez vous attendre à des contrôles satisfaisants, un style particulier et des niveaux générés de manière procédurale.

Quand: 20 août 2025

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«Routine»

Le premier titre du studio Lunar Software a été dans l'enfer des développeurs pendant un bon moment - mais après avoir été annoncé pour la première fois en 2012, il devrait finalement sortir cette année. Dans ce jeu d'horreur à la première personne, vous explorez une base lunaire abandonnée qui regorge de menaces.

Quand: 2025

Où: PC, Xbox One, Xbox Series X/S



«Halloween : The Game» (nouvelle annonce)

Boah, rien que d'entendre ce son strident au début de la bande-annonce, ça me fait froid dans le dos. Et le Main Theme à la fin provoque directement l'euphorie. Le légendaire film d'horreur de John Carpenter revient sous la forme d'un nouveau jeu vidéo solo et multijoueur. J'ai déjà hâte de courir pour échapper au diabolique Michael Myers.

Quand: 2026

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch



«Hell Let Loose : Vietnam» (nouvelle annonce)

La suite du jeu de tir tactique «Hell Let Loose» met en scène la guerre du Vietnam. Dans des matchs épiques à 50 contre 50, vous jouez un rôle décisif dans des batailles plus ou moins inspirées de l'histoire.

Quand: 2026

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Pragmata»

Nouvelle IP du studio de développement Capcom, «Pragmata» suscite de grandes attentes. Dans cette aventure de science-fiction, vous contrôlez deux personnages de jeu. D'une part, il y a Diana, une androïde qui pirate les ennemis et les machines dans une station de recherche lunaire, et d'autre part, Hugh, qui apporte la puissance de feu nécessaire.

Quand: 2026

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S



«Recur»

«Connaissez-vous ces jours où tout va mal ?» Dans «Recur», vous pouvez sauver une telle journée en voyageant dans le temps. Le side-scroller à énigmes au look de bande dessinée du studio indépendant allemand kaleidoscube a l'air vraiment chic.

Quand: 2026

Où : PC



«Borderlands 4»

La série «Borderlands» a toujours été connue pour son univers de jeu délirant et ses innombrables combinaisons d'armes. Six ans après le dernier jeu principal, le quatrième volet sortira bientôt. L'un des personnages jouables sera le Forgeknight Amon, qui a grandi dans un culte qui vénérait les monstres et qui est au centre de la nouvelle bande-annonce.

Quand: 12 septembre 2025

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 (un peu plus tard le 03 octobre 2025)



«Wild Blue»

Une nouvelle bande-annonce montre le gameplay de «Lylat Wars» - euh 'pardon, je veux dire «Wild Blue». Des animaux mignons volent dans les airs dans des vaisseaux spatiaux sympas et tirent à tout va.

Quand: tbd

Où: PC



Quelles sont les bandes-annonces que vous aimez le plus ? Et - quelles bandes-annonces avons-nous manquées?

Photo d’en-tête : Chevalier creux : Silksong

